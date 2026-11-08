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Ердоган и Алиев: Единството на Турция и Азербайджан е вечно
  Тема: Украйна

Ердоган и Алиев: Единството на Турция и Азербайджан е вечно

8 Ноември, 2026 18:37 648 17

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  • карабах

Двамата лидери потвърдиха съюза между Анкара и Баку и подкрепиха възстановяването на Карабах. Турция ще участва в нови инфраструктурни и образователни проекти

Ердоган и Алиев: Единството на Турция и Азербайджан е вечно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентите на Турция и Азербайджан Реджеп Тайип Ердоган и Илхам Алиев потвърдиха в Шуша, че единството между двете държави е „вечно и непоколебимо“. Двамата проведоха среща насаме и дадоха съвместна пресконференция по време на посещението на Ердоган в Азербайджан.

Турският президент пристигна по покана на Алиев за отбелязването на шестата годишнина от победата на Азербайджан в Карабахската война през 2020 г. Посещението включваше церемония в Шуша, посещение на крепостта в града, мемориала и музея за трагедията в Ходжали, както и на монумента на победата в Ханкенди.

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Алиев: Ще бъдем заедно и в бъдеще

„Бяхме заедно в миналото, бяхме заедно по време на войната, заедно сме днес и ще бъдем заедно в бъдеще“, заяви Алиев. Той определи присъствието на Ердоган в Карабах като поредно публично доказателство за близките отношения между Анкара и Баку.

Според азербайджанския президент Декларацията от Шуша, подписана на 15 юни 2021 г., е поставила историческите и културните връзки между двете страни в официална рамка на съюз. Алиев посочи общата история, езиковите и културните връзки като основа на политическото и икономическото сътрудничество.

Турция подкрепи мирните усилия и възстановяването

Ердоган заяви, че победата на Азербайджан в 44-дневната война през 2020 г. е отворила нов етап за Южен Кавказ. „Задачата пред нас днес е да увенчаем победата, постигната на бойното поле, с траен мир и стабилност“, каза турският президент.

Той обяви, че Турция ще продължи да споделя опит и да участва във възстановяването и развитието на Карабах. В Джебраил вече е открит Международен център за обучение по горско стопанство и разсадник, реализиран с турски принос.

В Агдам е започнало строителството на училище с 40 класни стаи и площ от 14 500 квадратни метра. Ердоган заяви, че обектът трябва да бъде открит през следващата година заедно с Алиев. Турският президент посочи и инфраструктурното развитие по маршрута от международното летище във Фузули до Шуша, където е преминал през седем тунела.

Ердоган и Алиев не обявиха конкретна стойност на новите проекти. Двамата лидери потвърдиха, че сътрудничеството между Турция и Азербайджан ще продължи в сферите на възстановяването, инфраструктурата, образованието и регионалната сигурност.

Източници: aa.com.tr, turkiyetoday.com


Азербайджан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Професор

    3 1 Отговор
    Азербайджан забрани носенето на забрадки, бурки и прочие в държавни учреждения и училища. Турция се противопостави на това. Съветникът на Ердоган отправи обидни думи към Алиев. След това беше уволнен от Ердоган. Азербайджан заяви, че никоя държава включително "братска Турция няма право да се меси във вътрешните работи на Азербайджан". 90% от населението на Азербайджан са със светски идеологии и не са религиозни. В Турция този процент на не-религиозните е 70% но в Турция управляват ислямисти или поне твърдят, че са такива. Строят се джамии но джамиите са празни дори в Петък. Само на Байряма има посетители.

    Коментиран от #5, #14

    18:46 08.11.2026

  • 2 Русия и България Вечни братя

    4 3 Отговор
    Фактът Че германия ще свърши не стои под никакво съмнение. Въпроса е само как и кога

    Коментиран от #10, #13

    18:46 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 потърпевш никога повече

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Професор":

    И Баку и Истанбул миришат на пърлено шилешко и овча лой. От мене имат едно голямо НЕ.

    18:53 08.11.2026

  • 6 Анонимен

    3 0 Отговор
    Северен Азърбайджан е само част от едно цяло.30процента от Персия е притежание на азерите.Този факт трябва да е като обица на ухото за военолюбците...

    18:55 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хмммм

    1 1 Отговор
    Какво единство и каква вечност като и двамата са комунисти?

    19:00 08.11.2026

  • 9 Вова

    0 1 Отговор
    Това не харашо!

    19:04 08.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Други

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Русия и България Вечни братя":

    не останаха!

    19:11 08.11.2026

  • 14 Българските турци

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Професор":

    Защо сеете дезинформация ?...Някой трябва да им каже на всички туркофоби в този сайт ,че Турция вече не е онази срината и нокаутирана от войните на миналия век и паразитираща с американски помощи страна Времената когато имаше забрани и репресии отдавна отминаха !... В Турция има светско управление и светско законодателство !... Тук не е Джамахирия или Ислямска република управлявана от молли със закона на Шериата !... Никой няма право да забранява на хората да вярват в Бог !... Откакто Ердоган е на власт в Турция вече няма задължителни униформи в училищата ?...В Турция вече не е забранено жените да се обличат по правилата на религията която изповядват както не е забранено да се обличат като всички жени по света, тъй като ислямът е определил правила но не е задължил кой как да се облича а е оставил на свободен личен избор без това да пречи на никой да си изповядва вярата която е предпочел !... Не е ли така във всяка демокрация ?!... Турция не се противопостави на нищо. Турция само отправи критика към Азербайджан относно забраните които прилагат и подчерта, че само тоталитарни идеологии и изкривени политически доктринации са налагали и налагат забрани и насилие върху битовите и религиозните традиции на хората в обществата под тяхно управление !..💕... Ердоган не е човек който е тръгнал да връща фесовете по главите на турците или да превръща ислямската религия в идеология като иранските аятоласи за да я противопостави на кемализма или да я изнася извън граница

    19:14 08.11.2026

  • 15 Трол

    0 0 Отговор
    Азербейджан,е брат не на Турция,а на Израел

    19:20 08.11.2026

  • 16 Българин

    0 0 Отговор
    И ние сме част от Съюза на Турция и Азербейджан. Само възстановяването на обновената Турска Империя, е реалната гаранция за траен мир!

    Коментиран от #17

    19:20 08.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.