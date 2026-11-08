Тома Томов: Светът върви към голям глобален конфликт

Светът върви към голям глобален конфликт, а следващите 30-40 години могат да бъдат белязани от войни. Това заяви журналистът и международен анализатор Тома Томов в предаването „Седмицата на Дарик“. Той коментира политиката на Доналд Тръмп, войните в Близкия изток и Украйна, бъдещето на Европа и рисковете за България.
Томов свърза загубата на републиканците на междинните избори в САЩ с военната политика на американския президент в Близкия изток, включително с войната срещу Иран. Според него Тръмп е подценил сложността на конфликта.„Тази война му реши изборите. Целият американски народ реално е против тази война“, заяви Тома Томов.
По думите му президентът на САЩ все повече се отдалечава от обещанията, с които е спечелил подкрепата на движението M.A.G.A. Томов описа Тръмп като политик с огромна енергия, който се реализира чрез телевизията и живее в „гигантски свят“, изграден около собствените му представи.
Нови центрове на влияние
В разговора Томов посочи възхода на Бърни Сандърс и Александрия Окасио-Кортес като значим пробив на левицата в Съединените щати. Той спомена и Джеймс Таларико сред новите леви фигури, които според него променят политическия пейзаж.
Анализаторът очерта Вашингтон и Лондон като два различни центъра на влияние. Според него британската столица се оформя като контрацентър на политиката на Тръмп, а сближаването между американския президент и Русия има по-дълбоки геополитически последици.
Томов предупреди, че пренареждането на международните отношения може да постави България в сложна позиция, особено при засилване на ролята на Турция. Той изрази и опасения за бъдещето на НАТО при продължаване на настоящата американска политика.„Аз мисля, че има НАТО 3, което ще е без Америка. Защото реално, ако погледнете какво прави Тръмп, той разрушава НАТО“, каза Томов.
Критики към Европа и прогноза за Украйна
Журналистът заяви, че не приема политиката на сегашното ръководство на Европейския съюз, както и тази на френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Той каза, че предпочита модел на европейска държавност, свързван с генерал Шарл дьо Гол, Конрад Аденауер, Хелмут Шмидт и Вили Бранд.
По отношение на Русия Томов отхвърли тезата, че Владимир Путин непременно се стреми към възстановяване на имперските граници. Според него Русия вероятно ще победи в Украйна, но той не смята, че Москва има геополитическа цел да изгради империя.
„Бурята днес означава война“, заяви Томов, като прогнозира, че международните конфликти ще се разрастват и могат да доведат до мащабен глобален сблъсък.
Въпреки мрачната си прогноза той изрази доверие към премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова. Томов заяви, че двамата имат силата и далновидността да държат България далеч от войната и че страната няма да участва в голям конфликт, докато те са на власт.
Източници: darik.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вън от НАТО тогава
Коментиран от #29
16:46 08.11.2026
2 Референдум за напускане на НАТО
Всички до една "Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .
Коментиран от #15, #56
16:47 08.11.2026
3 Идва
16:48 08.11.2026
4 Една жена
16:49 08.11.2026
5 Мич
Коментиран от #61
16:50 08.11.2026
6 Адмирации за Тома Томов!
16:52 08.11.2026
7 Елементарно , бе Уотсън !
16:52 08.11.2026
8 Толкова просто
И т.н.
.
Коментиран от #13
16:53 08.11.2026
9 Нека да пиша
Коментиран от #21
16:54 08.11.2026
10 Йес
16:56 08.11.2026
11 Аква
16:57 08.11.2026
12 Тоя квото е казал
16:58 08.11.2026
13 трябва да мразим Израел
До коментар #8 от "Толкова просто":Определено трябва!
Коментиран от #24
16:58 08.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Крайно време е хора
Коментиран от #19, #22, #33
17:00 08.11.2026
17 Никой
17:01 08.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Старшина Боташ
Коментиран от #44, #46
17:02 08.11.2026
21 Този е на 84 и още са му сладки рублите.
До коментар #9 от "Нека да пиша":Мадам.
17:03 08.11.2026
22 Напускай
До коментар #16 от "Крайно време е хора":Границите са широко отворени.
Коментиран от #55
17:05 08.11.2026
23 Няма да умиргаме за натюту
17:05 08.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Име
17:12 08.11.2026
28 Тома Томов е
17:15 08.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Това какво е
17:20 08.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Томов посочи възхода
17:20 08.11.2026
35 кажи бай Асане
До коментар #31 от "Старшина Боташ":какво за Ботев и Левски ?
Ти ако можеш едно стихотворение наизуст да цитираш на Ботев , аз трамвай ще стана !
Коментиран от #49
17:23 08.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Прав е човека на 100%
17:24 08.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Верно както казва по долу
17:25 08.11.2026
41 какъв колоездач си само
До коментар #36 от "Старшина Боташ":Яко въртиш 🚴🚴♂️ 🚴♀️ 🚵 🚵♂️ 🚵♀️ 🚲
17:26 08.11.2026
42 Прав е човека на 100%
До коментар #33 от "Старшина Боташ":Крайно време за референдум за напускане на НАТО и няма какво да се чака повече. Нещо против референдумите ли имаш?
Коментиран от #65
17:26 08.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Светът Е
Спете спокойно, деца на анти-комунизма!
Ще умрете в бой за капитала.
17:28 08.11.2026
46 кой те пита о неграмотни
До коментар #20 от "Старшина Боташ":Какво пък знаеш ти за Ботев и Левски ?
Коментиран от #52
17:29 08.11.2026
47 деНАТОфикация
17:29 08.11.2026
48 Всички които искат да
17:31 08.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Старшина Боташ
До коментар #44 от "голям смелчага си бе велосипедист":Айде да се срещнем на светло един на един става ли ?! По тъмно излизаха страхливите шимкаро дето жандармерията им тежеше справедливо празните глави..аз те каня на светло един на един ????
Коментиран от #54, #57, #58
17:33 08.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 уточнение
До коментар #50 от "Старшина Боташ":такаламит да нося ли или на сухо ?
17:39 08.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ти не се тревожи за мене
До коментар #59 от "Старшина Боташ":Мисли тебе кво е ..не те чака .
17:42 08.11.2026
61 123
До коментар #5 от "Мич":… ДС…Край на цитата…
17:42 08.11.2026
62 къде ще бъде срещата
До коментар #59 от "Старшина Боташ":Дай координати.
Коментиран от #63, #64
17:43 08.11.2026
63 Старшина Боташ
До коментар #62 от "къде ще бъде срещата":Страхлива к.....у ти поиска среща и започна със заплахите ..ти кажи кога и къде ..!дай си телефона ти поиска среща..дай телефона и казвай къде да идвам да те подуя от бой
17:46 08.11.2026
64 Старшина Боташ
До коментар #62 от "къде ще бъде срещата":При любовника ти ?! Тъкмо и двамата да ви подуя от бой ...жалки руски хомосексолисти
17:47 08.11.2026
65 Видял
До коментар #42 от "Прав е човека на 100%":Турците това искате България вън от НАТО. Че да може по лесно да я лапнете. Няма кой да ви се върже. Вижте там с шумкарете ако може да си делнете някоя мандра, да окрадете някой бизнес, някой фонд да барнете. Верно сте на всеки километър и зад всяка клавиатура.
17:47 08.11.2026