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"Край на изнудването от Москва": Молдова пусна ключов електропровод към Румъния
  Тема: Енергийна трансформация

"Край на изнудването от Москва": Молдова пусна ключов електропровод към Румъния

9 Ноември, 2026 04:08 500 4

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  • руски газ-
  • енергетика

Линията Вулканещи–Кишинев свързва страната с европейската електроенергийна мрежа. Мая Санду обяви, че Кишинев вече не купува руски газ

"Край на изнудването от Москва": Молдова пусна ключов електропровод към Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Молдова въведе в експлоатация електропровода Вулканещи–Кишинев, който свързва страната с Румъния и европейската електроенергийна мрежа. Церемонията се състоя на 8 ноември в присъствието на президента Мая Санду, европейския комисар по разширяването Марта Кос и представители на Световната банка.

„Днес пуснахме електропровода Вулканещи–Кишинев, който свързва Молдова с Румъния и европейската електроенергийна мрежа“, написа Санду в социалната мрежа X. Тя добави: „В продължение на десетилетия Москва използваше енергията, за да ни изнудва. Вече не: Молдова не купува руски газ.“

Нова връзка за внос на електроенергия

400-киловолтовата въздушна линия е с дължина около 157–158 километра и свързва подстанциите във Вулканещи и Кишинев. Тя заобикаля енергийния възел в Кучурган, който се намира в контролираното от сепаратистките власти Приднестровие.

Съоръжението има капацитет до 630 мегаволтампера и може да осигурява над половината от потреблението на Молдова в часовете на най-голямо натоварване. Така страната получава допълнителен маршрут за внос на електроенергия от Румъния и от европейския пазар, както и по-голяма независимост от инфраструктурата в Приднестровието.

Строителството на линията е завършено през ноември 2025 г., а подстанцията във Вулканещи е готова през юни 2026 г. Проектът е финансиран с подкрепата на Световната банка и молдовското правителство.

Молдова спря покупките на руски газ

Изявлението на Санду за газа следва промяна, започнала след руското нахлуване в Украйна. Молдова спря да купува газ от „Газпром“ за десния бряг на Днестър през декември 2022 г., като потреблението там започна да се покрива с доставки, закупени на европейския пазар.

След изтичането на договора за транзит на руски газ през Украйна руските доставки вече не достигат и до Приднестровието. Мая Санду заяви, че Москва първо е намалила, а след това е прекратила доставките за Молдова през 2022 г., което според нея е нарушило действащия договор.

Кишинев подготвя и следващи връзки с Румъния. Сред планираните проекти са електропроводите Бълць–Сучава и Страшени–Гутина̀ш, които трябва допълнително да разширят достъпа на Молдова до европейския енергиен пазар.

Източници: ipn.md, radiomoldova.md, pravda.com.ua


Молдова (Република)
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