Лидерът на опозиционната Австрийска партия на свободата (FPÖ) Херберт Кикъл предложи Украйна да приеме сирийци и афганистанци, които Европейският съюз не може да върне в държавите им на произход. Според него това трябва да бъде поискано като компенсация за европейската финансова помощ към Киев.

Кикъл заяви, че ЕС и Австрия са инвестирали „стотици милиарди“ в Украйна. По думите му приетите мигранти биха могли да помогнат за възстановяването на страната след края на войната.

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„Когато оръдията там замлъкнат, ще дойде времето да поискаме нещо в замяна“, заяви Херберт Кикъл.

Лидерът на FPÖ определи идеята като решение, при което всички страни печелят. Той каза, че хората, които не са съгласни с подобен подход, могат да напуснат Австрия, но не и да останат там.

Херберт Кикъл е лидер на опозиционна партия и председател на парламентарната ѝ група.

Австрийският политик свърза предложението и с вътрешнополитически спор за миграцията. Той обвини настоящата управляваща коалиция, че представлява вот на недоверие към волята на избирателите и че допринася за увеличаването на нелегалната имиграция.

Европейската помощ за Киев

Европейската комисия посочва, че общата подкрепа на ЕС за Украйна от началото на руската война възлиза на 245,5 милиарда евро. В сумата влизат финансови, военни, хуманитарни и други форми на помощ. За 2026 и 2027 г. Европейският съюз предвижда и заем от 90 милиарда евро за Киев.

Тези средства са част от европейската политика за подпомагане на украинската държава, а не са обвързани с публично обявено условие за приемане на мигранти. Такова условие не е посочено и в изявлението на Кикъл като договорено от европейските институции.

Източници: focus-news.net, apnews.com, derstandard.at