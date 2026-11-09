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Влакове се сблъскаха в Египет: 7 загинали и 125 ранени ОБЗОР

Влакове се сблъскаха в Египет: 7 загинали и 125 ранени ОБЗОР

9 Ноември, 2026 04:02 424 0

  • египет-
  • влакова катастрофа-
  • гиза-
  • ал-аят-
  • железопътен транспорт

Катастрофата е станала южно от Кайро, в района Ал-Аят. Разследването трябва да установи защо единият влак се е врязал в спрялата композиция

Влакове се сблъскаха в Египет: 7 загинали и 125 ранени ОБЗОР - 1
Снимка: yahoo.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Седем души загинаха, а най-малко 125 бяха ранени при сблъсък между два пътнически влака южно от Кайро, съобщиха египетските власти. Катастрофата е станала в района Ал-Аят, в провинция Гиза, на около 52 километра от столицата.

По-късната информация за броя на пострадалите е 125 души. По-рано здравното министерство съобщи за 112 ранени, което показва, че данните са били актуализирани в хода на спасителната операция. Повече от 70 пострадали са били изписани след лечение.

Влак се е врязал в спряла композиция

Според египетското транспортно министерство влак, пътуващ от Гиза към провинция Фаюм, се е врязал в задната част на композиция по маршрута Кайро–Асуан. Главната прокуратура съобщи, че при първоначалния оглед е установено, че влакът от Кайро към Асуан е бил спрял на същия коловоз и е пътувал в същата посока.

При удара са дерайлирали няколко вагона. Сред загиналите е машинистът на един от влаковете. Ранените са откарани в болници в Гиза и съседната провинция Бени Суейф. Съобщава се за натъртвания, счупвания на крайници, таза и прешлени, както и за наранявания по главата, лицето и гръдния кош.

Започна разследване

Прокуратурата е изпратила екипи на мястото на катастрофата и в болниците, където се лекуват пострадалите. Назначена е специализирана техническа комисия, която трябва да провери състоянието на влаковете, релсите и организацията на движението.

Все още няма официално посочена причина за сблъсъка, нито са обявени обвиняеми. Разследването трябва да установи дали са допуснати нарушения на правилата за движение или пропуски в осигуряването на безопасността.

Президентът Абдел Фатах ас-Сиси заяви, че следи инцидента „с голяма загриженост“. Той е разпоредил държавните институции да осигурят необходимата медицинска помощ, да разследват бързо обстоятелствата и да потърсят отговорност от всеки, за когото бъде установена небрежност.

Прекъснато движение и обезщетения

Египетската железопътна администрация изпрати кранове и спасителна техника за разчистване на разрушените вагони и възстановяване на движението. Министерството на транспорта осигури автобуси между гарите Ал-Уаста и Ал-Аят, както и между Ал-Монейб и Ал-Аят.

Органът за финансов надзор на Египет съобщи, че процедурите за изплащане на компенсации на семействата на загиналите и на пострадалите ще бъдат ускорени. Предвидено е обезщетението при смърт или трайна пълна нетрудоспособност да бъде увеличено от 30 000 на 50 000 египетски лири.

Източници: apnews.com, afp.com, english.ahram.org.eg


Египет
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