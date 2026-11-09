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Руските удари в Украйна взеха жертви и оставиха райони без ток
  Тема: Украйна

Руските удари в Украйна взеха жертви и оставиха райони без ток

9 Ноември, 2026 03:42 508 6

  • руски удари-
  • украйна-
  • днепропетровска област-
  • запорожка аец-
  • енергетика

Двама души са загинали, а най-малко 19 са ранени при атаки в няколко области. Запорожката АЕЦ отново е свързана към външната електрическа мрежа

Руските удари в Украйна взеха жертви и оставиха райони без ток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а най-малко 19 са ранени при руски атаки в няколко области на Украйна. Ударите са засегнали жилищни сгради, енергийна инфраструктура и обществени обекти, а в Запорожката атомна електроцентрала външното електрозахранване е било възстановено след прекъсване.

Двама загинали в Днепропетровска област

През 8 ноември руските сили са атакували почти 40 пъти шест района на Днепропетровска област с безпилотни летателни апарати, артилерия и авиационни бомби. По данни на областната администрация двама души са загинали, а седем са ранени.

В Днипро е загинал един човек, трима са били ранени, а са повредени частни домове, инфраструктура и склад. В Никополски район е загинал още един човек, а 53-годишен мъж е получил наранявания. Ранена е и 38-годишна жена в Синелниковски район. В Павлоград двама мъже са пострадали, като единият е получил тежки травми и е хоспитализиран.

Пострадали и пожари след удари по градове

Вечерта на 8 ноември при удар по централната част на Балаклея, Харковска област, са пострадали трима души. Един мъж е получил осколъчни рани и е приет в болница, а две жени са получили остра стресова реакция и са били прегледани на място. Повредени са жилищни блокове и културно учреждение.

„На този етап е известно за трима пострадали“, съобщи началникът на Балаклейската военна администрация Виталий Карабанов.

В Кременчуг, Полтавска област, при атака с ударни дронове са пострадали седем души, сред които 16-годишен младеж. Повредени са многоквартирен жилищен блок и хотел, като в двете сгради са избухнали пожари. Спасителните екипи са извели 15 души.

В Хмелницки руски дронове са повредили жилищни сгради и са предизвикали пожар в частни домове. Към съобщението на областната администрация няма данни за загинали или ранени. На място са работили спасители и други аварийни служби.

Щети по енергийни обекти

Руски удар е повредил голям енергиен обект на ДТЕК в северната част на Одеска област. Част от жителите са останали без електричество. От компанията съобщиха, че екипите са започнали оглед на запазеното оборудване и разчистване на отломките, но работата е затруднена от въздушните тревоги и опасността от нови атаки.

Запорожката АЕЦ е възстановила външното си електрозахранване в 17:41 часа на 8 ноември чрез линия 330 киловолта „Феросплавна-1“. „Енергоатом“ предупреди, че докато централата остава под руска окупация, се запазват рисковете от нови прекъсвания на тока, както и за ядрената и радиационната безопасност.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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  • 1 Путин е безсилен

    2 6 Отговор
    Заповядва удари по училища, болници, църкви, магазини, пътнически влакове, автобуси.

    03:48 09.11.2026

  • 2 Горски

    3 1 Отговор
    Забележете кой преговаря за Украйна - САЩ и Русия. ЕС също настоява да е на масата на преговорите. При преговори преговарят ВОЮВАЩИ страни. Следователно, нормално е САЩ и ЕС/НАТО да преговарят с Русия от името на Украйна, защото те именно воюват с Русия. Представяте ли си Западът да остави Русия и Украйна сами да преговарят, нали уж те воюват? Да, видяхме такива преговори - нека припомним - Русия и Украйна на втората седмица от войната се разбраха, че Донбас отива в Русия. Украйна загуби най-малко милион на бойното поле, още милиони в емиграция и има 40% отрицателен прираст в раждаемостта от 2020-та насам. Ето затова за мир в Украйна преговарят САЩ/ЕС/НАТО с Русия. Защото те са, които воюват с Русия.

    03:48 09.11.2026

  • 3 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Владимир Владимирович е изключително мек и снизходителен с озверелите си врагове.
    Но пък затова цял свят видя как :
    - Демократичната демокрация, демократично клати демократично вярвалите в демократичността на демокрацията.

    Коментиран от #5

    04:06 09.11.2026

  • 4 ФАКТ

    1 1 Отговор
    ПУШИЯ приклу4и , изпуши.. ГАЗЗТА тоге. а рушките троля ГААЗЗЗЗ ПИ КАААт

    04:15 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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