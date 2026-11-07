Дронове удариха Киев и Кременчуг, има четирима ранени

Руски дрон е попаднал в частен жилищен дом в Шевченковския район на Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. При удара е избухнал пожар, а са повредени и два съседни дома. Данни за пострадали в района не са съобщени.
В Оболонския район на Киев също е възникнал пожар – в складово помещение на голяма площ. На място са изпратени пожарникари. Кличко съобщи, че спасителните екипи работят по овладяването на огъня.
Четирима ранени в Кременчуг
По същото време руски безпилотни апарати са поразили териториите на частни предприятия в Кременчуг, Полтавска област, на две отделни места. В резултат са избухнали пожари, а четирима души са пострадали. Информацията е потвърдена от началника на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.
Сред пострадалите са трима мъже и една жена. На всички е оказана медицинска помощ на място. Данни за хоспитализирани няма.
За попадението в частния дом в Шевченковския район, повредените съседни къщи и пожара в складовете в Оболонския район съобщи Виталий Кличко. Украинските власти не са оповестили информация за размера на материалните щети или за причините, поради които конкретните обекти са били засегнати.
Последиците от атаките в Киев и Кременчуг се уточняват. Към момента потвърдените жертви са четирима пострадали в Полтавска област.
Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
16:51 07.11.2026
2 Преди малко
16:51 07.11.2026
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
16:54 07.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А в Киев метрото работи ли?
Коментиран от #9
16:55 07.11.2026
6 Последния Софиянец
16:55 07.11.2026
7 Какво ли е имало
16:55 07.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Работи
До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Като бобоубежище
16:57 07.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Да пита пак.
17:03 07.11.2026