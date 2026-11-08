Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Култура »
Българският художник Николай Янакиев получи награда на фондация „Тейлър“ в Париж
  Тема: Известни личности

Българският художник Николай Янакиев получи награда на фондация „Тейлър“ в Париж

8 Ноември, 2026 16:44 496 1

  • николай янакиев-
  • есенен салон-
  • фондация тейлър-
  • париж

Янакиев е отличен по време на 123-ото издание на Есенния салон

Българският художник Николай Янакиев получи награда на фондация „Тейлър“ в Париж - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Николай Янакиев е сред отличените художници на 123-ото издание на Есенния салон в Париж. Фондация „Тейлър“ го посочва сред лауреатите на една от своите награди, чиято стойност е 1000 евро. Отличията са присъдени в рамките на изложението, което се проведе от 28 октомври до 1 ноември 2026 г. на площад „Конкорд“.

„Поздравяваме всички лауреати“, заявява фондация „Тейлър“ в публикацията си за тазгодишното разпределение на наградите.

Дългогодишно участие в парижкия салон

Николай Янакиев е асоцииран член на Есенния салон от 1992 г. и участва в неговите годишни изложби с малки прекъсвания. Салонът е основан през 1903 г. и през годините е представял художници като Анри Матис, Пабло Пикасо, Амедео Модилиани и Пол Сезан.

Янакиев е роден през 1954 г. в Дупница и завършва Националната художествена академия през 1981 г. със специалност „Живопис“. Работи в областта на абстрактната живопис, портрета, интериора и голото тяло. Негови произведения са част от колекции на галерия „Уфици“ във Флоренция, музей „Мимара“ в Загреб и Националната галерия за изящни изкуства във Валета.

Източници: blitz.bg, sofiapress.com, marica.bg


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алекс

    1 0 Отговор
    Браво колега!!!!
    Въпреки мизерията в България духът на художника съществува!!!
    След 23 години пращане на данъци с пенсионен план, ми казаха от СБХ че файла ми е загубен...
    Няма пенсия!!! Ставай шофьор или нещо друго!!!

    17:22 08.11.2026