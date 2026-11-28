Бенямин Нетаняху се готви да обяви, че е готов да бъде втори премиер в ротационно правителство, оглавено първоначално от неговия политически опонент Гади Айзенкот. Това съобщи местният Channel 13, цитирайки свои източници.

Евентуалният ход е част от опит за излизане от продължаващата политическа криза в Израел след парламентарните избори. Според медията в „Ликуд“ има разделение по въпроса дали партията трябва да участва в правителство на националното единство с Айзенкот.

Самият Айзенкот остава скептичен към намеренията на Нетаняху. Той продължава да подготвя самостоятелно правителство, макар да не изключва напълно възможността за споразумение с „Ликуд“ при промяна в позицията на партията.

„Наближава момент за решение дали „Ликуд“ са готови за сериозни преговори и партньорство, или продължава да се преструва и да използва тактика за печелене на време“, заяви Айзенкот.

Той обвини партията на Нетаняху, че често отказва срещи за постигане на споразумение и не е склонна на компромиси. Айзенкот допълни, че ако „Ликуд“ промени начина си на мислене, „вратата му е отворена“ за формиране на ротационно правителство.

Мандатът на Айзенкот изтича през декември

Според The Times of Israel Гади Айзенкот разполага с мандат за съставяне на правителство до 6 декември. След тази дата той може да поиска от президента Ицхак Херцог удължаване с още 14 дни, преди мандатът да бъде върнат или да започне нова процедура.

Изданието посочва, че при евентуално ротационно споразумение Айзенкот би поел премиерския пост първи, а Нетаняху би го заместил по-късно. Именно този ред е сред спорните въпроси в преговорите, тъй като първоначалното предложение, съобщено от Channel 13, предвижда Нетаняху да бъде втори.

Междувременно Айзенкот търси подкрепа за кабинет извън „Ликуд“. Според The Times of Israel неговият блок все още няма сигурно мнозинство от 61 депутати, което прави евентуалното правителство зависимо от допълнителни партньори или от подкрепа при отделни гласувания.

Засега не е потвърдено, че Нетаняху официално е отправил предложението, нито че Айзенкот го е приел. Следващият ключов срок е 6 декември, когато изтича мандатът за съставяне на ново израелско правителство.

Източници: focus-news.net, timesofisrael.com