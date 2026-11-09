Руските удари в Украйна взеха жертви и оставиха райони без ток

Двама души са загинали, а най-малко 19 са ранени при руски атаки в няколко области на Украйна. Ударите са засегнали жилищни сгради, енергийна инфраструктура и обществени обекти, а в Запорожката атомна електроцентрала външното електрозахранване е било възстановено след прекъсване.

Двама загинали в Днепропетровска област

През 8 ноември руските сили са атакували почти 40 пъти шест района на Днепропетровска област с безпилотни летателни апарати, артилерия и авиационни бомби. По данни на областната администрация двама души са загинали, а седем са ранени.

В Днипро е загинал един човек, трима са били ранени, а са повредени частни домове, инфраструктура и склад. В Никополски район е загинал още един човек, а 53-годишен мъж е получил наранявания. Ранена е и 38-годишна жена в Синелниковски район. В Павлоград двама мъже са пострадали, като единият е получил тежки травми и е хоспитализиран.

Пострадали и пожари след удари по градове

Вечерта на 8 ноември при удар по централната част на Балаклея, Харковска област, са пострадали трима души. Един мъж е получил осколъчни рани и е приет в болница, а две жени са получили остра стресова реакция и са били прегледани на място. Повредени са жилищни блокове и културно учреждение.

„На този етап е известно за трима пострадали“, съобщи началникът на Балаклейската военна администрация Виталий Карабанов.

В Кременчуг, Полтавска област, при атака с ударни дронове са пострадали седем души, сред които 16-годишен младеж. Повредени са многоквартирен жилищен блок и хотел, като в двете сгради са избухнали пожари. Спасителните екипи са извели 15 души.

В Хмелницки руски дронове са повредили жилищни сгради и са предизвикали пожар в частни домове. Към съобщението на областната администрация няма данни за загинали или ранени. На място са работили спасители и други аварийни служби.

Щети по енергийни обекти

Руски удар е повредил голям енергиен обект на ДТЕК в северната част на Одеска област. Част от жителите са останали без електричество. От компанията съобщиха, че екипите са започнали оглед на запазеното оборудване и разчистване на отломките, но работата е затруднена от въздушните тревоги и опасността от нови атаки.

Запорожката АЕЦ е възстановила външното си електрозахранване в 17:41 часа на 8 ноември чрез линия 330 киловолта „Феросплавна-1“. „Енергоатом“ предупреди, че докато централата остава под руска окупация, се запазват рисковете от нови прекъсвания на тока, както и за ядрената и радиационната безопасност.

Източници: pravda.com.ua