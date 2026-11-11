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Японският император прие президента на Виетнам в Токио

Японският император прие президента на Виетнам в Токио

11 Ноември, 2026 14:45 544 1

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  • император нарухито-
  • тош лам-
  • японско-виетнамски отношения

Нарухито и Масако посрещнаха Тош Лам и съпругата му Нго Фъонг Ли. Виетнамският лидер покани императорската двойка да посети страната през 2028 г

Японският император прие президента на Виетнам в Токио - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Японският император Нарухито и императрица Масако се срещнаха в Токио с президента на Виетнам Тош Лам и съпругата му Нго Фъонг Ли. Разговорът се състоя в рамките на официалното посещение на виетнамския лидер в Япония от 8 до 11 ноември.

Виетнамското правителствено издание съобщи, че японската императорска двойка е изразила задоволство от „положителното, съдържателно и всеобхватно развитие“ на отношенията между двете държави, както и от активните контакти между техните лидери и граждани. Нарухито и Масако са подчертали близките връзки между японското императорско семейство и Виетнам.

По време на срещата бяха припомнени няколко знакови посещения. Император Акихито и императрица Мичико посетиха Виетнам през 2017 г., Нарухито беше в страната през 2009 г. като престолонаследник, а престолонаследникът Акишино и престолонаследницата Кико посетиха Виетнам през 2023 г. по повод 50-годишнината от установяването на дипломатически отношения.

Тош Лам благодари за отношението на японското императорско семейство към виетнамския народ и определи посещението на Акихито и Мичико през 2017 г. като важен исторически момент за двустранните връзки. Той покани Нарухито и Масако да посетят Виетнам през 2028 г., когато ще бъде отбелязана 55-годишнината от установяването на дипломатически отношения.

„Дългата история на контактите между хората и културните сходства са важна основа за укрепването на връзките между двете държави“, отбеляза император Нарухито според Виетнамската информационна агенция.

Виетнамският лидер посочи образованието, подготовката на висококвалифицирани кадри, здравеопазването, културата, туризма и земеделието като области с потенциал за разширяване на сътрудничеството. Нарухито и Масако благодариха за поканата и изразиха желание да посетят Виетнам отново.

Прием в Императорския дворец

След срещата японският император и императрицата дадоха прием в Императорския дворец в чест на Тош Лам, съпругата му и членовете на виетнамската делегация. По-рано същия ден виетнамският лидер и Нго Фъонг Ли посетиха изложба на малки скулптури, посветена на културния обмен между Япония и Виетнам.

Посещението в Токио включваше и разговори на Тош Лам с японския премиер Санае Такаичи. На 9 ноември двете страни приеха съвместна визия за отношенията си, определяйки ги като партньорство, насочено към „взаимната полза, качествения растеж, стратегическата автономия и устойчивостта“.

Двете правителства заявиха намерение да задълбочат сътрудничеството в сигурността, икономиката, инвестициите, търговията, науката и технологиите, енергетиката, образованието и подготовката на кадри.

Източници: en.baochinhphu.vn, english.vov.vn, vietnamnet.vn


Япония
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