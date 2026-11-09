Сграда на „Арамко“ е повредена при ракетна атака в Рияд

Административна сграда на Saudi Aramco във финансовия район „Кинг Абдула“ в Рияд е повредена при ракетна атака. По фасадата са избити прозорци на няколко етажа, показва видеозапис, проверен от CNN. Саудитските власти обаче заявиха, че щетите са незначителни и няма загинали или ранени.

Саудитското министерство на енергетиката определи случилото се като опит за нападение срещу административна сграда на „Арамко“. Според съобщението по сградата са паднали отломки, причинили малки материални щети.

„Инцидентът доведе до падане на отломки, които причиниха незначителни щети по сградата, без съобщения за ранени или загинали“, заяви саудитското министерство на енергетиката.

Саудитската гражданска защита е издала предварително предупреждение за възможна заплаха над столицата. Коалицията, ръководена от Саудитска Арабия, съобщи, че противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила две балистични ракети, изстреляни към Рияд, както и две крилати ракети, насочени към столицата и южната част на страната.

Говорителят на коалицията Турки ал-Малики написа, че ракетите са били изстреляни от „терористичната милиция на хусите“. В същото време подкрепяните от Иран хуси поеха отговорност за нападението и заявиха, че то е част от серия удари срещу цели на Saudi Aramco. Те твърдят още, че са атакували саудитски сухопътни сили в няколко района на Йемен. Саудитските власти не са потвърдили допълнителните твърдения.

Разминаване има и около последиците от удара. Саудитското министерство съобщава за липса на пострадали, докато свидетел е заявил пред CNN, че е видял линейки да се насочват към района. Към момента няма официални данни за ранени или загинали.

Нова ескалация между Рияд и хусите

Атаката срещу Рияд е извършена ден след като здравното министерство, управлявано от хусите, съобщи, че най-малко 33 души, сред които жени и деца, са загинали при саудитски въздушни удари край Сана. „Ще накажем саудитския режим за престъпленията му срещу йеменския народ“, заяви високопоставеният представител на хусите Махди ал-Машат.

Хусите заявяват, че ще продължат да изстрелват ракети и безпилотни летателни апарати срещу Саудитска Арабия, докато кралството нанася въздушни удари по райони под техен контрол и поддържа блокада срещу териториите им. През октомври при ракетен удар по международното летище в Рияд загинаха 13 души, а при други нападения срещу аеропорта също има жертви.

Саудитска Арабия разполага с американски изтребители и системи за противоракетна отбрана „Пейтриът“ и THAAD, както и с въоръжение от Франция и Великобритания. Страната е изразходвала 83 милиарда долара за отбрана през предходната година, което я поставя сред десетте държави с най-големи военни бюджети в света.

Според анализатори хусите комбинират балистични и крилати ракети с безпилотни апарати с голям обсег, за да натоварят саудитската противовъздушна отбрана. Конфликтът между двете страни се възобнови през юли и сложи край на фактическото действие на договореното с посредничеството на ООН примирие от 2022 г.

Източници: edition.cnn.com, apnews.com