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САЩ разширяват блокадата на Иран към сухопътната търговия
  Тема: Иранската криза

САЩ разширяват блокадата на Иран към сухопътната търговия

8 Ноември, 2026 16:21 860 3

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  • военноморска блокада-
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  • оръжия

Вашингтон създава специална група за ограничаване на оръжия, санкционирани материали и технологии с двойна употреба, които достигат до Иран по суша и през Каспийско море

САЩ разширяват блокадата на Иран към сухопътната търговия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати разширяват натиска върху Иран отвъд военноморската блокада, като създават специална работна група за ограничаване на доставките по сухопътните граници и през Каспийско море. Task Force Iron Gate ще бъде базирана в Тампа, Флорида, и ще работи с други американски правителствени агенции.

Сред задачите ѝ са проследяването и спирането на движението на модерни оръжейни системи, санкционирани материали и технологии с двойна употреба. Вашингтон определя като цел и незаконните източници на приходи, за които твърди, че подпомагат иранската военна и икономическа инфраструктура.

„Засилването на сътрудничеството на Централното командване с американските междуведомствени партньори допълнително ще ограничи способността на Иран да финансира тероризъм, да възстановява оръжейни заводи и да попълва армията си“, заяви командващият Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър.

Американски военен представител заяви, че в координацията се очаква да участват финансовото, държавното и правосъдното министерство, както и разузнавателните служби. Целта е да се комбинират военни, финансови и разузнавателни мерки срещу каналите за доставки.

Иран е използвал сухопътни и въздушни маршрути

Разследване на Ройтерс установи, че Иран е създал мрежа от военни структури, чрез която от януари 2025 г. е внесъл техника, експлозиви и тежкотоварни камиони на стойност поне 2 милиарда долара. Според разследването доставките са заобикаляли американската морска блокада и западните санкции.

Материалите са достигали до Иран с товарни кораби от Русия през Каспийско море, с камиони от Централна Азия и с товарни самолети от Китай. Именно тези маршрути са сред причините Вашингтон да насочи новата си инициатива към сухопътната и каспийската търговия.

Централното командване оценява, че военноморската блокада вече е попречила на Иран да изнесе суров петрол за над 25 милиарда долара. Мярката обаче не е прекъснала напълно снабдяването на страната, което според американските власти се извършва по алтернативни канали.

Ново напрежение около блокадата

На 7 ноември американските сили заявиха, че са обезвредили товарен кораб под флага на Сейнт Китс и Невис в Оманския залив. По данни на Централното командване плавателният съд е пренебрегнал няколко предупреждения и е опитал да напусне района, след като е посетил иранско пристанище.

Инцидентът е станал на фона на продължаваща блокада около Ормузкия проток, през който преди войната преминаваше значителна част от световните петролни доставки. Иранската страна същевременно е заплашвала с ответни действия срещу инфраструктура в държави от Персийския залив.

Посредници са засилили усилията за прекратяване на войната между САЩ и Иран, но паралелно с това Вашингтон подготвя нови инструменти за натиск. Според американски разузнавателни оценки, цитирани от Ройтерс, нови удари по Иран не биха променили съществено позицията на Техеран на масата за преговори и не биха довели до падане на правителството му.

Източници: reuters.com, investing.com, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    4 4 Отговор
    А пък Путята ще наложи сухопътна и въздушна блокада на Киев. Доста полска и щатска техника ще отиде зян.

    16:25 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И как

    1 1 Отговор
    точно от Флорида ще блокират Каспийско море и китайските самолети? То и Китай по същата логика може да им блокира двете крайбрежия на САЩ плюс базите в Тайван

    17:15 08.11.2026

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