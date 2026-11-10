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Полша арестува двама украинци за шпионаж и саботаж
  Тема: Украйна

Полша арестува двама украинци за шпионаж и саботаж

10 Ноември, 2026 13:35 1 200 17

  • полша-
  • украинци-
  • шпионаж-
  • саботаж-
  • русия

Мъжете са обвинени, че са действали в полза на руските разузнавателни служби и са подпалвали автомобили с украински регистрационни табели

Полша арестува двама украинци за шпионаж и саботаж - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полските власти са арестували двама украински граждани, заподозрени в шпионаж и саботаж в полза на руските разузнавателни служби, съобщи Агенцията за вътрешна сигурност. Според службата двамата са разузнавали критична инфраструктура и военни обекти в различни части на страната.

„Според установеното от Агенцията за вътрешна сигурност заподозрените са изпълнявали задачи за руските специални служби, включително са разузнавали критична инфраструктура и военни обекти в цялата страна“, се казва в съобщението.

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Прокуратурата е повдигнала на двамата обвинения за шпионска дейност в полза на чужда разузнавателна служба срещу Полша, както и за извършване на саботаж. Според разследването те са подпалвали автомобили, след като са сменяли регистрационните им табели с такива, наподобяващи използваните от украинската армия. За изпълнението на задачите са получавали плащания, включително в криптовалута.

„Разследването установи, че актовете на саботаж са извършени по поръчение на руските разузнавателни служби и са имали за цел да подхранят антиукраинските настроения“, заявиха прокурорите.

Ако бъдат признати за виновни, двамата могат да получат наказание от 10 години затвор до доживотен затвор. На този етап обвиненията не представляват доказана вина, а окончателното решение ще бъде на съда.

Полша от години обвинява Русия и Беларус, че провеждат хибридна кампания, включваща саботажи, кибератаки и дезинформация след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Москва многократно е отхвърляла тези обвинения. Руското посолство във Варшава не е отговорило веднага на запитване за коментар по случая.

Източници: internazionale.it


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АБВ

    18 3 Отговор
    Пак ли Петров и Баширов ?
    Или този път са Чепига и Мишкин ?

    Коментиран от #17

    13:40 10.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    29 2 Отговор
    теА в ЕсеС тепърва ще разбират какво им дойде на главата от У... йна ❗

    Коментиран от #7

    13:41 10.11.2026

  • 4 8888

    29 8 Отговор
    Русия съсипва Украйна, Украйна съсипва Европа, САЩ прави пари от това. Извинението е че украинците спасявали Европа. кой разбрал разбрал

    Коментиран от #9, #11

    13:41 10.11.2026

  • 5 БОРУНА ЛОМ

    24 2 Отговор
    КАКВО СА РАЗУЗНАВАЛИ, КАТО ПО ВРЕМЕТО НА ВАРШАВСКИЯТ ДОГОВОР ВСИЧКО Е ПРАВЕНО ОТ РУСИЯТА И СЕ ЗНАЕ И ПОСЛЕДНОТО ВИНТЧЕ!

    13:42 10.11.2026

  • 6 Ами

    21 2 Отговор
    Да си ги дундуркат. Тепърва ще имат ядове с тях.

    13:42 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не мога

    18 1 Отговор
    да повярвам че са украинци!? Нещо сте се объркали! Тези хрисими човечета са като ангелчета( да ги държи Господ по далеко) и нищо лошо не отминават...

    13:44 10.11.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    24 1 Отговор

    До коментар #4 от "8888":

    Съсипването на У...йна започна от ЕсеС и ШАШт❗

    13:45 10.11.2026

  • 10 (Българин)

    13 5 Отговор
    За да замажеш положението за собствените си терористи,просто набеждаш други в това

    13:48 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Баце ЕООД

    12 0 Отговор
    В България представяте ли си колко има?!

    13:55 10.11.2026

  • 13 АБЕ ВЕ МАЧ-ОФЦИ

    12 0 Отговор
    Защо веднъж не хванете руснаците да ви правят лошотия. А винаги само и единствено ОКРАЯНО. И понякога и вие самите се избивате. И при вас и по Европата русите не ви правят лошотията. НО ЗА ВАС САМО ТЕ СА ЛОШИТЕ. ИМА НЕЩО ГНИЛО СЧУПЕНО НЕ РЕАЛНО НО НЕ Е У РУСИЯ.

    14:06 10.11.2026

  • 14 отец Чапаев и Петка

    7 1 Отговор
    Грозев ги е разкрил, следили го били в тоалетната.

    14:12 10.11.2026

  • 15 Гатьо от Богутево

    5 0 Отговор
    Работили са за Зеленски!!!

    14:13 10.11.2026

  • 16 Читател

    1 1 Отговор
    Не може да бъде руснаци са даже единият е братовчед на главнокомандващ офицер 😁

    14:28 10.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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