Тома Томов: Светът върви към голям глобален конфликт

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Светът върви към голям глобален конфликт, а следващите 30-40 години могат да бъдат белязани от войни. Това заяви журналистът и международен анализатор Тома Томов в предаването „Седмицата на Дарик“. Той коментира политиката на Доналд Тръмп, войните в Близкия изток и Украйна, бъдещето на Европа и рисковете за България.

Томов свърза загубата на републиканците на междинните избори в САЩ с военната политика на американския президент в Близкия изток, включително с войната срещу Иран. Според него Тръмп е подценил сложността на конфликта.

„Тази война му реши изборите. Целият американски народ реално е против тази война“, заяви Тома Томов.

По думите му президентът на САЩ все повече се отдалечава от обещанията, с които е спечелил подкрепата на движението M.A.G.A. Томов описа Тръмп като политик с огромна енергия, който се реализира чрез телевизията и живее в „гигантски свят“, изграден около собствените му представи.

Нови центрове на влияние

В разговора Томов посочи възхода на Бърни Сандърс и Александрия Окасио-Кортес като значим пробив на левицата в Съединените щати. Той спомена и Джеймс Таларико сред новите леви фигури, които според него променят политическия пейзаж.

Анализаторът очерта Вашингтон и Лондон като два различни центъра на влияние. Според него британската столица се оформя като контрацентър на политиката на Тръмп, а сближаването между американския президент и Русия има по-дълбоки геополитически последици.

Томов предупреди, че пренареждането на международните отношения може да постави България в сложна позиция, особено при засилване на ролята на Турция. Той изрази и опасения за бъдещето на НАТО при продължаване на настоящата американска политика.

Критики към Европа и прогноза за Украйна

„Аз мисля, че има НАТО 3, което ще е без Америка. Защото реално, ако погледнете какво прави Тръмп, той разрушава НАТО“, каза Томов.

Журналистът заяви, че не приема политиката на сегашното ръководство на Европейския съюз, както и тази на френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Той каза, че предпочита модел на европейска държавност, свързван с генерал Шарл дьо Гол, Конрад Аденауер, Хелмут Шмидт и Вили Бранд.

По отношение на Русия Томов отхвърли тезата, че Владимир Путин непременно се стреми към възстановяване на имперските граници. Според него Русия вероятно ще победи в Украйна, но той не смята, че Москва има геополитическа цел да изгради империя.

„Бурята днес означава война“, заяви Томов, като прогнозира, че международните конфликти ще се разрастват и могат да доведат до мащабен глобален сблъсък.

Въпреки мрачната си прогноза той изрази доверие към премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова. Томов заяви, че двамата имат силата и далновидността да държат България далеч от войната и че страната няма да участва в голям конфликт, докато те са на власт.

Източници: darik.bg