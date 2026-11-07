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Посланикът на ЕС в Украйна: Животът в Киев става все по-труден
  Тема: Украйна

Посланикът на ЕС в Украйна: Животът в Киев става все по-труден

7 Ноември, 2026 18:55 810 35

  • киев-
  • катерина матернова-
  • руски удари-
  • украйна-
  • европейски съюз

Катерина Матернова описа прекъсванията на тока и липсата на вода след руската атака с ракети и дронове

Посланикът на ЕС в Украйна: Животът в Киев става все по-труден - 1
Снимка: БГНЕС/ЕПА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Животът в Киев става все по-труден заради руските удари, прекъсванията на електрозахранването и проблемите с водоснабдяването. Това заяви посланикът на Европейския съюз в Украйна Катерина Матернова в публикация във Facebook след нощната атака срещу украинската столица.

По думите на Матернова Русия е изстреляла срещу Украйна около 40 балистични и крилати ракети и 172 безпилотни летателни апарата. Най-тежко са засегнати Киев и Киевска област, а удари са регистрирани по 24 обекта.

„Животът в Киев става все по-труден. Зимата още не е настъпила с пълната си сила, а много хора вече нямат вода в домовете си. Електричеството се прекъсва през няколко часа, както през деня, така и през нощта“, написа Матернова.

Дипломатът посочи, че в хотела, в който живее, има мощни генератори. Много нейни украински и чуждестранни приятели и колеги от Делегацията на ЕС обаче живеят в студени жилища, а част от тях прекарват нощите в неотопляеми укрития.

„А сутрин ги виждам в офиса, където работят по проекти, финансирани от ЕС в цяла Украйна, или по въпроса за присъединяването на Украйна към ЕС. Все още се чудя откъде намират сили да станат сутрин и да отидат на работа след такава нощ“, добави тя.

Шестима ранени в Киев

Руските сили нанесоха балистичен удар по Киев през нощта на 7 ноември. В Соломянския район са възникнали пожари, а жилищни сгради, детска градина и нежилищна сграда са били повредени или частично разрушени. При атаката са ранени шестима души, сред които 14-годишно дете.

Украинските военновъздушни сили съобщиха за 172 дрона и неуточнен брой ракети. Според президента Володимир Зеленски Русия е изстреляла 36 балистични ракети към Киев и Киевска област. Украинската противовъздушна отбрана е унищожила или неутрализирала четири ракети и 149 дрона.

Атаката е засегнала и енергийната инфраструктура. По данни на Асошиейтед прес са повредени мрежи, които пренасят електроенергия от атомни електроцентрали към Киев и централните райони на Украйна. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че водоснабдяването е стабилизирано и продължава работата по възстановяването на отоплението.

Матернова подчерта, че въпреки руските удари животът в столицата не спира. Според нея почти пет години пълномащабна война са показали колко бързо хората могат да загубят неща, които в мирни условия приемат за даденост: вода от чешмата, топла стая и спокоен нощен сън.

Източници: eurointegration.com.ua, apnews.com, kyivindependent.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поправка

    21 1 Отговор
    Посланикът на ЕС в Украйна: Правим животът в Киев все по-труден

    Коментиран от #28

    18:57 07.11.2026

  • 2 Ами

    20 0 Отговор
    Къде беше посланика на ЕС в окраина, когато
    окраинците обстрелваха Донбас осем години?

    Коментиран от #9, #10

    18:58 07.11.2026

  • 3 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 8 Отговор
    КАААКВА НЕОПИСУЕМА РАДОСТ И ЛИКУВАНЕ ЗА ШЕСТТЕ МИЛИОНА ТУСКИ БЪЛГАРИ В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ!!!...

    19:01 07.11.2026

  • 4 бих казал

    6 0 Отговор
    невъзможен по тяхно желание

    19:03 07.11.2026

  • 5 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 2 Отговор
    "...ШЕСТТЕ.Е МИЛИОНА РУСКИ РУСКИ РУСКИ РУСКИ РУСКИ БЪЛГАРИ В ..."

    19:04 07.11.2026

  • 6 Джамбаза

    7 0 Отговор
    Всички знаем, че тези удари са в отговор на украшнските удари по руски НПЗ.
    В украина ги наричат перемога.
    Издават марки с картинки от тецове, мостове и подстанции.

    19:04 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Порошенко

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Тогава беше друго!

