Антирекорд: 82% недоволни от Мерц и кабинета му

Недоволството от канцлера Фридрих Мерц и германското федерално правителство достига нов рекорд. Според публикуваните от „Билд“ данни от ново проучване на INSA 82 процента от анкетираните не одобряват работата на Мерц. Само 13 процента дават положителна оценка на канцлера.

Това е рязко влошаване спрямо началото на годината. През януари недоволните от работата на Мерц са били 67 процента, а делът на одобряващите е достигал 24 процента. Същите 82 процента, които критикуват канцлера, са недоволни и от работата на черно-червеното правителство. Делът на доволните от кабинета е 13 процента.

Повечето германци виждат влошаване на личното си положение

Оценката за управлението се свързва и с усещането за промяна в личния живот. Шест от всеки десет анкетирани заявяват, че личното им положение се е влошило при управлението на коалицията между ХДС/ХСС и СПД. За 29 процента няма промяна, а само 6 процента отчитат подобрение.

ХДС/ХСС пада под 20 процента

В т.нар. неделна анкета „Алтернатива за Германия“ получава 29 процента и води с десет процентни пункта пред ХДС/ХСС. Съюзът между Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз спада до 19 процента, с един пункт по-малко спрямо предходното измерване.

Следват „Зелените“ с 15 процента, СПД с 14 процента и „Левицата“ с 10 процента. Свободната демократическа партия получава 5 процента. Данните са от анкета сред 1004 души, проведена на 5 и 6 ноември, при максимална статистическа грешка от плюс-минус 2,9 процентни пункта.

Клингбайл защити споровете в коалицията

На фона на негативните оценки лидерът на СПД и федерален министър на финансите Ларс Клингбайл защити публичните разногласия с коалиционния партньор. Той заяви, че когато предложение на министър от ХДС не работи, социалдемократите трябва да го посочат.

„Ако едно предложение не работи, СПД трябва да го каже“, заяви Ларс Клингбайл.

Проучването показва едновременно спад на подкрепата за управляващия съюз и рекордно ниски оценки за канцлера и кабинета. Партията на Мерц остава на второ място, докато „Алтернатива за Германия“ запазва значителна преднина.

Източници: bild.de, t-online.de, tz.de