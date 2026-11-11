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Коща охлади позицията на Мерц за парите за Киев и бюджета на ЕС
  Тема: Украйна

Коща охлади позицията на Мерц за парите за Киев и бюджета на ЕС

11 Ноември, 2026 15:00 2 135 38

  • украйна-
  • антониу кошта-
  • фридрих мерц-
  • европейски съюз-
  • финансиране на украйна

Според „Европейската правда“ Унгария, Словакия, България и Чехия са заявили, че няма да участват в допълнителна финансова помощ за Украйна

Коща охлади позицията на Мерц за парите за Киев и бюджета на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейския съвет Антониу Кошта ще отдели време за широко обсъждане на Украйна по време на неформалната среща на лидерите на Европейския съюз в Дъблин на 13 ноември. Това е записано в писмо до германския канцлер Фридрих Мерц, изпратено в отговор на негово писмо от 9 ноември, съобщи „Европейската правда“.

„Ще отделя време за широко обсъждане на Украйна на предстоящото неформално заседание на Европейския съвет в Дъблин“, е написал Кошта. Той е посочил, че решението е свързано с последните развития около войната и дипломатическите усилия за прекратяването ѝ.

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Финансирането ще се обсъжда в Брюксел

В писмото Кошта прави разграничение между политическата дискусия за Украйна в Дъблин и конкретното решение за финансовите нужди на страната. По думите му този въпрос ще бъде разгледан на специално заседание на Европейския съвет в Брюксел на 26 и 27 ноември.

„Ще разгледаме този въпрос на специално заседание на Европейския съвет на 26 и 27 ноември, в дневния ред на което са две теми: следващата многогодишна финансова рамка на ЕС и финансовите нужди на Украйна за 2027 г.“, пише Кошта.

Председателят на Европейския съвет е уточнил, че до срещата Европейската комисия трябва да представи предложение за покриване на нуждите на Украйна.

Натискът за общ ангажимент на ЕС се засилва

Писмото на Коща идва след настояването на Мерц подкрепата на Германия за бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г. да бъде обвързана със съгласието на всички държави членки да участват във финансирането на Украйна.

Недостигът в украинското финансиране за 2027 г. е оценяван на 70 млрд. евро. Европейският съюз е поел ангажимент да осигури около 45 млрд. евро, а Европейската комисия подготвя варианти за изпълнението му.

Според „Европейската правда“ Унгария, Словакия, България и Чехия са заявили, че няма да участват в допълнителна финансова помощ за Киев. На срещата през октомври Европейският съвет възложи на Комисията да подготви предложения за покриване на недостига.

Официалният дневен ред на неформалната среща в Дъблин включва обсъждане на последните развития около руската война срещу Украйна, мирните преговори и отражението им върху сигурността на Европа. Основното финансово решение обаче е планирано за специалната среща в Брюксел в края на ноември.

Източници: eurointegration.com.ua


Ирландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    80 1 Отговор
    Най-после имаме БЪЛГАРСКО правителство. А не урсулско.

    Коментиран от #22

    15:01 11.11.2026

  • 2 Накрая САЩ ще въоръжат Украйна

    1 62 Отговор
    И ще изпадне Бункера

    Коментиран от #7, #29, #36

    15:03 11.11.2026

  • 3 Гина, Горна Пишковица

    17 1 Отговор
    Каъкви пари гуворят тес, бе? Аз зъ пиисе евро сичкото праим!

    15:03 11.11.2026

  • 4 много кофти за нашите либерали

    57 1 Отговор
    като пп дб или другите който се правят на такива герб и дпс - пфф кофти новина за жълтопаветната секта .за диванните коментатори който са тук 24/7 за тях дали ще има заем за украйна или не все тази те са на цент на коментар през комунизма имаше норма и петелетки да се изпълняват та и те така

    15:04 11.11.2026

  • 5 Софиянец

    72 0 Отговор
    Браво на Радев!

    Личи си, че вече не управляват ония безмозъчно подлоги от сглобката!

    15:04 11.11.2026

  • 6 Нито лев за фашистка Укрсйна

    58 0 Отговор
    Ако трябва да помагаме на някой то това трвбва да е единствено на братска Русия!

