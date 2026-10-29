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Пентагонът отказа да разследва ограниченията на Starlink в Украйна
  Тема: Украйна

Пентагонът отказа да разследва ограниченията на Starlink в Украйна

29 Октомври, 2026 08:33 833 19

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  • starshield-
  • пентагон-
  • украйна-
  • джийн шахин

Генералният инспектор прехвърли въпросите към Военновъздушните сили на САЩ. Сенатори настояват да се установи кой е разпоредил ограниченията

Пентагонът отказа да разследва ограниченията на Starlink в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният инспектор на Пентагона отказа да разследва ограниченията в работата на сателитните системи Starlink и Starshield в Украйна. Решението е взето въпреки искането на девет сенатори – четирима републиканци и петима демократи, които настояха да бъде установено кой е разпоредил ограничаването на услугите.

Законодателите поискаха също да се провери дали прекъсванията са засегнали обмена на разузнавателна информация и предупрежденията за въздушни заплахи към украинското население.

В отговор от 27 октомври генералният инспектор е посочил, че поставените въпроси са от компетентността на Военновъздушните сили на САЩ. Така Пентагонът не започва независимо разследване по случая и насочва отговорността към друг компонент на американското военно ведомство.

Шахин настоява за независима проверка

Сенаторът демократ Джийн Шахин определи отказа като повод за безпокойство.

„Предизвиква безпокойство, че генералният инспектор очевидно е решил да не разследва прекъсванията на сателитните комуникации, на които Украйна разчита, за да защитава цивилното население“, заяви Шахин.

По думите ѝ администрацията на президента Доналд Тръмп и SpaceX са дали противоречиви обяснения за причините за ограниченията. Според сенатора е необходима независима проверка, която да установи отговорността и да предотврати повторение на подобна ситуация.

Как започнаха проблемите със Starlink

Проблемите с работата на Starlink и военната система Starshield са възникнали в средата на октомври. Според украински представители на 14 октомври SpaceX е ограничила скоростта на работа на терминалите при движение. Това е засегнало комуникациите и изпълнението на отделни задачи на украинските военни.

Ограничението е било особено важно за системи, използвани от движещи се платформи, включително безпилотни апарати. Украинският президент Владимир Зеленски заяви, че ограниченията постепенно се премахват.

На 24 октомври Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че скоростта на работа на Starlink и Starshield е възстановена, включително при движение със скорост над 400 км/ч.

Отказът на генералния инспектор оставя без отговор въпроса кой е разпоредил първоначалното ограничение и дали то е било свързано с решения на американското правителство, действия на SpaceX или технически проблем. Отговорът на Пентагона посочва Военновъздушните сили като компетентна страна, но не съобщава за започнало ново разследване.

Източници: unian.net, washingtonpost.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    10 2 Отговор
    Пентагона се отказа от Украйна а нациите се отказват от ЕС.,! Банките ще го отнесат най тежко.

    Коментиран от #12

    08:37 29.10.2026

  • 3 Какво да разследва

    7 2 Отговор
    Очевидно им е било, че с него убиват цивилни, невинни граждани.

    08:38 29.10.2026

  • 4 Зелю

    9 2 Отговор
    Я да си трая, че да не започнат да разследват златните кенефи...
    Вече и плочки 24 карта имам!

    08:38 29.10.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    10 4 Отговор
    Кво стана, бе. Тук във форума все повтарят, че една малка държава, като Украйна, се опълчва на велика Русия, пък , като им спрат само Старлинк и Зеленски и Урсула квичат до небесата.

    Коментиран от #13

    08:45 29.10.2026

  • 6 Хахахаха

    4 3 Отговор
    Естествено, за какво да ги разследват. Те ги знаят. Ало измамника тръмп, звъни на мъск и той намаля. Какво да разследват.

    Коментиран от #11

    08:50 29.10.2026

  • 7 Ивайло - Третият Лама

    6 3 Отговор
    Пентагона са копейки, путинисти и рубладжии!☹️

    08:50 29.10.2026

  • 8 отекчен

    6 1 Отговор
    ами то неможе все на аванта а и го ползват да убиват невинни деца младежи и старци

    08:51 29.10.2026

  • 9 Зеленски

    3 3 Отговор
    Хексет -импийч и на съд със Мъск за военни престъпления.
    След изборите от 435 членове на конграса-240 ДЕМОКРАТИ.
    Сената -52 ДЕМОКРАТИ, 48 републиканци.

    Коментиран от #17

    08:51 29.10.2026

  • 10 Какво разседване бе?

    2 5 Отговор
    Starshield никога не е бил разрешаван. Дълбоките удари се извършват чрез Starshield.
    По-добре да хванат и осъдят тоя който е хакнал системата. Може би точно това гузно отказва да разследва Генералният инспектор на Пентагона.

    08:54 29.10.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    И кво е чудното. Зеленски , що гущери избълва срещу Мъск, а сега реве. Това не са европейските му слуги, на които бе платил , за да го подкрепят. Самозабрави се и обърка адреса.

    08:57 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Наркомана

    3 2 Отговор
    Се опитва да държи тон на янките … голяма грешка , пътник без обратен билет е , бомбят му лодките с оръжията на два километра от натювските измислени зони и продължава да губи територии ежедневно / факти !

    09:04 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Ами те виновниците за смъртта на невинни украинци по време на ограниченията на Старлинк са ясни, цял свят ги знае.

    Няма да ги изброявам, по " технически " причини!

    09:07 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мишел

    2 1 Отговор
    След Мидтерма обединените демократични и републикански конгресмени ще съставят сенатска комисия , която има законово право да привиква заподозрените за спада на Старлинк и да ги разпитва ПОД КЛЕТВА!

    Помнете ми думата.

    09:13 29.10.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ограничение на услугите не е имало. А за Starshield Мъск колкото и да реве, не може да го пипне.
    Просто запушиха пробойна в системата, която всички ползваха.

    09:30 29.10.2026

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