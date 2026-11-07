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Зеленски обяви още кадрови промени в украинската СБУ
  Тема: Украйна

Зеленски обяви още кадрови промени в украинската СБУ

7 Ноември, 2026 18:01 1 089 26

  • володимир зеленски-
  • сбу-
  • украйна-
  • корупционен скандал-
  • кадрови промени

Решенията идват след уволнения, свързани с корупционен скандал и данни за прикриване на престъпна група

Зеленски обяви още кадрови промени в украинската СБУ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Службата за сигурност на Украйна предстоят още кадрови промени, заяви президентът Володимир Зеленски. Изявлението му идва след скорошни уволнения, свързани с корупционен скандал, който предизвика обществено недоволство в страната.

В редовното си вечерно обръщение Зеленски определи разкритията на антикорупционните органи като „откровено срамни и напълно неприемливи“. Според представеното от президента става дума за данни, че висши служители в сферата на сигурността и правоприлагането са прикривали престъпна група.

„Заради това вече има уволнения в Службата за сигурност на Украйна, а предстоят и други кадрови решения“, заяви Зеленски.

Украинският президент не посочи имената на освободените служители, нито уточни колко ще бъдат следващите кадрови промени. Не бяха обявени и срокове за вземането на новите решения.

СБУ е сред ключовите институции в украинския сектор за сигурност. Очакваните промени са пряко свързани с разследването, породило политическа и обществена реакция, но от изявлението на Зеленски не става ясно кои конкретни длъжности ще бъдат засегнати.

Информацията за изказването на президента е предадена от Ройтерс.

Източник: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    13 3 Отговор
    Пътнико свиден Пътнико млад. Тръгнал да видиш белият свят!!!

    18:04 07.11.2026

  • 2 Търси

    16 4 Отговор
    будали за виновници за тежкото положение до което докара украинците! Мишките се спасяват първи...

    18:06 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 По скайпа

    16 3 Отговор
    С кого ги обсъжда тези назначения и уволнения, докато е на "обиколка", разбирай криещ се от гражданите?

    18:10 07.11.2026

  • 5 Макето

    15 3 Отговор
    Този да вземе да се махне, че толкова народ убиха заради некадърната му политика.

    Коментиран от #7

    18:11 07.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Йосиф Кобзон

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Макето":

    Знам.Нали са при мен.

    18:12 07.11.2026

  • 8 Зорница

    4 19 Отговор
    Досега такъв смел и обаятелен лидер, пълководец и защитник на народа си като Зеленски не се е раждал. Велик!

    Коментиран от #14

    18:14 07.11.2026

  • 9 Гост

    5 0 Отговор
    Ко речи? Ко?

    Коментиран от #10

    18:15 07.11.2026

  • 10 Кик

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Викам колко зъби имаш?

    18:16 07.11.2026

  • 11 ?????

    14 2 Отговор
    Уф.
    Що не пишете за петте куфара с $ кеш намерени от НАБУ в две коли принадлежащи на Володя и Елена Зеленски.
    Неудобните новини удобно ги премълчаваме удобно.

    Коментиран от #25

    18:16 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не изглежда

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Зорница":

    Кой народ, еврейският ли?

    18:17 07.11.2026

  • 15 А МОЧАТА?

    3 11 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    18:19 07.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    10 2 Отговор
    ДАЙТЕ ДА МИ ДАДЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОЩЕ 140 МИЛИАРДА ЕВРО , ПЕ СЕ НУЖДАЯ ОТ СПЕШНА ЕВРОПЕЙСКА ИНЖЕКЦИЯ ОТ ПАРИ !!!!!!!!! А НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ НАЗДРАВЕ ЗА ПОБЕДАТА !!!!!!!!

    Коментиран от #24, #26

    18:23 07.11.2026

  • 19 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    9 1 Отговор
    Лесно е да правя рокади , когато всички натовски марионетки да корумпирани . 😜Готиното да съм диктатор , че не трябва да се съобразявам с доказателства и закони .

    18:32 07.11.2026

  • 20 Ами

    6 1 Отговор
    Завалията още обикаля из Европата.
    Не смее да се прибере в окраина
    защото там не се знае, знае ли се.
    Но иначе още го играе началник :)

    18:34 07.11.2026

  • 21 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Земенски също така изрази недоволството си от лошото физическо състояние на мъжете, като попита защо не са се грижили по-добре за себе си и не са се подготвили за война:
    „Сред нас вече няма истински здрави хора. „Здрав“ сега просто означава „не е мъртъв“. В цивилния живот много мъже дори не се грижат за зъбите или коленете си. А после идват в армията и се оплакват, че нещо ги боли. Е, какво правихте преди това? Да не би да сте си мислели, че армията ще ви осигури безплатно медицинско обслужване? Какво изобщо сте дали на тази държава, на тази армия?“

    18:35 07.11.2026

  • 22 Тоя лисунгер

    8 1 Отговор
    Да вземе да смени самия себе си ......и готовоооо няма да има никакво крадене !!!!

    18:38 07.11.2026

  • 23 Васил

    4 0 Отговор
    Всички са корумепета само Белоноско не е. 🤣

    18:48 07.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Това надали е истина

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "?????":

    На тоя му ги превеждат директно англичаните.

    18:55 07.11.2026

  • 26 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    До 18 ком - другар казваш Зеленски бил наркоман - ама Зеленски ще разтури федерацията и е кошмара в сънищата на путин

    19:42 07.11.2026

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