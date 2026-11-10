Полша арестува двама украинци за шпионаж и саботаж

Полските власти са арестували двама украински граждани, заподозрени в шпионаж и саботаж в полза на руските разузнавателни служби, съобщи Агенцията за вътрешна сигурност. Според службата двамата са разузнавали критична инфраструктура и военни обекти в различни части на страната.

„Според установеното от Агенцията за вътрешна сигурност заподозрените са изпълнявали задачи за руските специални служби, включително са разузнавали критична инфраструктура и военни обекти в цялата страна“, се казва в съобщението.

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Прокуратурата е повдигнала на двамата обвинения за шпионска дейност в полза на чужда разузнавателна служба срещу Полша, както и за извършване на саботаж. Според разследването те са подпалвали автомобили, след като са сменяли регистрационните им табели с такива, наподобяващи използваните от украинската армия. За изпълнението на задачите са получавали плащания, включително в криптовалута.

„Разследването установи, че актовете на саботаж са извършени по поръчение на руските разузнавателни служби и са имали за цел да подхранят антиукраинските настроения“, заявиха прокурорите.

Ако бъдат признати за виновни, двамата могат да получат наказание от 10 години затвор до доживотен затвор. На този етап обвиненията не представляват доказана вина, а окончателното решение ще бъде на съда.

Полша от години обвинява Русия и Беларус, че провеждат хибридна кампания, включваща саботажи, кибератаки и дезинформация след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Москва многократно е отхвърляла тези обвинения. Руското посолство във Варшава не е отговорило веднага на запитване за коментар по случая.

Източници: internazionale.it