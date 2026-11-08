Изборите в Нова Зеландия оставиха страната без ясен победител

Нова Зеландия остана без ясен победител след парламентарните избори на 7 ноември, а окончателният състав на бъдещото правителство ще стане известен след преброяването на специалните гласове. Предварителните резултати дават на управляващата Национална партия 42 места, а на Лейбъристката партия на Крис Хипкинс - 36.

Националната партия, ACT и „Нова Зеландия първо“ събират предварително 67 места в 131-местния парламент, при необходими 66 за мнозинство. Това оставя десноцентристката коалиция с малка преднина, но не гарантира, че тя ще запази контрола си след официалното преброяване.

Националната партия получава 29,21% от партийния вот, докато Лейбъристката партия е с 29,36%. Разликата в процентите е в полза на лейбъристите, но Националната партия спечели повече местни избирателни райони и така получава по-голям брой места.

Специалните гласове могат да променят баланса

Предстои преброяване на близо 400 000 специални бюлетини, включително гласове на новозеландци, живеещи извън страната. Процесът се очаква да продължи около три седмици, а окончателните резултати трябва да бъдат обявени на 27 ноември.

Специалните гласове традиционно дават по-силна подкрепа на левите партии. Ако част от местата бъдат преразпределени, предварителното мнозинство на Националната партия, ACT и „Нова Зеландия първо“ може да изчезне. При невъзможност да бъде съставено правителство страната може да се изправи пред нови избори.

Кристофър Луксън не обяви победа, но заяви, че неговата партия има възможен път към втори мандат. Той ще ръководи служебно правителство до изясняването на политическия изход.

Новата партия, която може да реши изхода

„Мисля, че всички вече са изморени от политиката, така че нека направим пауза за следващите три седмици“, каза Луксън пред журналисти.

Вотът засили позициите на по-малките партии. ACT получава 13 места, „Нова Зеландия първо“ - 12, Зелените - 16, а „Те Пати Маори“ - пет. Новата партия „Опъртюнити“ влиза за първи път в парламента със седем места и може да се превърне в ключов фактор при преговорите.

„Опъртюнити“ е водена от 38-годишната Куилае Уонг, бизнес консултантка и политически новак, която оглави партията преди по-малко от година. Тя заяви, че формацията може да работи както с левия, така и с десния блок. Партията се представя като центристка и настоява за решения, основани на доказателства, както и за край на политическите конфликти.

Резултатът е удар и за двете големи партии. Националната партия губи подкрепа спрямо предишните избори, а Лейбъристката партия не успява да се възползва от недоволството заради икономическите трудности и високите разходи за живот. Преговорите за съставяне на правителство ще придобият реален смисъл след публикуването на окончателното разпределение на местата.