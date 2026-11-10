Защо жените ненавиждат фразата „успокой се“

Едва ли има друга кратка реплика, която толкова често да предизвиква обратния ефект на заявеното намерение. Когато на жена, която обяснява защо е ядосана, разочарована или уплашена, бъде казано „успокой се“, разговорът обикновено престава да бъде за причината. Фокусът се измества към начина, по който тя говори.

Това не означава, че всички жени реагират по един и същи начин или че фразата дразни само тях. Но при жените тя носи и допълнителен социален подтекст: отдавна съществува стереотипът, че женската емоция е знак за ирационалност, а женският гняв е неуместен или прекомерен.

Когато спорът се превърне в оценка на характера

Изследване на Тереза Фраска, Емили Лескинен и Лиа Уорнър, публикувано в Psychology of Women Quarterly, проверява как думите „успокой се“ влияят върху възприемането на женските аргументи. В първата част 86 участници прочитат описание на спор, в който на мъж или жена е казано да се успокои. Аргументът на жената е оценен като по-малко легитимен, а причината е свързана с възприемането ѝ като по-емоционална.

Резултатът е повторен във второ изследване със 126 участници, когато вместо „успокой се“ е използвано директното определение „емоционална“. Третата част, проведена с 251 души и видеосценарии, не възпроизвежда напълно ефекта. Именно това уточнение е важно: данните не доказват, че всяка подобна реплика автоматично обезсилва жената, а показват, че думите могат да задействат конкретен стереотип в определен контекст.

Защо репликата звучи като заповед

„Успокой се“ не назовава какво се е случило и не признава причината за реакцията. Тя предлага единствено инструкция за промяна на поведението. Така човекът, който я произнася, заема позицията на разумния и овладян участник, а другият остава в ролята на проблема.

„Тази фраза може да има обратен ефект, защото обезсилва емоциите и засилва напрежението“, казва психологът Джоел Франк пред Parade. Според него по-полезна алтернатива е изречение, което едновременно признава преживяното и предлага разговор: „Разбирам, че това те разстройва. Нека да разберем как да се справим.“

Гневът, който жените често премълчават

Друго изследване, публикувано в списание Emotion, разглежда реакциите на жени към неравенството между половете. В три експериментални части с 558, 694 и 489 участници авторите установяват, че жените изпитват гняв, но са по-склонни да ограничат изразяването му. Една от причините е опасението, че гневът ще потвърди представата за жените като прекалено емоционални.

Това обяснява защо „успокой се“ понякога се чува не като загриженост, а като напомняне, че реакцията вече е преценена и осъдена. В подобен момент жената трябва да защитава едновременно фактите, които посочва, и правото си да бъде ядосана заради тях.

Какво работи по-добре

Експеримент с 126 участници, публикуван през 2022 г., сравнява валидиращи и обезсилващи реакции към силни емоции. Резултатите показват, че ефектът зависи от конкретната емоция и от способността на човека да я регулира, но потвърждават значението на начина, по който отсрещната страна реагира.

Затова вместо „успокой се“ може да се каже: „Виждам, че си ядосана“, „Искаш ли да ми разкажеш какво се случи?“ или „Нека първо да изясним проблема“. Тези изречения не оправдават всяко поведение, но оставят място за причината, фактите и разговора. А понякога именно това е разликата между успокояването и простото замълчаване.

Източници: parade.com, psychologytoday.com, time.com