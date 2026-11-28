Кметът на район „Изгрев“ в София Делян Георгиев настоява „Топлофикация София“ да увеличи чувствително капацитета на бригадите си на терен и да спазва, а при възможност и да съкращава, сроковете за ремонтите по топлопреносната мрежа. Част от района продължава да е без парно и топла вода заради подмяна на магистрални топлопроводи и сградни отклонения.

„Въпреки че ремонтните дейности при нас напредват с прилични темпове, за разлика от други райони, и вече над 60% от засегнатите абонати имат отопление, проблемът все още стои на дневен ред“, заяви Георгиев. По думите му ситуацията започва да излиза извън рамките на нормалното и затова той ще продължи да използва публичен натиск, за да настоява за по-бързи действия.

Районният кмет посочи, че разбира недоволството на жителите, тъй като и неговото семейство е останало без отопление и топла вода близо три месеца. Той подкрепи протестите на засегнатите столичани и призова Столичната община да се намеси по-категорично. Георгиев постави и въпроса дали и по какъв начин хората ще бъдат компенсирани за продължителното спиране на услугата.

Протест на Орлов мост

Недоволството срещу проблемите с отоплението излезе и на улицата. Потребители на „Топлофикация София“ блокираха за кратко движението по Орлов мост, като сред причините за протеста бяха липсата на парно и топла вода, ремонтите през отоплителния сезон и честите аварии. В протеста се включиха жители на различни столични квартали, сред които „Изгрев“, „Дружба“, „Младост“ и „Студентски град“.

Над 200 души работят по авариите

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че по отстраняването на авариите работят над 200 души и повече от 15 екипа с тежка механизация. По данни на „Топлофикация София“ за седмица и половина са отстранени над 50 аварии, а броят на спрените участъци е намалял от 89 на 55, въпреки че през същия период са възникнали над 20 нови аварии.

Дружеството води разговори за допълнителен човешки ресурс и техника. Създаден е и кризисен щаб, който трябва да координира действията на институциите и да следи напредъка по ремонтите.

По думите на Терзиев 95% от топлопреносната мрежа на ТЕЦ „Изток“ не е подменяна от изграждането ѝ преди 50-60 години. Той посочи, че за трайно решение трябва спешно да бъдат сменени между 70 и 100 километра от най-компрометираните тръби. Междувременно засегнатите жители очакват конкретни срокове за възстановяване на парното и топлата вода в отделните райони.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg