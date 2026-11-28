Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 141 от общо 162 дрона, изпратени от Русия през нощта. Това съобщи Киев, като данните бяха цитирани и от Укринформ в сутрешното му обобщение за атаката. Неутрализираните апарати са около 87% от всички дронове.

Русия е започнала атаката около 18:00 часа. Използвани са дронове „Шахед“, включително 74 апарата с реактивни двигатели, както и безпилотни летателни апарати „Гербера“ и примамки „Пародия“. Според украинските военновъздушни сили дроновете са изстреляни от Орел, Милерово и Курск, както и от окупирания Донецк и селището Хвардийске в окупирания Крим.

В отблъскването на атаката са участвали украинската авиация, зенитно-ракетни подразделения, средства за радиоелектронна борба, дронови системи и мобилни огневи групи на украинските сили за отбрана.

Попадения са отчетени на 13 места

Украинските военновъздушни сили са регистрирали попадения на 13 места. На други седем места са паднали отломки от свалени дронове. В съобщението, цитирано от БТА, не се посочват конкретните населени места, мащабът на щетите или данни за пострадали.

Съотношението между изстреляните и неутрализираните дронове е сходно с това при други мащабни руски атаки през ноември. На 22 ноември украинските власти съобщиха, че са били неутрализирани 161 от 186 дрона, използвани при нощен удар. Асошиейтед прес съобщи, че през месеца Русия е извършвала близо 300 въздушни атаки седмично срещу Украйна.

Данните за последната атака са предварителни в частта за последствията на земята. Потвърдени са местата с попадения и паднали отломки, но украинските власти не са публикували пълна информация за нанесените материални щети и евентуални жертви.