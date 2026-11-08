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Новият парламент на Сърбия се събира на 17 ноември
  Тема: Избори

Новият парламент на Сърбия се събира на 17 ноември

8 Ноември, 2026 19:03 528 3

  • сърбия-
  • студентска листа-
  • парламентарни избори-
  • ана бърнабич-
  • европейски съюз

Студентската листа спечели 140 от 250 места и ще има мнозинство в Народната скупщина. След конституирането на парламента започва процедурата по съставяне на правителство

Новият парламент на Сърбия се събира на 17 ноември - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият парламент на Сърбия ще проведе първото си заседание на 17 ноември от 10:00 часа. Датата е насрочена от председателя на Народната скупщина Ана Бърнабич, след като изборната администрация обяви окончателните резултати от предсрочния вот.

Студентската листа спечели 140 от общо 250 депутатски места. Листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“, водена от Сръбската прогресивна партия, получи 103 мандата. Останалите места са разпределени между формации на национални малцинства. Данните са от окончателния протокол на Републиканската избирателна комисия, приет на 5 ноември.

Парламентът започва работа с избор на ръководство

Заседанието ще започне с потвърждаване на мандатите на новоизбраните депутати. След това Народната скупщина трябва да избере председател и заместник-председатели, генерален секретар, членовете на постоянните комисии и представителите си в международни парламентарни делегации.

До избора на нов председател заседанието ще бъде ръководено от най-възрастния депутат – професор Стоян Раденович. Новият състав ще бъде 15-ият парламент на Сърбия.

След конституирането на Народната скупщина ще започне процедурата по формиране на правителство. Нов кабинет трябва да бъде предложен и избран в срок до 90 дни. Студентската листа има самостоятелно мнозинство, но все още не е обявила окончателно ръководство и подробен план за състава на бъдещото управление, съобщава „Юронюз Сърбия“.

Брюксел очаква реформи от бъдещото управление

На 2 ноември еврокомисарят по разширяването Марта Кос се срещна в Брюксел с четирима представители на Студентската листа. Разговорът беше първият контакт на формацията с високопоставен представител на Европейския съюз след изборната победа.

„Новото сръбско правителство има възможност да обърне нова страница и да предприеме необходимите стъпки, за да напредне по пътя към членство в Европейския съюз“, заяви Марта Кос.

Два дни по-късно Европейската комисия представи годишния пакет за разширяването, в който оцени напредъка на страните кандидатки. За Сърбия документът посочва, че страната не е постигнала съществен напредък в преговорите за членство. Отбелязани са отрицателни тенденции, свързани с основополагащите критерии за присъединяване, както и ниско равнище на съобразяване с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС.

Европейската комисия посочва, че напредъкът на Сърбия ще зависи от усилията на новото правителство за укрепване на демократичните институции, съдебната система и основните права. Сред ключовите задачи остават борбата с корупцията, възстановяването на политическия диалог и изпълнението на ангажиментите по диалога между Белград и Прищина.

Източници: apnews.com, slobodnaevropa.org, euronews.rs


Сърбия
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