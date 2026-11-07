Дронове удариха Киев и Кременчуг, има четирима ранени

Руски дрон е попаднал в частен жилищен дом в Шевченковския район на Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. При удара е избухнал пожар, а са повредени и два съседни дома. Данни за пострадали в района не са съобщени.

В Оболонския район на Киев също е възникнал пожар – в складово помещение на голяма площ. На място са изпратени пожарникари. Кличко съобщи, че спасителните екипи работят по овладяването на огъня.

Четирима ранени в Кременчуг

По същото време руски безпилотни апарати са поразили териториите на частни предприятия в Кременчуг, Полтавска област, на две отделни места. В резултат са избухнали пожари, а четирима души са пострадали. Информацията е потвърдена от началника на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.

„В Кременчуг са регистрирани попадения на вражески безпилотни апарати по териториите на частни предприятия на две места. Избухнаха пожари“, заяви Дякивнич.

Сред пострадалите са трима мъже и една жена. На всички е оказана медицинска помощ на място. Данни за хоспитализирани няма.

За попадението в частния дом в Шевченковския район, повредените съседни къщи и пожара в складовете в Оболонския район съобщи Виталий Кличко. Украинските власти не са оповестили информация за размера на материалните щети или за причините, поради които конкретните обекти са били засегнати.

Последиците от атаките в Киев и Кременчуг се уточняват. Към момента потвърдените жертви са четирима пострадали в Полтавска област.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua