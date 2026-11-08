Ердоган и Алиев: Единството на Турция и Азербайджан е вечно

Президентите на Турция и Азербайджан Реджеп Тайип Ердоган и Илхам Алиев потвърдиха в Шуша, че единството между двете държави е „вечно и непоколебимо“. Двамата проведоха среща насаме и дадоха съвместна пресконференция по време на посещението на Ердоган в Азербайджан.
Турският президент пристигна по покана на Алиев за отбелязването на шестата годишнина от победата на Азербайджан в Карабахската война през 2020 г. Посещението включваше церемония в Шуша, посещение на крепостта в града, мемориала и музея за трагедията в Ходжали, както и на монумента на победата в Ханкенди.
Алиев: Ще бъдем заедно и в бъдеще
„Бяхме заедно в миналото, бяхме заедно по време на войната, заедно сме днес и ще бъдем заедно в бъдеще“, заяви Алиев. Той определи присъствието на Ердоган в Карабах като поредно публично доказателство за близките отношения между Анкара и Баку.
Според азербайджанския президент Декларацията от Шуша, подписана на 15 юни 2021 г., е поставила историческите и културните връзки между двете страни в официална рамка на съюз. Алиев посочи общата история, езиковите и културните връзки като основа на политическото и икономическото сътрудничество.
Турция подкрепи мирните усилия и възстановяването
Ердоган заяви, че победата на Азербайджан в 44-дневната война през 2020 г. е отворила нов етап за Южен Кавказ. „Задачата пред нас днес е да увенчаем победата, постигната на бойното поле, с траен мир и стабилност“, каза турският президент.
Той обяви, че Турция ще продължи да споделя опит и да участва във възстановяването и развитието на Карабах. В Джебраил вече е открит Международен център за обучение по горско стопанство и разсадник, реализиран с турски принос.
В Агдам е започнало строителството на училище с 40 класни стаи и площ от 14 500 квадратни метра. Ердоган заяви, че обектът трябва да бъде открит през следващата година заедно с Алиев. Турският президент посочи и инфраструктурното развитие по маршрута от международното летище във Фузули до Шуша, където е преминал през седем тунела.
Ердоган и Алиев не обявиха конкретна стойност на новите проекти. Двамата лидери потвърдиха, че сътрудничеството между Турция и Азербайджан ще продължи в сферите на възстановяването, инфраструктурата, образованието и регионалната сигурност.
Източници: aa.com.tr, turkiyetoday.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Професор
Коментиран от #5, #14
18:46 08.11.2026
2 Русия и България Вечни братя
Коментиран от #10, #13
18:46 08.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 потърпевш никога повече
До коментар #1 от "Професор":И Баку и Истанбул миришат на пърлено шилешко и овча лой. От мене имат едно голямо НЕ.
18:53 08.11.2026
6 Анонимен
18:55 08.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хмммм
19:00 08.11.2026
9 Вова
19:04 08.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Други
До коментар #2 от "Русия и България Вечни братя":не останаха!
19:11 08.11.2026
14 Българските турци
До коментар #1 от "Професор":Защо сеете дезинформация ?...Някой трябва да им каже на всички туркофоби в този сайт ,че Турция вече не е онази срината и нокаутирана от войните на миналия век и паразитираща с американски помощи страна Времената когато имаше забрани и репресии отдавна отминаха !... В Турция има светско управление и светско законодателство !... Тук не е Джамахирия или Ислямска република управлявана от молли със закона на Шериата !... Никой няма право да забранява на хората да вярват в Бог !... Откакто Ердоган е на власт в Турция вече няма задължителни униформи в училищата ?...В Турция вече не е забранено жените да се обличат по правилата на религията която изповядват както не е забранено да се обличат като всички жени по света, тъй като ислямът е определил правила но не е задължил кой как да се облича а е оставил на свободен личен избор без това да пречи на никой да си изповядва вярата която е предпочел !... Не е ли така във всяка демокрация ?!... Турция не се противопостави на нищо. Турция само отправи критика към Азербайджан относно забраните които прилагат и подчерта, че само тоталитарни идеологии и изкривени политически доктринации са налагали и налагат забрани и насилие върху битовите и религиозните традиции на хората в обществата под тяхно управление !..💕... Ердоган не е човек който е тръгнал да връща фесовете по главите на турците или да превръща ислямската религия в идеология като иранските аятоласи за да я противопостави на кемализма или да я изнася извън граница
19:14 08.11.2026
15 Трол
19:20 08.11.2026
16 Българин
Коментиран от #17
19:20 08.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.