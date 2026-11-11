Жертвите в Черноморск станаха три след удар по пазар

Броят на загиналите при удара по пазар в Черноморск, Одеска област, се е увеличил до трима, съобщи областният управител Олег Кипер, цитиран от Ройтерс. При атаката са ранени най-малко 10 души.
По-ранната информация на Кипер посочваше 11 пострадали, като деветима са били хоспитализирани, четирима от тях в тежко състояние. На още един човек е оказана медицинска помощ на място. Разминаването в броя на ранените не е изяснено в наличните съобщения.
Ударът е засегнал пазар в централната част на града, който обикновено е оживен по това време на деня. „Врагът нанесе подъл удар по пазара в централната част на Черноморск – място, където по това време винаги има много хора“, заяви Кипер.
Повредени са близки жилищни сгради и автомобили. Спасителни, медицински и други аварийни екипи са работили на мястото, а ликвидирането на последиците от атаката продължава. Украинските власти не са съобщили допълнителни подробности за самоличността на жертвите.
Източници: devdiscourse.com, en.interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Серванти
Коментиран от #11, #16
15:06 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Айде бе
15:06 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пазарът
15:12 11.11.2026
6 хъхъ
А Путин уж нанася масирани удари, и умират по 3-4 човека на ден.
15:12 11.11.2026
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13 Серванти
До коментар #11 от "Варанти":Дано, само с логиката ви е трудно.
15:42 11.11.2026
14 Оня
15:49 11.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ма верно си най ПроЗДТ ия тъдява)))
До коментар #1 от "Серванти":Петушок
16:05 11.11.2026