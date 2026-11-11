Коща охлади позицията на Мерц за парите за Киев и бюджета на ЕС

Председателят на Европейския съвет Антониу Кошта ще отдели време за широко обсъждане на Украйна по време на неформалната среща на лидерите на Европейския съюз в Дъблин на 13 ноември. Това е записано в писмо до германския канцлер Фридрих Мерц, изпратено в отговор на негово писмо от 9 ноември, съобщи „Европейската правда“.
„Ще отделя време за широко обсъждане на Украйна на предстоящото неформално заседание на Европейския съвет в Дъблин“, е написал Кошта. Той е посочил, че решението е свързано с последните развития около войната и дипломатическите усилия за прекратяването ѝ.
Финансирането ще се обсъжда в Брюксел
В писмото Кошта прави разграничение между политическата дискусия за Украйна в Дъблин и конкретното решение за финансовите нужди на страната. По думите му този въпрос ще бъде разгледан на специално заседание на Европейския съвет в Брюксел на 26 и 27 ноември.
Председателят на Европейския съвет е уточнил, че до срещата Европейската комисия трябва да представи предложение за покриване на нуждите на Украйна.
Натискът за общ ангажимент на ЕС се засилва
Писмото на Коща идва след настояването на Мерц подкрепата на Германия за бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г. да бъде обвързана със съгласието на всички държави членки да участват във финансирането на Украйна.
Недостигът в украинското финансиране за 2027 г. е оценяван на 70 млрд. евро. Европейският съюз е поел ангажимент да осигури около 45 млрд. евро, а Европейската комисия подготвя варианти за изпълнението му.
Според „Европейската правда“ Унгария, Словакия, България и Чехия са заявили, че няма да участват в допълнителна финансова помощ за Киев. На срещата през октомври Европейският съвет възложи на Комисията да подготви предложения за покриване на недостига.
Официалният дневен ред на неформалната среща в Дъблин включва обсъждане на последните развития около руската война срещу Украйна, мирните преговори и отражението им върху сигурността на Европа. Основното финансово решение обаче е планирано за специалната среща в Брюксел в края на ноември.
Източници: eurointegration.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРАВО
Коментиран от #22
15:01 11.11.2026
2 Накрая САЩ ще въоръжат Украйна
Коментиран от #7, #29, #36
15:03 11.11.2026
3 Гина, Горна Пишковица
15:03 11.11.2026
4 много кофти за нашите либерали
15:04 11.11.2026
5 Софиянец
Личи си, че вече не управляват ония безмозъчно подлоги от сглобката!
15:04 11.11.2026
6 Нито лев за фашистка Укрсйна
15:04 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 овенен
15:09 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Да питат копейките ...
Коментиран от #16
15:13 11.11.2026
13 предполагам
15:13 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Госあ
15:18 11.11.2026
18 Ром от града Лом
До коментар #16 от "Да питат копейките ...":Искаш ли 🍼, българино? 🍌🐵👍😁
15:18 11.11.2026
19 фредерике шМерц
15:19 11.11.2026
20 Георги
15:19 11.11.2026
21 az СВО Победа 81
Нека държи здраво фронта срещу Брюксел!
Да се съгласи България да "участва" във финансирането, само ако Брюксел предварително преведе на България двойния размер на българския дял от общата сума! 🤣
Коментиран от #27
15:20 11.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сатана Z
15:25 11.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ъхъ
До коментар #21 от "az СВО Победа 81":Мунчо е йесмен.
15:28 11.11.2026
28 Хохо Бохо
15:28 11.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 розавите сектанти са полудяли
15:34 11.11.2026
31 Пламен
Ганчо не помага
Коментиран от #35
15:35 11.11.2026
32 Чий е Крим?И до там...!
Коментиран от #37
15:37 11.11.2026
33 Жоро
15:43 11.11.2026
34 не може да бъде
15:47 11.11.2026
35 ганчо сака и моми
До коментар #31 от "Пламен":като теб защото сте по страстни и опърничави ..
15:47 11.11.2026
36 Атина Палада
До коментар #2 от "Накрая САЩ ще въоръжат Украйна":Ще въоръжат с каски ,защото друго нямат:))))
15:48 11.11.2026
37 не само те има легенда че урсулита и
До коментар #32 от "Чий е Крим?И до там...!":калас щипват доста когато парите минавали през латвийски банки преди една час от тези пари пак да се върне в ек демек хубава пирамида си имат
15:50 11.11.2026
38 Олга
Двама приятели излизат от казиното. Единият е напълно гол, а другият е по долни гащи. Голият потупва приятеля си по рамото и с възхищение му казва:
— Ето затова те уважавам, братле! Ти винаги си знаел кога да спреш!
16:00 11.11.2026