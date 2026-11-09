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9 ноември 1938 г. Погромът на Кристалната нощ

9 ноември 1938 г. Погромът на Кристалната нощ

9 Ноември, 2026 03:13 487 36

  • кристална нощ-
  • германия-
  • нацисти-
  • погром-
  • евреи

Убити са 90 евреи, арестувани и депортирани са 30 хиляди души

9 ноември 1938 г. Погромът на Кристалната нощ - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В нощта на 9-ти срещу 10 -ти ноември 1938 г. е погромът на Кристалната нощ. Той е първият сигнал за това, което очаква човечеството. За съжаление е доказателство и колко сляпа е била тогава Европа.

„Кристалната нощ” е грижливо премислена и планирана акция. С разрушаването на синагогите и общинските еврейски центрове се унищожава еврейската инфраструктура – унищожени и разграбени са над 400 синагоги, откраднати са архивите на еврейските общини, на базата на които нацистите създават прочутите институти за расова чистота.

Убити са 90 евреи, арестувани и депортирани са 30 хиляди души. Слабата реакция на международната общност на погромите срещу евреите дава кураж на нацистите да продължат. Започва Холокоста. „Кристалната нощ” е краят на илюзиите на евреите, че мрачните години на Средновековието са отминали. За съжаление, проявената от тях доверчивост не им дава възможност да видят антисемитизма, който тогава е заладял Централна и Източна Европа, обединена под лозунга на Хитлер „Европа без евреи!“.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 среднощен

    46 9 Отговор
    "...За съжаление, проявената от тях доверчивост не им дава възможност да видят антисемитизма, който тогава е заладял Централна и Източна Европа, обединена под лозунга на Хитлер „Европа без евреи!“..."; "Глас от мрака": Първата световна война направихме, за да свалим руския император /разбирай източноевропейските монархии/. Втората световна, за да създадем Израел. Третата ще бъде, за да имаме световно управление.

    Коментиран от #2

    04:24 09.11.2022

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    13 10 Отговор

    До коментар #1 от "среднощен":

    ЗДРАВЕЙ ПРИЯТЕЛ
    ПРИЯТЕН ДЕН

    Коментиран от #5

    05:11 09.11.2022

  • 3 Това е като днешният

    22 55 Отговор
    25 февруари, когато през ноща бедните нацита и мини фюлера нападнаха Украйна 😤
    Дано сега цяла Европа се поучи от миналото си и хвърли всички сили за да спре новите наци-талибани от Сибир 💪

    Коментиран от #17

    05:12 09.11.2022

  • 4 Баба ти

    45 14 Отговор
    Айде пак с тия евреи...на кой му дреме за тия мишки

    05:25 09.11.2022

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ⚜️Просветен⚜️

    34 11 Отговор
    Всъщност Германия и Англо-Палестинската банка имат споразумение! Да се финансира създаването на еврейска държава и всички евреи да заживеят там! Но Наглите хазари , оплели в мрежите си от банки и други бизнеси , цяла Европа решават, че могат хем да смучат европейски пари, хем да си имат държава и това провокира Адолф да направи останалото! Защото ако някой ви каже, ето вземете тази земя за ваша , но се махнете от тук и вие приемете, а после след като вземете земята , откажете Да се махнете, много е логично да ви нашокат канчетата!!! Нагли хазари !

    06:34 09.11.2022

  • 7 Исторически парк

    42 7 Отговор
    Тука ни трябва тиквена нощ.. да помелим ръководството на гроб и да депортираме електората им в белене!

    Коментиран от #15

    06:46 09.11.2022

  • 8 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    9 16 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ВИ за полезната ИСТОРИЧЕСКА статия господин МИХАЙЛОВ

    Коментиран от #9, #12

    06:54 09.11.2022

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Госあ

    26 3 Отговор
    еврейски общини в Германия ??? Що за чудо е това ?

    07:40 09.11.2022

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДАСКАЛОЛИВНИЦА

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Що не УЧИЛ?

    03:49 09.11.2024

  • 13 митрофанин трол

    7 8 Отговор
    Кристалната нощ е планирана от краварите.

    03:58 09.11.2024

  • 14 Просто така, нищо не става

    20 3 Отговор
    Дребният с мустачките много е негодувал, че едни хора са млезнали на ключови позиции в немската държава, без да са етнически немци. Създали си цяла, тяхна система и използвали държавата само за себе си, като тормозели немците със техните закони и ред. Първоначално той е искал само да ги отстрани от държавните служби, но те се съпротивляват и нещата отиват знаем до къде. Но, това тогава е било проблем не само на Германия. И в другите европейски страни е било подобно отношение към неевропейци, поради същата причина. Даже по цяла Европа е възникнал т.н. "еврейски въпрос "! Къде да ги закарам, за да не са в Европа? Просто Германия е постъпила най-радикално с тях.

