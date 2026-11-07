Зеленски обяви още кадрови промени в украинската СБУ

В Службата за сигурност на Украйна предстоят още кадрови промени, заяви президентът Володимир Зеленски. Изявлението му идва след скорошни уволнения, свързани с корупционен скандал, който предизвика обществено недоволство в страната.
В редовното си вечерно обръщение Зеленски определи разкритията на антикорупционните органи като „откровено срамни и напълно неприемливи“. Според представеното от президента става дума за данни, че висши служители в сферата на сигурността и правоприлагането са прикривали престъпна група.„Заради това вече има уволнения в Службата за сигурност на Украйна, а предстоят и други кадрови решения“, заяви Зеленски.
Украинският президент не посочи имената на освободените служители, нито уточни колко ще бъдат следващите кадрови промени. Не бяха обявени и срокове за вземането на новите решения.
СБУ е сред ключовите институции в украинския сектор за сигурност. Очакваните промени са пряко свързани с разследването, породило политическа и обществена реакция, но от изявлението на Зеленски не става ясно кои конкретни длъжности ще бъдат засегнати.
Информацията за изказването на президента е предадена от Ройтерс.
Източник: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шорт
18:04 07.11.2026
2 Търси
18:06 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 По скайпа
18:10 07.11.2026
5 Макето
Коментиран от #7
18:11 07.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Йосиф Кобзон
До коментар #5 от "Макето":Знам.Нали са при мен.
18:12 07.11.2026
8 Зорница
Коментиран от #14
18:14 07.11.2026
9 Гост
Коментиран от #10
18:15 07.11.2026
10 Кик
До коментар #9 от "Гост":Викам колко зъби имаш?
18:16 07.11.2026
11 ?????
Що не пишете за петте куфара с $ кеш намерени от НАБУ в две коли принадлежащи на Володя и Елена Зеленски.
Неудобните новини удобно ги премълчаваме удобно.
Коментиран от #25
18:16 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не изглежда
До коментар #8 от "Зорница":Кой народ, еврейският ли?
18:17 07.11.2026
15 А МОЧАТА?
18:19 07.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
Коментиран от #24, #26
18:23 07.11.2026
19 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
18:32 07.11.2026
20 Ами
Не смее да се прибере в окраина
защото там не се знае, знае ли се.
Но иначе още го играе началник :)
18:34 07.11.2026
21 Сатана Z
„Сред нас вече няма истински здрави хора. „Здрав“ сега просто означава „не е мъртъв“. В цивилния живот много мъже дори не се грижат за зъбите или коленете си. А после идват в армията и се оплакват, че нещо ги боли. Е, какво правихте преди това? Да не би да сте си мислели, че армията ще ви осигури безплатно медицинско обслужване? Какво изобщо сте дали на тази държава, на тази армия?“
18:35 07.11.2026
22 Тоя лисунгер
18:38 07.11.2026
23 Васил
18:48 07.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Това надали е истина
До коментар #11 от "?????":На тоя му ги превеждат директно англичаните.
18:55 07.11.2026
26 стоян
До коментар #18 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":До 18 ком - другар казваш Зеленски бил наркоман - ама Зеленски ще разтури федерацията и е кошмара в сънищата на путин
19:42 07.11.2026