    19:05 07.11.2026

  • 10 Рублевка

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Къде беше посланика на ЕС в окраина, когато
    окраинците разпръсваха пластмасови противопехотни мини, забранени от ООН, по детските площадки в Донбас?

    19:06 07.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хмм

    10 0 Отговор
    "...работят по проекти, финансирани от ЕС в цяла Украйна, или по въпроса за присъединяването на Украйна към ЕС." Разбрахте ли? Част от нашите пари отиват за проекти в цяла Украйна. За какви проекти става дума можем и сами да се досетим. Няма да е далеч времето, в което урсулите ще трябва да дават отговори как докато европейските граждани стоят на студено и гладуват, парите им отиват в Украйна, която не само не е член и неплаща вноска, но и непрекъснато проси милиарди от нашите пари. За всички безобразия ще се носи отговорност, въпрос на време е.

    Коментиран от #16

    19:07 07.11.2026

  • 13 И какво като

    8 0 Отговор
    Животът в Киев става все по-труден ? Те хората масово се изнесоха от Киев. За нея ли да мислим дали ток и парно имала?

    19:09 07.11.2026

  • 14 АБВ

    8 0 Отговор
    Аз да питам:
    - Вярно ли е, че са глобили Кирил Буданов за това, че е говорил на руски език с хора и то пред медии ?
    Това не е ли новина, достойна за отразяване тук ?

    19:11 07.11.2026

  • 15 И аз се чудя

    5 0 Отговор
    Какво търсят в Киев "чуждестранни приятели и колеги от Делегацията на ЕС " - какви "проекти по цяла Украйна" изпълняват! Работят за свободата и демокрацията сигурно....

    Коментиран от #22, #34

    19:12 07.11.2026

  • 16 АБВ

    5 10 Отговор

    До коментар #12 от "хмм":

    Знаем за какви проекти става въпрос. Копаят по училища и изграждат бункери за раздаване на хуманитарни помощи.

    19:14 07.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ?????

    9 5 Отговор
    Уф.
    А колко подигравки бяха преди време когато Путин каза че те още не са почвали.
    И то и сега е някак си наполовина заради напъните на Тръмп.

    19:16 07.11.2026

  • 19 О, Морес

    4 8 Отговор
    Труден,труден,ама сте живи ! В Берлин през май 1945 животът беше много по-труден-трепане до крак...

    19:18 07.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 да, ама не

    4 7 Отговор

    До коментар #15 от "И аз се чудя":

    Облагородяват зелените площи за маса милиарди.
    Само дето след това нищо не могата да ни покажат, защото Путин им развали градинката. Развалена била, ама парите отидоха.

    Коментиран от #30, #31

    19:20 07.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хапчетата пий

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Жермания ще се изпари":

    навреме и увеличи дозата.

    19:22 07.11.2026

  • 25 Хапчетата пий

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Жермания ще се изпари":

    навреме и увеличи дозата.

    19:23 07.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Повтарям

    2 6 Отговор
    Украинците ще се справят ,защото не им е за първи път , но крепостните в Русия тепърва ще мръзнат и стоят на тъмно.

    19:25 07.11.2026

  • 28 Дано

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Поправка":

    в Москва и Питер е още по труден.Ако още не е ще стане.

    19:29 07.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пръдльооо

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "да, ама не":

    Кажи как?Ти ли беше баш благородника?

    19:33 07.11.2026

  • 31 Копейки

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "да, ама не":

    Сега ще сте богати,ще имате парички...............на куков ден.

    Коментиран от #35

    19:35 07.11.2026

  • 32 Пръдльо

    0 1 Отговор
    Слава украине. Пръц. Москаляко на гиляко. Пръц.

    19:36 07.11.2026

  • 33 Заьо байьо

    0 0 Отговор
    В украине скок подскок, няма парно няма ток.

    19:37 07.11.2026

  • 34 И аз също се чудя

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "И аз се чудя":

    Какво правят севернокорейци на фронта в Украйна,то не бяха африканци,непалци, индонезийци.........

    19:40 07.11.2026

  • 35 функионално неграмотния

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Копейки":

    Не пиши коментари за чуждо мнение, когато не си в състояние да разбереш какво пише!
    Позволява ти се само да изразяваш своето мнение, стига да намериш правилните думи.

    19:42 07.11.2026

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