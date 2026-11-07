Зеленски осъди стрелбата в Краков: Шокиращо престъпление

Украинският президент Владимир Зеленски осъди стрелбата в центъра на Краков, при която загинаха петима души, а няколко десетки бяха ранени. Нападението стана днес на централния площад „Ринек“, след като водач на автомобил навлезе на площада и откри огън.
„В Краков се случи шокиращо престъпление. От името на украинския народ и лично от свое име изразявам искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. Нищо не може да оправдае това нападение и сме уверени, че виновният ще понесе наказание“, написа Зеленски в „Екс“.
Той пожела сили и бързо възстановяване на ранените и на всички, засегнати от трагедията. „Украйна е солидарна с Полша и полския народ. Хората имат право на сигурност“, заяви украинският президент.
Туск е информиран за ситуацията
Полският премиер Доналд Туск съобщи, че министърът на вътрешните работи постоянно го информира за развитието след инцидента в Краков. Допълнителни подробности за мотивите и обстоятелствата около стрелбата не са посочени в съобщението. Нападателят е прострелян и задържан.
Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зиканко
18:52 07.11.2026
2 А осъди ли
Коментиран от #5, #7
18:53 07.11.2026
3 ти да видиш
18:54 07.11.2026
4 Инфото още е неофициално
18:54 07.11.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "А осъди ли":Никой не коментира кофата със златни коронки , намерена и снимана в къщата на ужасите край Киев. Това познато ли ви е? Същото, като в Аушвиц и Бухенвалд.
18:56 07.11.2026
6 Вече се знае
18:56 07.11.2026
7 Соломон
До коментар #2 от "А осъди ли":Къщите на ужасите са в любовта ти Русия
Коментиран от #11
18:56 07.11.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГЕРМАНСКИ ПОЛИЦАИ ПО УЛИЦИТЕ , КОИТО ОТИВАЛИ НА ИЗЛОЖБА ВЪВ ВАРШАВА
....... В БЪГАРИЯ ТОВА НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ЗАЩОТО НАРОА ЩЕ ГИ ИЗГРЕБЕ ФАШИСТИТЕ ЗА 2-3 ДНИ :)
Коментиран от #23
18:57 07.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И Киев е Руски
18:57 07.11.2026
11 Сюлеймане,
До коментар #7 от "Соломон":гледай любовта си към Турция.
Коментиран от #13
18:58 07.11.2026
12 Хи хи хи . Голям майтап !
18:58 07.11.2026
13 Соломон
До коментар #11 от "Сюлеймане,":Аз да не се казвам Али Реза че да гледам към Турция
Коментиран от #17
18:59 07.11.2026
14 Тик-Ток
19:01 07.11.2026
15 Товарим сеното
Убиецът е от азоффф?
19:02 07.11.2026
16 Ива
19:02 07.11.2026
17 Тик-Ток
До коментар #13 от "Соломон":Сюлейман Паси ?
19:02 07.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бегай клоуне ...бегай докато можеш
19:10 07.11.2026
20 ZeLеN надрусаN парцал
тръгнал да се подмазва на пАляците...
19:11 07.11.2026
21 така, така
Да ги оправи, ма не иска, защото са създадени под неговата егида. Затова днес се предявяват обвинение спрямо онези, които публично посочиха къде са тези адски местообитания, както и тези дето са снимали клипчета от първа линия, та целия свят да разбере какво дъно е режима на клоуна.
То си е чиста обида, тоя да проявява възмущение за каквото и да е било! Няма такава наглост!
19:14 07.11.2026
22 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЦИДИВИСТ
19:20 07.11.2026
23 Дали не може?
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":А от 1923 до 1944 можело ли е ?
19:41 07.11.2026
24 Точен
19:41 07.11.2026