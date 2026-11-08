Българският художник Николай Янакиев получи награда на фондация „Тейлър“ в Париж

Николай Янакиев е сред отличените художници на 123-ото издание на Есенния салон в Париж. Фондация „Тейлър“ го посочва сред лауреатите на една от своите награди, чиято стойност е 1000 евро. Отличията са присъдени в рамките на изложението, което се проведе от 28 октомври до 1 ноември 2026 г. на площад „Конкорд“.

„Поздравяваме всички лауреати“, заявява фондация „Тейлър“ в публикацията си за тазгодишното разпределение на наградите.

Дългогодишно участие в парижкия салон

Николай Янакиев е асоцииран член на Есенния салон от 1992 г. и участва в неговите годишни изложби с малки прекъсвания. Салонът е основан през 1903 г. и през годините е представял художници като Анри Матис, Пабло Пикасо, Амедео Модилиани и Пол Сезан.

Янакиев е роден през 1954 г. в Дупница и завършва Националната художествена академия през 1981 г. със специалност „Живопис“. Работи в областта на абстрактната живопис, портрета, интериора и голото тяло. Негови произведения са част от колекции на галерия „Уфици“ във Флоренция, музей „Мимара“ в Загреб и Националната галерия за изящни изкуства във Валета.

Източници: blitz.bg, sofiapress.com, marica.bg