Коща охлади позицията на Мерц за парите за Киев и бюджета на ЕС

Председателят на Европейския съвет Антониу Кошта ще отдели време за широко обсъждане на Украйна по време на неформалната среща на лидерите на Европейския съюз в Дъблин на 13 ноември. Това е записано в писмо до германския канцлер Фридрих Мерц, изпратено в отговор на негово писмо от 9 ноември, съобщи „Европейската правда“.

„Ще отделя време за широко обсъждане на Украйна на предстоящото неформално заседание на Европейския съвет в Дъблин“, е написал Кошта. Той е посочил, че решението е свързано с последните развития около войната и дипломатическите усилия за прекратяването ѝ.

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Финансирането ще се обсъжда в Брюксел

В писмото Кошта прави разграничение между политическата дискусия за Украйна в Дъблин и конкретното решение за финансовите нужди на страната. По думите му този въпрос ще бъде разгледан на специално заседание на Европейския съвет в Брюксел на 26 и 27 ноември.

„Ще разгледаме този въпрос на специално заседание на Европейския съвет на 26 и 27 ноември, в дневния ред на което са две теми: следващата многогодишна финансова рамка на ЕС и финансовите нужди на Украйна за 2027 г.“, пише Кошта.

Председателят на Европейския съвет е уточнил, че до срещата Европейската комисия трябва да представи предложение за покриване на нуждите на Украйна.

Натискът за общ ангажимент на ЕС се засилва

Писмото на Коща идва след настояването на Мерц подкрепата на Германия за бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г. да бъде обвързана със съгласието на всички държави членки да участват във финансирането на Украйна.

Недостигът в украинското финансиране за 2027 г. е оценяван на 70 млрд. евро. Европейският съюз е поел ангажимент да осигури около 45 млрд. евро, а Европейската комисия подготвя варианти за изпълнението му.

Според „Европейската правда“ Унгария, Словакия, България и Чехия са заявили, че няма да участват в допълнителна финансова помощ за Киев. На срещата през октомври Европейският съвет възложи на Комисията да подготви предложения за покриване на недостига.

Официалният дневен ред на неформалната среща в Дъблин включва обсъждане на последните развития около руската война срещу Украйна, мирните преговори и отражението им върху сигурността на Европа. Основното финансово решение обаче е планирано за специалната среща в Брюксел в края на ноември.

Източници: eurointegration.com.ua