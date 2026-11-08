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Тома Томов: Светът върви към голям глобален конфликт
  Тема: Известни личности

Тома Томов: Светът върви към голям глобален конфликт

8 Ноември, 2026 16:44 1 451 65

  • тома томов-
  • глобален конфликт-
  • доналд тръмп-
  • войната в украйна-
  • геополитика

Журналистът прогнозира 30-40 години войни и предупреди за ново геополитическо пренареждане

Тома Томов: Светът върви към голям глобален конфликт - 1
Снимка: Фейсбук
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Светът върви към голям глобален конфликт, а следващите 30-40 години могат да бъдат белязани от войни. Това заяви журналистът и международен анализатор Тома Томов в предаването „Седмицата на Дарик“. Той коментира политиката на Доналд Тръмп, войните в Близкия изток и Украйна, бъдещето на Европа и рисковете за България.

Томов свърза загубата на републиканците на междинните избори в САЩ с военната политика на американския президент в Близкия изток, включително с войната срещу Иран. Според него Тръмп е подценил сложността на конфликта.

„Тази война му реши изборите. Целият американски народ реално е против тази война“, заяви Тома Томов.

По думите му президентът на САЩ все повече се отдалечава от обещанията, с които е спечелил подкрепата на движението M.A.G.A. Томов описа Тръмп като политик с огромна енергия, който се реализира чрез телевизията и живее в „гигантски свят“, изграден около собствените му представи.

Нови центрове на влияние

В разговора Томов посочи възхода на Бърни Сандърс и Александрия Окасио-Кортес като значим пробив на левицата в Съединените щати. Той спомена и Джеймс Таларико сред новите леви фигури, които според него променят политическия пейзаж.

Анализаторът очерта Вашингтон и Лондон като два различни центъра на влияние. Според него британската столица се оформя като контрацентър на политиката на Тръмп, а сближаването между американския президент и Русия има по-дълбоки геополитически последици.

Томов предупреди, че пренареждането на международните отношения може да постави България в сложна позиция, особено при засилване на ролята на Турция. Той изрази и опасения за бъдещето на НАТО при продължаване на настоящата американска политика.

„Аз мисля, че има НАТО 3, което ще е без Америка. Защото реално, ако погледнете какво прави Тръмп, той разрушава НАТО“, каза Томов.

Критики към Европа и прогноза за Украйна

Журналистът заяви, че не приема политиката на сегашното ръководство на Европейския съюз, както и тази на френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Той каза, че предпочита модел на европейска държавност, свързван с генерал Шарл дьо Гол, Конрад Аденауер, Хелмут Шмидт и Вили Бранд.

По отношение на Русия Томов отхвърли тезата, че Владимир Путин непременно се стреми към възстановяване на имперските граници. Според него Русия вероятно ще победи в Украйна, но той не смята, че Москва има геополитическа цел да изгради империя.

„Бурята днес означава война“, заяви Томов, като прогнозира, че международните конфликти ще се разрастват и могат да доведат до мащабен глобален сблъсък.

Въпреки мрачната си прогноза той изрази доверие към премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова. Томов заяви, че двамата имат силата и далновидността да държат България далеч от войната и че страната няма да участва в голям конфликт, докато те са на власт.

Източници: darik.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вън от НАТО тогава

    31 9 Отговор
    Ние няма да уччастваме в никакъв голям глобален конфликт

    Коментиран от #29

    16:46 08.11.2026

  • 2 Референдум за напускане на НАТО

    32 10 Отговор
    Да припомня за по младите !
    Всички до една "Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .

    Коментиран от #15, #56

    16:47 08.11.2026

  • 3 Идва

    12 2 Отговор
    ТСВ и язък за леврото !

    16:48 08.11.2026

  • 4 Една жена

    11 2 Отговор
    Закъсня, нашият Пич пресметна отдавна това, което много след това други стоплят!

    16:49 08.11.2026

  • 5 Мич

    28 13 Отговор
    "Факти", това вие ли сте? Най-после да покажете един истински журналист от световна класа. Чест и почитания за г-н Томов. Навремето с Димитри Иванов бяха най-добрите.

    Коментиран от #61

    16:50 08.11.2026

  • 6 Адмирации за Тома Томов!

    25 14 Отговор
    Велик и истински журналист!

    16:52 08.11.2026

  • 7 Елементарно , бе Уотсън !

    21 5 Отговор
    " Томов предупреди, че пренареждането на международните отношения може да постави България в сложна позиция, особено при засилване на ролята на Турция. " Бг "журналистите - мисирки предпочитат да не забелязват , Че турция вече е с военни договори и на запад от нас (с Албания и Косово ) , а се бори и за военно присъствие на север , по севрночерноморския бряг . Затова е важно за нас това крайбрежие , с Одеса , да е руско .

    16:52 08.11.2026

  • 8 Толкова просто

    2 16 Отговор
    Не трябва да се мразим САЩ. трябва да мразим войнсвената политика на Тръмп. Не трябва да мразим Русия. Трябва да мразим войнствената политика на Путин. Не трябва да мразим Израел.......
    И т.н.



    .

    Коментиран от #13

    16:53 08.11.2026

  • 9 Нека да пиша

    13 22 Отговор
    Този не беше ли клюкар ,тип Павлик Морозов на ДС.

    Коментиран от #21

    16:54 08.11.2026

  • 10 Йес

    16 23 Отговор
    Копейката Томов, син на комунистически убиец,и самият той комунистически доносник,винаги пророкува разпадане на НАТО и ЕС,я винаги се разпада любимия му СССР,а сега Русийката.

    16:56 08.11.2026

  • 11 Аква

    5 1 Отговор
    Купувайте къщи в планините и се крийте там. И хайдути, и партизани са оцеляли така...

