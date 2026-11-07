Зеленски обяви още кадрови промени в украинската СБУ

В Службата за сигурност на Украйна предстоят още кадрови промени, заяви президентът Володимир Зеленски. Изявлението му идва след скорошни уволнения, свързани с корупционен скандал, който предизвика обществено недоволство в страната.

В редовното си вечерно обръщение Зеленски определи разкритията на антикорупционните органи като „откровено срамни и напълно неприемливи“. Според представеното от президента става дума за данни, че висши служители в сферата на сигурността и правоприлагането са прикривали престъпна група.

„Заради това вече има уволнения в Службата за сигурност на Украйна, а предстоят и други кадрови решения“, заяви Зеленски.

Украинският президент не посочи имената на освободените служители, нито уточни колко ще бъдат следващите кадрови промени. Не бяха обявени и срокове за вземането на новите решения.

СБУ е сред ключовите институции в украинския сектор за сигурност. Очакваните промени са пряко свързани с разследването, породило политическа и обществена реакция, но от изявлението на Зеленски не става ясно кои конкретни длъжности ще бъдат засегнати.

Информацията за изказването на президента е предадена от Ройтерс.

Източник: bta.bg