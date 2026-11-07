Посланикът на ЕС в Украйна: Животът в Киев става все по-труден

Животът в Киев става все по-труден заради руските удари, прекъсванията на електрозахранването и проблемите с водоснабдяването. Това заяви посланикът на Европейския съюз в Украйна Катерина Матернова в публикация във Facebook след нощната атака срещу украинската столица.
По думите на Матернова Русия е изстреляла срещу Украйна около 40 балистични и крилати ракети и 172 безпилотни летателни апарата. Най-тежко са засегнати Киев и Киевска област, а удари са регистрирани по 24 обекта.„Животът в Киев става все по-труден. Зимата още не е настъпила с пълната си сила, а много хора вече нямат вода в домовете си. Електричеството се прекъсва през няколко часа, както през деня, така и през нощта“, написа Матернова.
Дипломатът посочи, че в хотела, в който живее, има мощни генератори. Много нейни украински и чуждестранни приятели и колеги от Делегацията на ЕС обаче живеят в студени жилища, а част от тях прекарват нощите в неотопляеми укрития.
„А сутрин ги виждам в офиса, където работят по проекти, финансирани от ЕС в цяла Украйна, или по въпроса за присъединяването на Украйна към ЕС. Все още се чудя откъде намират сили да станат сутрин и да отидат на работа след такава нощ“, добави тя.
Шестима ранени в Киев
Руските сили нанесоха балистичен удар по Киев през нощта на 7 ноември. В Соломянския район са възникнали пожари, а жилищни сгради, детска градина и нежилищна сграда са били повредени или частично разрушени. При атаката са ранени шестима души, сред които 14-годишно дете.
Украинските военновъздушни сили съобщиха за 172 дрона и неуточнен брой ракети. Според президента Володимир Зеленски Русия е изстреляла 36 балистични ракети към Киев и Киевска област. Украинската противовъздушна отбрана е унищожила или неутрализирала четири ракети и 149 дрона.
Атаката е засегнала и енергийната инфраструктура. По данни на Асошиейтед прес са повредени мрежи, които пренасят електроенергия от атомни електроцентрали към Киев и централните райони на Украйна. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че водоснабдяването е стабилизирано и продължава работата по възстановяването на отоплението.
Матернова подчерта, че въпреки руските удари животът в столицата не спира. Според нея почти пет години пълномащабна война са показали колко бързо хората могат да загубят неща, които в мирни условия приемат за даденост: вода от чешмата, топла стая и спокоен нощен сън.
Източници: eurointegration.com.ua, apnews.com, kyivindependent.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поправка
Коментиран от #28
18:57 07.11.2026
2 Ами
окраинците обстрелваха Донбас осем години?
Коментиран от #9, #10
18:58 07.11.2026
3 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
19:01 07.11.2026
4 бих казал
19:03 07.11.2026
5 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
19:04 07.11.2026
6 Джамбаза
В украина ги наричат перемога.
Издават марки с картинки от тецове, мостове и подстанции.
19:04 07.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Порошенко
До коментар #2 от "Ами":Тогава беше друго!
19:05 07.11.2026
10 Рублевка
До коментар #2 от "Ами":Къде беше посланика на ЕС в окраина, когато
окраинците разпръсваха пластмасови противопехотни мини, забранени от ООН, по детските площадки в Донбас?
19:06 07.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хмм
Коментиран от #16
19:07 07.11.2026
13 И какво като
19:09 07.11.2026
14 АБВ
- Вярно ли е, че са глобили Кирил Буданов за това, че е говорил на руски език с хора и то пред медии ?
Това не е ли новина, достойна за отразяване тук ?
19:11 07.11.2026
15 И аз се чудя
Коментиран от #22, #34
19:12 07.11.2026
16 АБВ
До коментар #12 от "хмм":Знаем за какви проекти става въпрос. Копаят по училища и изграждат бункери за раздаване на хуманитарни помощи.
19:14 07.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ?????
А колко подигравки бяха преди време когато Путин каза че те още не са почвали.
И то и сега е някак си наполовина заради напъните на Тръмп.
19:16 07.11.2026
19 О, Морес
19:18 07.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 да, ама не
До коментар #15 от "И аз се чудя":Облагородяват зелените площи за маса милиарди.
Само дето след това нищо не могата да ни покажат, защото Путин им развали градинката. Развалена била, ама парите отидоха.
Коментиран от #30, #31
19:20 07.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хапчетата пий
До коментар #23 от "Жермания ще се изпари":навреме и увеличи дозата.
19:22 07.11.2026
25 Хапчетата пий
До коментар #23 от "Жермания ще се изпари":навреме и увеличи дозата.
19:23 07.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Повтарям
19:25 07.11.2026
28 Дано
До коментар #1 от "Поправка":в Москва и Питер е още по труден.Ако още не е ще стане.
19:29 07.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пръдльооо
До коментар #22 от "да, ама не":Кажи как?Ти ли беше баш благородника?
19:33 07.11.2026
31 Копейки
До коментар #22 от "да, ама не":Сега ще сте богати,ще имате парички...............на куков ден.
Коментиран от #35
19:35 07.11.2026
32 Пръдльо
19:36 07.11.2026
33 Заьо байьо
19:37 07.11.2026
34 И аз също се чудя
До коментар #15 от "И аз се чудя":Какво правят севернокорейци на фронта в Украйна,то не бяха африканци,непалци, индонезийци.........
19:40 07.11.2026
35 функионално неграмотния
До коментар #31 от "Копейки":Не пиши коментари за чуждо мнение, когато не си в състояние да разбереш какво пише!
Позволява ти се само да изразяваш своето мнение, стига да намериш правилните думи.
19:42 07.11.2026