    15:04 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 овенен

    51 1 Отговор
    Мерц е политика с най нъсък рейтинг , тръгнал да изнудва суверени държави ! Хората в момента преговарят за мир , той тръгнал пари за Украйна да иска .

    15:09 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да питат копейките ...

    0 21 Отговор
    За да знаят кое какво и дали.

    Коментиран от #16

    15:13 11.11.2026

  • 13 предполагам

    26 1 Отговор
    Брюкселските слуги на Зеленски ще имат трудната задача да търсят друг може би нетрадиционен начин да ни "ощавят" пак за да задоволят Зеленски. Все пак ционизма има доста здраво менгеме и те ще трябва да се съобразяват.

    15:13 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Госあ

    27 2 Отговор
    Браво на правителството!!!

    15:18 11.11.2026

  • 18 Ром от града Лом

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Да питат копейките ...":

    Искаш ли 🍼, българино? 🍌🐵👍😁

    15:18 11.11.2026

  • 19 фредерике шМерц

    25 0 Отговор
    редовно шмърка от салфетката на марионетката, назначена за "шеф" на киийюфскътъ хунта и след туй почва да врещи , че всички са длъжни да и дават пари, на хунтата де

    15:19 11.11.2026

  • 20 Георги

    5 10 Отговор
    ние сега може и да сме против, ама не се знае какво ще стане до края. Да не се окаже, че не са ни взели предвиди си участваме наравно в декларацията и финансирането.

    15:19 11.11.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    23 3 Отговор
    Браво на Радев!
    Нека държи здраво фронта срещу Брюксел!

    Да се съгласи България да "участва" във финансирането, само ако Брюксел предварително преведе на България двойния размер на българския дял от общата сума! 🤣

    Коментиран от #27

    15:20 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Кауфланд защо няма гастрономи в Украйна?

    15:25 11.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ъхъ

    0 13 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    Мунчо е йесмен.

    15:28 11.11.2026

  • 28 Хохо Бохо

    4 8 Отговор
    Коща е копейка, трябва да му забранят достъпа до Кофланд

    15:28 11.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 розавите сектанти са полудяли

    7 0 Отговор
    милички спокойно всичко ще си дойде на мястото както казват по добре късно от колкото никога та ша ядете бабани

    15:34 11.11.2026

  • 31 Пламен

    4 5 Отговор
    Ганчо сака само да ползва
    Ганчо не помага

    Коментиран от #35

    15:35 11.11.2026

  • 32 Чий е Крим?И до там...!

    11 0 Отговор
    Защо и Мерц не се присъедени към:България,Словакия,Унгария и Чехия и той да не дава пари за украйна?!За да направи напук на неплащащите.Явно Брюксел щипва от парите!

    Коментиран от #37

    15:37 11.11.2026

  • 33 Жоро

    2 1 Отговор
    Прецакаха Шперца.

    15:43 11.11.2026

  • 34 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Не искам да изпадам в суеверие фатализъм и т.н не вярвам на екстрасенси и врачки но когато се случат странни случайности все пак имам едно на ум!2за мен лично това съвпадение на посещението на г-жа Урсула във време когато се случва такова нещастие е една такава странна случайност!?Искаме или не искаме пропускаме или не пропускаме съвпадението на тези две събития е факт!?Който е по-умен да обясни защо се случва така!?

    15:47 11.11.2026

  • 35 ганчо сака и моми

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пламен":

    като теб защото сте по страстни и опърничави ..

    15:47 11.11.2026

  • 36 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Накрая САЩ ще въоръжат Украйна":

    Ще въоръжат с каски ,защото друго нямат:))))

    15:48 11.11.2026

  • 37 не само те има легенда че урсулита и

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Чий е Крим?И до там...!":

    калас щипват доста когато парите минавали през латвийски банки преди една час от тези пари пак да се върне в ек демек хубава пирамида си имат

    15:50 11.11.2026

  • 38 Олга

    0 0 Отговор
    Икономиката на Европа се пука по шевовете, но те са тръгнали както в този анекдот да останат без гащии :
    Двама приятели излизат от казиното. Единият е напълно гол, а другият е по долни гащи. Голият потупва приятеля си по рамото и с възхищение му казва:
    — Ето затова те уважавам, братле! Ти винаги си знаел кога да спреш!

    16:00 11.11.2026

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