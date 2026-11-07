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Зеленски осъди стрелбата в Краков: Шокиращо престъпление
  Тема: Украйна

Зеленски осъди стрелбата в Краков: Шокиращо престъпление

7 Ноември, 2026 18:51 1 101 24

  • владимир зеленски-
  • стрелба в краков-
  • полша-
  • доналд туск-
  • украйна

Украинският президент изрази съболезнования на близките на загиналите и солидарност с Полша. При нападението са убити петима души, а няколко десетки са ранени

Зеленски осъди стрелбата в Краков: Шокиращо престъпление - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Владимир Зеленски осъди стрелбата в центъра на Краков, при която загинаха петима души, а няколко десетки бяха ранени. Нападението стана днес на централния площад „Ринек“, след като водач на автомобил навлезе на площада и откри огън.

„В Краков се случи шокиращо престъпление. От името на украинския народ и лично от свое име изразявам искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. Нищо не може да оправдае това нападение и сме уверени, че виновният ще понесе наказание“, написа Зеленски в „Екс“.

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Той пожела сили и бързо възстановяване на ранените и на всички, засегнати от трагедията. „Украйна е солидарна с Полша и полския народ. Хората имат право на сигурност“, заяви украинският президент.

Туск е информиран за ситуацията

Полският премиер Доналд Туск съобщи, че министърът на вътрешните работи постоянно го информира за развитието след инцидента в Краков. Допълнителни подробности за мотивите и обстоятелствата около стрелбата не са посочени в съобщението. Нападателят е прострелян и задържан.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зиканко

    22 4 Отговор
    Предварително се извинява

    18:52 07.11.2026

  • 2 А осъди ли

    23 4 Отговор
    къщИТЕ на ужасите. Мммм?

    Коментиран от #5, #7

    18:53 07.11.2026

  • 3 ти да видиш

    23 2 Отговор
    Много подозрително зеленияпор бърза да изкаже "съболезнования"???

    18:54 07.11.2026

  • 4 Инфото още е неофициално

    27 1 Отговор
    Май нападателя ще се окаже украинец....

    18:54 07.11.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "А осъди ли":

    Никой не коментира кофата със златни коронки , намерена и снимана в къщата на ужасите край Киев. Това познато ли ви е? Същото, като в Аушвиц и Бухенвалд.

    18:56 07.11.2026

  • 6 Вече се знае

    21 0 Отговор
    Украинец от Азов.

    18:56 07.11.2026

  • 7 Соломон

    3 19 Отговор

    До коментар #2 от "А осъди ли":

    Къщите на ужасите са в любовта ти Русия

    Коментиран от #11

    18:56 07.11.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 2 Отговор
    ОБЛЕЧЕН ВЪВ ВОЕННА УНИФОРМА ПОЛЯК .... И В ДРУГИ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ
    ГЕРМАНСКИ ПОЛИЦАИ ПО УЛИЦИТЕ , КОИТО ОТИВАЛИ НА ИЗЛОЖБА ВЪВ ВАРШАВА
    ....... В БЪГАРИЯ ТОВА НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ЗАЩОТО НАРОА ЩЕ ГИ ИЗГРЕБЕ ФАШИСТИТЕ ЗА 2-3 ДНИ :)

    Коментиран от #23

    18:57 07.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И Киев е Руски

    15 2 Отговор
    "Горкият "зелен...ски .Ще ни "липсва "много в новият световен ред

    18:57 07.11.2026

  • 11 Сюлеймане,

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    гледай любовта си към Турция.

    Коментиран от #13

    18:58 07.11.2026

  • 12 Хи хи хи . Голям майтап !

    10 3 Отговор
    Тоя наркоман кои го бръсне за слива ????

    18:58 07.11.2026

  • 13 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сюлеймане,":

    Аз да не се казвам Али Реза че да гледам към Турция

    Коментиран от #17

    18:59 07.11.2026

  • 14 Тик-Ток

    8 0 Отговор
    ЦРУ Мосад и МИ6 не спят

    19:01 07.11.2026

  • 15 Товарим сеното

    7 0 Отговор
    Извинявай Пенке, но окото ти е на вилата...
    Убиецът е от азоффф?

    19:02 07.11.2026

  • 16 Ива

    12 2 Отговор
    Зеленски не само мълчи за къщите на ужасите в Екрайна , но и ги толерира. Не го натрапвайте , за нас е никой .

    19:02 07.11.2026

  • 17 Тик-Ток

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Сюлейман Паси ?

    19:02 07.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бегай клоуне ...бегай докато можеш

    4 2 Отговор
    Докато е време !!!!!

    19:10 07.11.2026

  • 20 ZeLеN надрусаN парцал

    5 2 Отговор
    Zeльо вместо да си гледа изтърбушената държава,
    тръгнал да се подмазва на пАляците...

    19:11 07.11.2026

  • 21 така, така

    4 2 Отговор
    Вместо да се преструва, да вземем да си орави шокиращите къщи на мъченията в Украйна.

    Да ги оправи, ма не иска, защото са създадени под неговата егида. Затова днес се предявяват обвинение спрямо онези, които публично посочиха къде са тези адски местообитания, както и тези дето са снимали клипчета от първа линия, та целия свят да разбере какво дъно е режима на клоуна.
    То си е чиста обида, тоя да проявява възмущение за каквото и да е било! Няма такава наглост!

    19:14 07.11.2026

  • 22 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЦИДИВИСТ

    3 0 Отговор
    Щом фюрето се изказа съм спокоен.

    19:20 07.11.2026

  • 23 Дали не може?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А от 1923 до 1944 можело ли е ?

    19:41 07.11.2026

  • 24 Точен

    1 0 Отговор
    Полша била спокойна европейска държава... Баба европа е извор на разложение и насилие...

    19:41 07.11.2026

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