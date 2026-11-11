Жертвите в Черноморск станаха три след удар по пазар

Броят на загиналите при удара по пазар в Черноморск, Одеска област, се е увеличил до трима, съобщи областният управител Олег Кипер, цитиран от Ройтерс. При атаката са ранени най-малко 10 души.

По-ранната информация на Кипер посочваше 11 пострадали, като деветима са били хоспитализирани, четирима от тях в тежко състояние. На още един човек е оказана медицинска помощ на място. Разминаването в броя на ранените не е изяснено в наличните съобщения.

Ударът е засегнал пазар в централната част на града, който обикновено е оживен по това време на деня. „Врагът нанесе подъл удар по пазара в централната част на Черноморск – място, където по това време винаги има много хора“, заяви Кипер.

Повредени са близки жилищни сгради и автомобили. Спасителни, медицински и други аварийни екипи са работили на мястото, а ликвидирането на последиците от атаката продължава. Украинските власти не са съобщили допълнителни подробности за самоличността на жертвите.

Източници: devdiscourse.com, en.interfax.com.ua