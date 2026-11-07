Посланикът на ЕС в Украйна: Животът в Киев става все по-труден

Животът в Киев става все по-труден заради руските удари, прекъсванията на електрозахранването и проблемите с водоснабдяването. Това заяви посланикът на Европейския съюз в Украйна Катерина Матернова в публикация във Facebook след нощната атака срещу украинската столица.

По думите на Матернова Русия е изстреляла срещу Украйна около 40 балистични и крилати ракети и 172 безпилотни летателни апарата. Най-тежко са засегнати Киев и Киевска област, а удари са регистрирани по 24 обекта.

„Животът в Киев става все по-труден. Зимата още не е настъпила с пълната си сила, а много хора вече нямат вода в домовете си. Електричеството се прекъсва през няколко часа, както през деня, така и през нощта“, написа Матернова.

Дипломатът посочи, че в хотела, в който живее, има мощни генератори. Много нейни украински и чуждестранни приятели и колеги от Делегацията на ЕС обаче живеят в студени жилища, а част от тях прекарват нощите в неотопляеми укрития.

„А сутрин ги виждам в офиса, където работят по проекти, финансирани от ЕС в цяла Украйна, или по въпроса за присъединяването на Украйна към ЕС. Все още се чудя откъде намират сили да станат сутрин и да отидат на работа след такава нощ“, добави тя.

Шестима ранени в Киев

Руските сили нанесоха балистичен удар по Киев през нощта на 7 ноември. В Соломянския район са възникнали пожари, а жилищни сгради, детска градина и нежилищна сграда са били повредени или частично разрушени. При атаката са ранени шестима души, сред които 14-годишно дете.

Украинските военновъздушни сили съобщиха за 172 дрона и неуточнен брой ракети. Според президента Володимир Зеленски Русия е изстреляла 36 балистични ракети към Киев и Киевска област. Украинската противовъздушна отбрана е унищожила или неутрализирала четири ракети и 149 дрона.

Атаката е засегнала и енергийната инфраструктура. По данни на Асошиейтед прес са повредени мрежи, които пренасят електроенергия от атомни електроцентрали към Киев и централните райони на Украйна. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че водоснабдяването е стабилизирано и продължава работата по възстановяването на отоплението.

Матернова подчерта, че въпреки руските удари животът в столицата не спира. Според нея почти пет години пълномащабна война са показали колко бързо хората могат да загубят неща, които в мирни условия приемат за даденост: вода от чешмата, топла стая и спокоен нощен сън.

Източници: eurointegration.com.ua, apnews.com, kyivindependent.com