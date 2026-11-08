Ердоган и Алиев: Единството на Турция и Азербайджан е вечно

Президентите на Турция и Азербайджан Реджеп Тайип Ердоган и Илхам Алиев потвърдиха в Шуша, че единството между двете държави е „вечно и непоколебимо“. Двамата проведоха среща насаме и дадоха съвместна пресконференция по време на посещението на Ердоган в Азербайджан.

Турският президент пристигна по покана на Алиев за отбелязването на шестата годишнина от победата на Азербайджан в Карабахската война през 2020 г. Посещението включваше церемония в Шуша, посещение на крепостта в града, мемориала и музея за трагедията в Ходжали, както и на монумента на победата в Ханкенди.

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Алиев: Ще бъдем заедно и в бъдеще

„Бяхме заедно в миналото, бяхме заедно по време на войната, заедно сме днес и ще бъдем заедно в бъдеще“, заяви Алиев. Той определи присъствието на Ердоган в Карабах като поредно публично доказателство за близките отношения между Анкара и Баку.

Според азербайджанския президент Декларацията от Шуша, подписана на 15 юни 2021 г., е поставила историческите и културните връзки между двете страни в официална рамка на съюз. Алиев посочи общата история, езиковите и културните връзки като основа на политическото и икономическото сътрудничество.

Турция подкрепи мирните усилия и възстановяването

Ердоган заяви, че победата на Азербайджан в 44-дневната война през 2020 г. е отворила нов етап за Южен Кавказ. „Задачата пред нас днес е да увенчаем победата, постигната на бойното поле, с траен мир и стабилност“, каза турският президент.

Той обяви, че Турция ще продължи да споделя опит и да участва във възстановяването и развитието на Карабах. В Джебраил вече е открит Международен център за обучение по горско стопанство и разсадник, реализиран с турски принос.

В Агдам е започнало строителството на училище с 40 класни стаи и площ от 14 500 квадратни метра. Ердоган заяви, че обектът трябва да бъде открит през следващата година заедно с Алиев. Турският президент посочи и инфраструктурното развитие по маршрута от международното летище във Фузули до Шуша, където е преминал през седем тунела.

Ердоган и Алиев не обявиха конкретна стойност на новите проекти. Двамата лидери потвърдиха, че сътрудничеството между Турция и Азербайджан ще продължи в сферите на възстановяването, инфраструктурата, образованието и регионалната сигурност.

Източници: aa.com.tr, turkiyetoday.com