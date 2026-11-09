Демократите блокират бюджета за отбрана на Тръмп за 1,5 трилиона долара

Победата на демократите в двете камари на Конгреса поставя под въпрос искането на президента Доналд Тръмп за бюджет на отбраната от 1,5 трилиона долара за финансовата 2027 г. Сумата е с 44% по-висока от равнището през предходната финансова година, а според Блумбърг резултатът от междинните избори практически елиминира последните надежди за одобряване на пълния пакет.

Демократите спечелиха Камарата на представителите и Сената на изборите на 3 ноември. Новият Конгрес ще започне работа през януари 2027 г., но републиканците все още разполагат с време за действия в настоящия състав на законодателния орган.

Бюджет около 1 трилион долара

Очакванията са демократите да настояват за значително по-малък бюджет, който да финансира модернизацията на Пентагона, но да не включва пълния размер на предложението на Тръмп. В изявление след изборите Адам Смит от Вашингтон, който се очаква да оглави Комисията по въоръжените сили в Камарата, заяви:

„Трябва да настояваме за по-реалистичен и устойчив подход към националната сигурност, който не изисква бюджет за отбрана над 1 трилион долара или финансиране чрез драстични съкращения на важни вътрешни програми.“

Това не означава автоматично одобряване на бюджет точно от 1 трилион долара. То показва горната граница, около която демократите биха могли да търсят компромис, при условие че средствата са насочени към обновяване на въоръжението, производството на боеприпаси и технологичното развитие.

Войната срещу Иран усложнява преговорите

Демократите са изправени пред политически баланс. Те искат Пентагонът да разполага с ресурс за модернизация, но не желаят гласуването им да бъде представено като одобрение на продължаващата война срещу Иран. Военните действия в Близкия изток са непопулярни, а разходите за тях се превърнаха в един от факторите за тежкото поражение на републиканците на междинните избори.

Пентагонът вече предупреди, че се нуждае от допълнителни средства за попълване на запасите от боеприпаси и за поддържане на операциите. Според Bloomberg Government исканият пакет включва и 350 милиарда долара задължително финансиране, което би трябвало да бъде одобрено чрез специална бюджетна процедура.

Вот за импийчмънт на Хегсет

Бюджетният спор се развива на фона на натиска върху министъра на отбраната Пит Хегсет. Републиканският конгресмен Томас Маси планира през тази седмица да поиска гласуване на резолюция за импийчмънт, свързана с действията на администрацията във войната срещу Иран и с предполагаемо неспазване на правомощията на Конгреса.

Хегсет отхвърли инициативата като „политическа атака“, но натискът срещу него се засили след изборите. Лидерът на демократите в Камарата Хакийм Джефрис заяви, че би подкрепил импийчмънта. Ако Камарата одобри резолюцията, отстраняването на министъра ще зависи от процес в Сената и от мнозинство от две трети.

Следващата ключова битка ще бъде за временните и постоянните средства за Пентагона. Настоящото временно финансиране изтича през декември, което може да принуди двете партии да постигнат споразумение преди началото на новия Конгрес.

Източници: ca.finance.yahoo.com, apnews.com, axios.com