    05:04 09.11.2024

  • 15 Варненец

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически парк":

    На теб не ти ли стига, да се излагаш по телевизията, че и тук? Тиквата е за затвора, но и ти си за там.

    05:44 09.11.2024

  • 16 Гледайте положително

    4 2 Отговор
    И какво се е случило с човечеството? Поредната война в Европа и после всички колонии получават независимост.

    06:50 09.11.2024

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ВАЛТЕР РОТШИЛД

    8 0 Отговор
    Началото на преселението в Израел. Ние организирахме всв.

    07:03 09.11.2024

  • 19 Ъхъ

    10 1 Отговор
    От това което гледаме да вършатсега тая зган мисля че е било паравилно само дето не са си свършили работата до край

    07:06 09.11.2024

  • 20 Мехди

    6 0 Отговор
    Като огледалните нощи в Палестина.

    07:34 09.11.2024

  • 21 На фона на днешните събития

    8 1 Отговор
    В Сирия, Гааза и Ливан тези убити 90 евреи през далечната 1938 г как ви изглежда?

    07:45 09.11.2024

  • 22 Ако това през 1938 е "Погромът"

    18 1 Отговор
    Коя е тогава точната дума за геноцидът извършван сега от престъпната държава Израел? Убити 90 евреи е трагедия естествено но въпроса е какво е тогава убийството на стотици хиляди мирни палестинци? Жени, деца и старци? Съизмерими ли са двете събития и осъдени ли са еднакво ?

    07:51 09.11.2024

  • 23 Анонимен

    6 1 Отговор
    Плановете за преселване на остров Мадагаскар пропадат не знам по какви причини.

    08:04 09.11.2024

  • 24 А пък 50 години по рано

    3 1 Отговор
    Е било и клането във НюЙорк. Филма Бандите на НюЙорк предполагам че сте го гледали? А пък 100 години по рано и индианци в САЩ даже е имало нали? Аре моля...

    08:06 09.11.2024

  • 25 Някой

    9 1 Отговор
    Явно Хитлер е бил прав. Виждаме какви ги вършат евреите днес. Явно прочистването бе е било достатъчно.

    08:46 09.11.2024

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Статията е (copy/paste)

    2 0 Отговор
    от 2022 година.
    Вижте коментарите

    03:18 09.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    РОССИ
    ДА СИ ВИЖДАЛ МОЛОТОВ
    С ХИТЛЕРИСТКИЯ ПОЗДРАВ
    В БЕРЛИН?

    АДОЛФ. ВЛИЗА В СЕСЕСЕРЕ
    ТЪЙ КАТО РОССИ СА СТРУПАЛИ НАЙ ГОЛЯМОТО ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ НА ЗАПАДНАТА СИ ГРАНИЦА
    НЕВИЖДАНО СТРУПВАНЕ НА ЖИВА СИЛА И БОЙНА ТЕХНИКА ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА

    НАЙ ДОБРАТА ОТБРАНА Е НАПАДЕНУЕТО

    ТАНКОВЕТЕ НА ВЛАКОВИТЕ ВАГОНИ
    ПОДГОТВЕНИ ЗА НАЛАГАНЕ НА СВЕТОВЕН КОМУНИЗЪМ
    СА ОТИШЛИ ПОД АВИОБОМБИТНА ВЕРМАХТТА

    04:04 09.11.2026

  • 34 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    ОТ БЪЛГАРСКИТЕ КОЛОНИИ НА РОССИ АДОЛФ КОПУВА ОТ РОССИ
    ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА ВЕРМАХТА И ПРОДАВА НА РОССИ ТРХНОЛОГИЙ ЗА ВЪОРЪЖЕНИЕ

    04:10 09.11.2026

  • 35 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    АКО ПОНЕ МАЛКО СИ ЧАТ НА
    ВОЙНИКЛЪКА
    КОЛКОТО И ОГРОООМНО ДА Е

    НАПАДАТЕЛНО ФОРМИРОВАНИЕ

    Е ГОЛА ВОДА ПРЕД АТАКУВАЩОТО

    04:17 09.11.2026

  • 36 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    ПЪРВИТЕ ВОЕННИ ЗАВОДИ
    ОЩЕ ПРЕДИ ПЪРВАТА СВЕТОВНА
    ГЕРМАНЦИТЕ ПОСТРОЯВАТ В ЗАГРАБЕНИТЕ ОТ РОССИ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ

    04:21 09.11.2026

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