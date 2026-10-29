Пентагонът отказа да разследва ограниченията на Starlink в Украйна

Генералният инспектор на Пентагона отказа да разследва ограниченията в работата на сателитните системи Starlink и Starshield в Украйна. Решението е взето въпреки искането на девет сенатори – четирима републиканци и петима демократи, които настояха да бъде установено кой е разпоредил ограничаването на услугите.

Законодателите поискаха също да се провери дали прекъсванията са засегнали обмена на разузнавателна информация и предупрежденията за въздушни заплахи към украинското население.

В отговор от 27 октомври генералният инспектор е посочил, че поставените въпроси са от компетентността на Военновъздушните сили на САЩ. Така Пентагонът не започва независимо разследване по случая и насочва отговорността към друг компонент на американското военно ведомство.

Шахин настоява за независима проверка

Сенаторът демократ Джийн Шахин определи отказа като повод за безпокойство.

„Предизвиква безпокойство, че генералният инспектор очевидно е решил да не разследва прекъсванията на сателитните комуникации, на които Украйна разчита, за да защитава цивилното население“, заяви Шахин.

По думите ѝ администрацията на президента Доналд Тръмп и SpaceX са дали противоречиви обяснения за причините за ограниченията. Според сенатора е необходима независима проверка, която да установи отговорността и да предотврати повторение на подобна ситуация.

Как започнаха проблемите със Starlink

Проблемите с работата на Starlink и военната система Starshield са възникнали в средата на октомври. Според украински представители на 14 октомври SpaceX е ограничила скоростта на работа на терминалите при движение. Това е засегнало комуникациите и изпълнението на отделни задачи на украинските военни.

Ограничението е било особено важно за системи, използвани от движещи се платформи, включително безпилотни апарати. Украинският президент Владимир Зеленски заяви, че ограниченията постепенно се премахват.

На 24 октомври Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че скоростта на работа на Starlink и Starshield е възстановена, включително при движение със скорост над 400 км/ч.

Отказът на генералния инспектор оставя без отговор въпроса кой е разпоредил първоначалното ограничение и дали то е било свързано с решения на американското правителство, действия на SpaceX или технически проблем. Отговорът на Пентагона посочва Военновъздушните сили като компетентна страна, но не съобщава за започнало ново разследване.

Източници: unian.net, washingtonpost.com