9 ноември 1938 г. Погромът на Кристалната нощ

В нощта на 9-ти срещу 10 -ти ноември 1938 г. е погромът на Кристалната нощ. Той е първият сигнал за това, което очаква човечеството. За съжаление е доказателство и колко сляпа е била тогава Европа.
„Кристалната нощ” е грижливо премислена и планирана акция. С разрушаването на синагогите и общинските еврейски центрове се унищожава еврейската инфраструктура – унищожени и разграбени са над 400 синагоги, откраднати са архивите на еврейските общини, на базата на които нацистите създават прочутите институти за расова чистота.
Убити са 90 евреи, арестувани и депортирани са 30 хиляди души. Слабата реакция на международната общност на погромите срещу евреите дава кураж на нацистите да продължат. Започва Холокоста. „Кристалната нощ” е краят на илюзиите на евреите, че мрачните години на Средновековието са отминали. За съжаление, проявената от тях доверчивост не им дава възможност да видят антисемитизма, който тогава е заладял Централна и Източна Европа, обединена под лозунга на Хитлер „Европа без евреи!“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 среднощен
Коментиран от #2
04:24 09.11.2022
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "среднощен":ЗДРАВЕЙ ПРИЯТЕЛ
ПРИЯТЕН ДЕН
Коментиран от #5
05:11 09.11.2022
3 Това е като днешният
Дано сега цяла Европа се поучи от миналото си и хвърли всички сили за да спре новите наци-талибани от Сибир 💪
Коментиран от #17
05:12 09.11.2022
4 Баба ти
05:25 09.11.2022
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ⚜️Просветен⚜️
06:34 09.11.2022
7 Исторически парк
Коментиран от #15
06:46 09.11.2022
8 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #9, #12
06:54 09.11.2022
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Госあ
07:40 09.11.2022
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ДАСКАЛОЛИВНИЦА
До коментар #8 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Що не УЧИЛ?
03:49 09.11.2024
13 митрофанин трол
03:58 09.11.2024
14 Просто така, нищо не става
05:04 09.11.2024
15 Варненец
До коментар #7 от "Исторически парк":На теб не ти ли стига, да се излагаш по телевизията, че и тук? Тиквата е за затвора, но и ти си за там.
05:44 09.11.2024
16 Гледайте положително
06:50 09.11.2024
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ВАЛТЕР РОТШИЛД
07:03 09.11.2024
19 Ъхъ
07:06 09.11.2024
20 Мехди
07:34 09.11.2024
21 На фона на днешните събития
07:45 09.11.2024
22 Ако това през 1938 е "Погромът"
07:51 09.11.2024
23 Анонимен
08:04 09.11.2024
24 А пък 50 години по рано
08:06 09.11.2024
25 Някой
08:46 09.11.2024
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Статията е (copy/paste)
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03:18 09.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #31 от "Горски":РОССИ
ДА СИ ВИЖДАЛ МОЛОТОВ
С ХИТЛЕРИСТКИЯ ПОЗДРАВ
В БЕРЛИН?
АДОЛФ. ВЛИЗА В СЕСЕСЕРЕ
ТЪЙ КАТО РОССИ СА СТРУПАЛИ НАЙ ГОЛЯМОТО ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ НА ЗАПАДНАТА СИ ГРАНИЦА
НЕВИЖДАНО СТРУПВАНЕ НА ЖИВА СИЛА И БОЙНА ТЕХНИКА ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА
НАЙ ДОБРАТА ОТБРАНА Е НАПАДЕНУЕТО
ТАНКОВЕТЕ НА ВЛАКОВИТЕ ВАГОНИ
ПОДГОТВЕНИ ЗА НАЛАГАНЕ НА СВЕТОВЕН КОМУНИЗЪМ
СА ОТИШЛИ ПОД АВИОБОМБИТНА ВЕРМАХТТА
04:04 09.11.2026
34 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #31 от "Горски":ОТ БЪЛГАРСКИТЕ КОЛОНИИ НА РОССИ АДОЛФ КОПУВА ОТ РОССИ
ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА ВЕРМАХТА И ПРОДАВА НА РОССИ ТРХНОЛОГИЙ ЗА ВЪОРЪЖЕНИЕ
04:10 09.11.2026
35 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #31 от "Горски":АКО ПОНЕ МАЛКО СИ ЧАТ НА
ВОЙНИКЛЪКА
КОЛКОТО И ОГРОООМНО ДА Е
НАПАДАТЕЛНО ФОРМИРОВАНИЕ
Е ГОЛА ВОДА ПРЕД АТАКУВАЩОТО
04:17 09.11.2026
36 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #31 от "Горски":ПЪРВИТЕ ВОЕННИ ЗАВОДИ
ОЩЕ ПРЕДИ ПЪРВАТА СВЕТОВНА
ГЕРМАНЦИТЕ ПОСТРОЯВАТ В ЗАГРАБЕНИТЕ ОТ РОССИ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ
04:21 09.11.2026