Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Жертвите в Черноморск станаха три след удар по пазар
  Тема: Украйна

Жертвите в Черноморск станаха три след удар по пазар

11 Ноември, 2026 15:00 1 053 16

  • черноморск-
  • одеска област-
  • руски удар-
  • жертви-
  • олег кипер

При атаката са ранени най-малко 10 души. Повредени са жилищни сгради и автомобили в близост до мястото на удара

Жертвите в Черноморск станаха три след удар по пазар - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при удара по пазар в Черноморск, Одеска област, се е увеличил до трима, съобщи областният управител Олег Кипер, цитиран от Ройтерс. При атаката са ранени най-малко 10 души.

По-ранната информация на Кипер посочваше 11 пострадали, като деветима са били хоспитализирани, четирима от тях в тежко състояние. На още един човек е оказана медицинска помощ на място. Разминаването в броя на ранените не е изяснено в наличните съобщения.

Ударът е засегнал пазар в централната част на града, който обикновено е оживен по това време на деня. „Врагът нанесе подъл удар по пазара в централната част на Черноморск – място, където по това време винаги има много хора“, заяви Кипер.

Повредени са близки жилищни сгради и автомобили. Спасителни, медицински и други аварийни екипи са работили на мястото, а ликвидирането на последиците от атаката продължава. Украинските власти не са съобщили допълнителни подробности за самоличността на жертвите.

Източници: devdiscourse.com, en.interfax.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Серванти

    17 4 Отговор
    Журналистите махат като индулгенция "Русия нападна Украйна", без да влизат в същността на проблемите. По тази логика и България напада Османската империя 1912г. да ги осъдим тогава,а?

    Коментиран от #11, #16

    15:06 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Айде бе

    26 2 Отговор
    На пазар не се ходи през нощта.

    15:06 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пазарът

    24 2 Отговор
    ще се окаже пазар, колкото училището преди 2 седмици, се оказа училище (с оператори на дронове в мазето)!

    15:12 11.11.2026

  • 6 хъхъ

    18 1 Отговор
    При нас без война вчера загинаха 11.
    А Путин уж нанася масирани удари, и умират по 3-4 човека на ден.

    15:12 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Серванти

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Варанти":

    Дано, само с логиката ви е трудно.

    15:42 11.11.2026

  • 14 Оня

    5 0 Отговор
    На тоз пазар летящи играчки ли продават?

    15:49 11.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ма верно си най ПроЗДТ ия тъдява)))

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Серванти":

    Петушок

    16:05 11.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания