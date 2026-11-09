Антирекорд: 82% недоволни от Мерц и кабинета му

Недоволството от канцлера Фридрих Мерц и германското федерално правителство достига нов рекорд. Според публикуваните от „Билд“ данни от ново проучване на INSA 82 процента от анкетираните не одобряват работата на Мерц. Само 13 процента дават положителна оценка на канцлера.
Това е рязко влошаване спрямо началото на годината. През януари недоволните от работата на Мерц са били 67 процента, а делът на одобряващите е достигал 24 процента. Същите 82 процента, които критикуват канцлера, са недоволни и от работата на черно-червеното правителство. Делът на доволните от кабинета е 13 процента.
Повечето германци виждат влошаване на личното си положение
Оценката за управлението се свързва и с усещането за промяна в личния живот. Шест от всеки десет анкетирани заявяват, че личното им положение се е влошило при управлението на коалицията между ХДС/ХСС и СПД. За 29 процента няма промяна, а само 6 процента отчитат подобрение.
ХДС/ХСС пада под 20 процента
В т.нар. неделна анкета „Алтернатива за Германия“ получава 29 процента и води с десет процентни пункта пред ХДС/ХСС. Съюзът между Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз спада до 19 процента, с един пункт по-малко спрямо предходното измерване.
Следват „Зелените“ с 15 процента, СПД с 14 процента и „Левицата“ с 10 процента. Свободната демократическа партия получава 5 процента. Данните са от анкета сред 1004 души, проведена на 5 и 6 ноември, при максимална статистическа грешка от плюс-минус 2,9 процентни пункта.
Клингбайл защити споровете в коалицията
На фона на негативните оценки лидерът на СПД и федерален министър на финансите Ларс Клингбайл защити публичните разногласия с коалиционния партньор. Той заяви, че когато предложение на министър от ХДС не работи, социалдемократите трябва да го посочат.„Ако едно предложение не работи, СПД трябва да го каже“, заяви Ларс Клингбайл.
Проучването показва едновременно спад на подкрепата за управляващия съюз и рекордно ниски оценки за канцлера и кабинета. Партията на Мерц остава на второ място, докато „Алтернатива за Германия“ запазва значителна преднина.
Източници: bild.de, t-online.de, tz.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А в България
04:56 09.11.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
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РЕПТИЛИТЕ ТЪРСЯТ КАК ДА ЗАБРАНЯТ АфД
04:58 09.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Наблюдател
Мисли се преди узбори, а не след това, като стане белята.
А за тези които не ходят да гласуват (дълго цензурирано изречение).
Коментиран от #6, #9
05:03 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Георги
До коментар #4 от "Наблюдател":то като ходи да избираш от неставащи промени ли нещо? (къса трибуквена дума)
05:14 09.11.2026
7 Извод
05:18 09.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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12 град козлодуй
До коментар #11 от "да висеераФОСТААТА едно мазноГУВВНО":точен сте приятел
05:52 09.11.2026
13 Пущиня(к)
До коментар #10 от "амаЕБАЛл съм виМЯЙКААТАбе":Ега ти якия виц! 🤣 Ма оно май не е виц, ми е "по истински случай".
Коментиран от #14, #16
05:55 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.