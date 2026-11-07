Зеленски осъди стрелбата в Краков: Шокиращо престъпление

Украинският президент Владимир Зеленски осъди стрелбата в центъра на Краков, при която загинаха петима души, а няколко десетки бяха ранени. Нападението стана днес на централния площад „Ринек“, след като водач на автомобил навлезе на площада и откри огън.

„В Краков се случи шокиращо престъпление. От името на украинския народ и лично от свое име изразявам искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. Нищо не може да оправдае това нападение и сме уверени, че виновният ще понесе наказание“, написа Зеленски в „Екс“.

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Той пожела сили и бързо възстановяване на ранените и на всички, засегнати от трагедията. „Украйна е солидарна с Полша и полския народ. Хората имат право на сигурност“, заяви украинският президент.

Туск е информиран за ситуацията

Полският премиер Доналд Туск съобщи, че министърът на вътрешните работи постоянно го информира за развитието след инцидента в Краков. Допълнителни подробности за мотивите и обстоятелствата около стрелбата не са посочени в съобщението. Нападателят е прострелян и задържан.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua