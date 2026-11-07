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Дронове удариха Киев и Кременчуг, има четирима ранени
  Тема: Украйна

Дронове удариха Киев и Кременчуг, има четирима ранени

7 Ноември, 2026 16:50 478 12

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  • дронове-
  • руски атаки

В Киев е поразена частна къща, а пожар е избухнал и в складове. В Кременчуг са засегнати две частни предприятия

Дронове удариха Киев и Кременчуг, има четирима ранени - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски дрон е попаднал в частен жилищен дом в Шевченковския район на Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. При удара е избухнал пожар, а са повредени и два съседни дома. Данни за пострадали в района не са съобщени.

В Оболонския район на Киев също е възникнал пожар – в складово помещение на голяма площ. На място са изпратени пожарникари. Кличко съобщи, че спасителните екипи работят по овладяването на огъня.

Четирима ранени в Кременчуг

По същото време руски безпилотни апарати са поразили териториите на частни предприятия в Кременчуг, Полтавска област, на две отделни места. В резултат са избухнали пожари, а четирима души са пострадали. Информацията е потвърдена от началника на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.

„В Кременчуг са регистрирани попадения на вражески безпилотни апарати по териториите на частни предприятия на две места. Избухнаха пожари“, заяви Дякивнич.

Сред пострадалите са трима мъже и една жена. На всички е оказана медицинска помощ на място. Данни за хоспитализирани няма.

За попадението в частния дом в Шевченковския район, повредените съседни къщи и пожара в складовете в Оболонския район съобщи Виталий Кличко. Украинските власти не са оповестили информация за размера на материалните щети или за причините, поради които конкретните обекти са били засегнати.

Последиците от атаките в Киев и Кременчуг се уточняват. Към момента потвърдените жертви са четирима пострадали в Полтавска област.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ставка

    5 1 Отговор
    Машала, машала майор Михов!

    16:51 07.11.2026

  • 2 Преди малко

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    Руски дронове са ударили товарен кораб, превозващ военна техника, източно от Одеса, съобщи руското Министерство на отбраната

    16:51 07.11.2026

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 2 Отговор
    Дано се оправят хората!

    16:54 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор
    От 2022 г до Сега в Москва са открити 21 нови станции метро.До 2035 планират още 35.
    А в Киев метрото работи ли?

    Коментиран от #9

    16:55 07.11.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    В Кременчуг е учил Иван Костов.

    16:55 07.11.2026

  • 7 Какво ли е имало

    7 1 Отговор
    в тези чатни предприятия и домове. Хм?🥺🥺

    16:55 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Работи

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Като бобоубежище

    16:57 07.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор
    Така има ли някой евроатлантик който ме е питал 2022 г дали имам яйца в Москва?
    Да пита пак.

    17:03 07.11.2026

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