Доналд Тръмп защити отношенията си с Владимир Путин, след като Володимир Зеленски определи като странно американският президент да нарича руския лидер свой приятел. В интервю за Би Би Си украинският президент сравни подобно приятелство с отношения между човек и Адолф Хитлер по време на Втората световна война. Зеленски подчерта, че Путин е агресор и убиец.

Попитан за думите му, Тръмп заяви пред журналисти, че поддържането на диалог с Путин е свързано с опита му да сложи край на войната. „Искаме да сключим споразумение. Искаме да спрем убийствата“, каза американският президент. По думите му най-голямата пречка пред мирното уреждане е, че Зеленски и Путин се мразят.

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„Бих могъл да дойда и да заявя: „Не ме харесвате!“ — и тогава щяхме да имаме същия проблем, който вече съществува между Зеленски и Путин“, заяви американският президент.

Той допълни, че личният контакт с руския президент е необходим, за да се постигне договореност. Тръмп и Путин разговаряха в Шънджън по време на среща в Китай през ноември, а американският президент описа Путин като свой приятел.

Различни послания след срещата с Рюте

Коментарите на Тръмп дойдоха след срещата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в резиденцията „Мар-а-Лаго“ във Флорида на 25 ноември. В съвместно изявление двамата призоваха Русия да избягва действия, които умишлено или неволно могат да разширят войната, и заявиха, че мирното уреждане трябва да бъде постигнато възможно най-скоро.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп разшири формулировката. Докато в текста на НАТО призивът беше отправен към Русия, американският президент добави и Украйна, като заяви, че и двете страни трябва да избягват действия, които разширяват конфликта.

В отделна публикация Тръмп каза, че е разговарял дълго с Путин за необходимостта Русия да прекрати „всякаква военна агресия срещу територии в цяла Европа“, за да може да бъде постигнато споразумение между Русия и Украйна. Той не уточни кои конкретни действия има предвид.

Войната продължава на фона на дипломатическите усилия

Изявленията бяха направени на фона на продължаващи военни действия. Украйна засилва ударите по руска нефтогазова инфраструктура, както и кампанията си срещу руския военен и търговски флот. Според Асошиейтед прес Русия е извършвала близо 300 въздушни атаки седмично през ноември.

Така публичните позиции на Вашингтон, Киев и НАТО остават различни по отношение на натиска върху Москва и ролята на украинските военни операции. Тръмп настоява за бързо споразумение и поддържане на контакт с Путин, докато Зеленски призовава САЩ да окажат по-силен натиск върху Русия.

Източници: washingtonpost.com, apnews.com, focus-news.net