    16:57 08.11.2026

  • 12 Тоя квото е казал

    11 16 Отговор
    Е познал точно 0%

    16:58 08.11.2026

  • 13 трябва да мразим Израел

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "Толкова просто":

    Определено трябва!

    Коментиран от #24

    16:58 08.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Крайно време е хора

    13 10 Отговор
    За референдум за напускане на НАТО ! Няма какво да се чака повече

    Коментиран от #19, #22, #33

    17:00 08.11.2026

  • 17 Никой

    3 9 Отговор
    Какво ти говорят руските амбиции за връщане на бившия източен блок под нейно влияние ?

    17:01 08.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Старшина Боташ

    7 15 Отговор
    Долен лъжец и насаждач на страхове

    Коментиран от #44, #46

    17:02 08.11.2026

  • 21 Този е на 84 и още са му сладки рублите.

    9 16 Отговор

    До коментар #9 от "Нека да пиша":

    Мадам.

    17:03 08.11.2026

  • 22 Напускай

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Крайно време е хора":

    Границите са широко отворени.

    Коментиран от #55

    17:05 08.11.2026

  • 23 Няма да умиргаме за натюту

    7 1 Отговор
    Доло натюту, ши правим рефолюция

    17:05 08.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Име

    2 7 Отговор
    Много им се иска на комунистите да вземат властта по целия свят и не спират са ли плашат с конфликт. Искат да клекнем пред тях.

    17:12 08.11.2026

  • 28 Тома Томов е

    6 0 Отговор
    роден е в София в семейството на полковник Никола Томов. Мрази нацизма и атлантизма каквото и да говори пред медиите

    17:15 08.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Това какво е

    2 3 Отговор
    Тома, издухал си буриите. Света от над 10 г е в глобална война.

    17:20 08.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Томов посочи възхода

    1 1 Отговор
    на Бърни Сандърс и Александрия Окасио-Кортес като значим пробив на левицата в Съединените щати но истината е че тези хора трябва да напуснат демократите и да направят истинска лява партия под ръководството на WSWS ...

    17:20 08.11.2026

  • 35 кажи бай Асане

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Старшина Боташ":

    какво за Ботев и Левски ?
    Ти ако можеш едно стихотворение наизуст да цитираш на Ботев , аз трамвай ще стана !

    Коментиран от #49

    17:23 08.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Прав е човека на 100%

    5 1 Отговор
    (Томов предупреди, че пренареждането на международните отношения може да постави България в сложна позиция, особено при засилване на ролята на Турция. Той изрази и опасения за бъдещето на НАТО)...

    17:24 08.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Верно както казва по долу

    1 4 Отговор
    Пишештия такива като Радеффф и онази как и беше името Пеги,са тези дето ще предадат Ботев и Левски ,Щото да за Мир.

    17:25 08.11.2026

  • 41 какъв колоездач си само

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Старшина Боташ":

    Яко въртиш 🚴🚴‍♂️ 🚴‍♀️ 🚵 🚵‍♂️ 🚵‍♀️ 🚲

    17:26 08.11.2026

  • 42 Прав е човека на 100%

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Старшина Боташ":

    Крайно време за референдум за напускане на НАТО и няма какво да се чака повече. Нещо против референдумите ли имаш?

    Коментиран от #65

    17:26 08.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Светът Е

    3 0 Отговор
    в голям глобален конфликт.

    Спете спокойно, деца на анти-комунизма!

    Ще умрете в бой за капитала.

    17:28 08.11.2026

  • 46 кой те пита о неграмотни

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Старшина Боташ":

    Какво пък знаеш ти за Ботев и Левски ?

    Коментиран от #52

    17:29 08.11.2026

  • 47 деНАТОфикация

    4 0 Отговор
    България трябва незабавно да напусне този фашизоиден съюз наречен НАТО. Двадесетгодишният договор изтече отдавна!

    17:29 08.11.2026

  • 48 Всички които искат да

    3 0 Отговор
    участваме в никакъв голям глобален конфликт са за затвор ! Атлантиците трябва да знаят и да осъзнаят че призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват?

    17:31 08.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Старшина Боташ

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "голям смелчага си бе велосипедист":

    Айде да се срещнем на светло един на един става ли ?! По тъмно излизаха страхливите шимкаро дето жандармерията им тежеше справедливо празните глави..аз те каня на светло един на един ????

    Коментиран от #54, #57, #58

    17:33 08.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 уточнение

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Старшина Боташ":

    такаламит да нося ли или на сухо ?

    17:39 08.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ти не се тревожи за мене

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Старшина Боташ":

    Мисли тебе кво е ..не те чака .

    17:42 08.11.2026

  • 61 123

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мич":

    … ДС…Край на цитата…

    17:42 08.11.2026

  • 62 къде ще бъде срещата

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Старшина Боташ":

    Дай координати.

    Коментиран от #63, #64

    17:43 08.11.2026

  • 63 Старшина Боташ

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "къде ще бъде срещата":

    Страхлива к.....у ти поиска среща и започна със заплахите ..ти кажи кога и къде ..!дай си телефона ти поиска среща..дай телефона и казвай къде да идвам да те подуя от бой

    17:46 08.11.2026

  • 64 Старшина Боташ

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "къде ще бъде срещата":

    При любовника ти ?! Тъкмо и двамата да ви подуя от бой ...жалки руски хомосексолисти

    17:47 08.11.2026

  • 65 Видял

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Прав е човека на 100%":

    Турците това искате България вън от НАТО. Че да може по лесно да я лапнете. Няма кой да ви се върже. Вижте там с шумкарете ако може да си делнете някоя мандра, да окрадете някой бизнес, някой фонд да барнете. Верно сте на всеки километър и зад всяка клавиатура.

    17:47 08.11.2026