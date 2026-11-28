Русия заяви, че през изминалата нощ е прехванала и унищожила 1246 украински дрона над свои региони и над анексирания от нея Кримски полуостров. Данните са на руското министерство на отбраната и не са независимо потвърдени.

„През изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 1246 дрона“, се казва в изявлението на ведомството, цитирано от БТА.

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Според руското министерство на отбраната дронове са били засечени над Брянска, Белгородска, Курска, Орловска, Смоленска, Воронежка, Калужка, Тулска, Ростовска, Волгоградска, Саратовска и Самарска област. В списъка са още Краснодарският край, Башкортостан, Московска област и Кримският полуостров.

462 дрона са били насочени към Москва

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че през нощта към руската столица са били насочени 462 украински дрона. По думите му повечето са били неутрализирани от руската противовъздушна отбрана на значително разстояние от града.

Собянин допълни, че 123 дрона са били унищожени при приближаването им към Москва. Той не уточни дали има жертви или материални щети.

Съобщението идва на фона на поредица от масирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу руски региони. През предходната седмица руското министерство на отбраната заяви, че е прехванало 1336 украински дрона при друга атака. И тогава посочените от Москва числа не бяха независимо потвърдени.