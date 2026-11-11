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Зидан повика големия талант на ПСЖ Сене Маюлу в националния отбор на Франция

Зидан повика големия талант на ПСЖ Сене Маюлу в националния отбор на Франция

11 Ноември, 2026 17:47 464 1

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  • футбол

Селекционерът включи талантливия полузащитник в състава за предстоящите двубои на „петлите“

Зидан повика големия талант на ПСЖ Сене Маюлу в националния отбор на Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младата надежда на Пари Сен Жермен Сене Маюлу получи първата си повиквателна за мъжкия национален отбор на Франция. Селекционерът Зинедин Зидан включи талантливия полузащитник в състава за предстоящите двубои на „петлите“ срещу Италия и Турция от Лигата на нациите.

Повиквателната за Маюлу идва в момент, когато френският тим има сериозни кадрови проблеми. Заради контузии от състава отпадат ключови футболисти като Маркус Тюрам, Орелиен Чуамени и Пиер Калулу.

Допълнителни притеснения за щаба на Франция създава и състоянието на Килиан Мбапе. Нападателят пропусна последната тренировка на отбора и участието му в предстоящите срещи остава под въпрос.

Освен Маюлу, Зидан повика още двама футболисти, които за първи път получават шанс да облекат екипа на представителния тим. Това са нападателят на Борнемут Ели Жуниор Крупи и защитникът на Волфсбург Саел Кумбеди.

Франция ще се изправи срещу Италия в Милано, а след това ще приеме Турция в Бордо. Двата двубоя ще бъдат важна възможност за новите попълнения да покажат качествата си и да се утвърдят в плановете на националния селекционер.


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  • 1 хмммм

    1 0 Отговор
    Ще започнат пак едни алжирци, сенегалци..

    18:51 11.11.2026

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