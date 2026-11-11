Експерт: Европа може да помогне на енергетиката на Азербайджан

Европейски партньори могат да помогнат за подобряването на енергийната инфраструктура на Азербайджан чрез обмен на технически знания и експертен опит. Това заяви енергийният анализатор Гаурав Шарма пред АЗЕРТАК.

По думите му международното сътрудничество може да улесни изпълнението на нови проекти и да привлече милиарди евро инвестиции в енергийния сектор. „Европейските партньори, които споделят техническия си опит с Азербайджан, могат да помогнат за подобряването на енергийната инфраструктура на страната, да насърчат взаимноизгодното сътрудничество и да улеснят реализирането на нови проекти“, заяви Шарма.

Според анализатора това би дало възможност на Азербайджан да разшири енергийния си потенциал, а на Европейския съюз, особено на държавите от Южна Европа, да получи надежден дългосрочен енергиен партньор. Капацитетът на страната да допринася за покриването на енергийното търсене в Европа и извън нея постепенно се увеличава.

Регионално сътрудничество и нови проекти

Шарма посочва Грузия и Армения като важни възможности за регионално енергийно сътрудничество. Допълнителен потенциал създават и новите проекти в Каспийско море, които могат да отворят път към нови партньорства в енергетиката.

В отделно изказване пред АЗЕРТАК анализаторът оцени годишното производство на природен газ в Азербайджан на около 50,6 млрд. куб. м. По думите му Южният газов коридор и втората фаза на проекта „Абшерон“ създават възможности за увеличаване на износния капацитет на страната.

Сред международните компании и партньори, свързани с енергийни проекти в региона, Шарма посочва XRG от Обединените арабски емирства, TotalEnergies и SOCAR. Той определя разширяването на инфраструктурата и трансфера на технологии като ключови условия за развитието на енергийния потенциал на Азербайджан.

Източници: xalqqazeti.az