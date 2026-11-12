Рюте: Западът е договорил гаранциите за сигурност за Киев

Западните държави вече са договорили основните параметри на гаранциите за сигурност за Украйна, без участието на Русия. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте при пристигането си на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин.

„Всичко на практика вече е направено. Остава най-трудната част – мирът и прекратяването на огъня“, каза Рюте, цитиран от Асошиейтед прес. По думите му европейските държави и САЩ са постигнали общо разбиране по време на среща в Париж през януари и са очертали как трябва да изглеждат гаранциите за Киев.

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Какво включва договорената рамка

Рюте посочи, че в бъдещите гаранции трябва да участват европейски държави и Турция, като бъдат използвани и американски военни способности. Той не даде подробности за конкретните сили или механизми, които биха били ангажирани, и отказа да коментира дали европейската архитектура за сигурност трябва да бъде променена като част от уреждането на войната.

Парижката декларация от 6 януари предвижда политически и правно обвързващи ангажименти, които да влязат в сила след прекратяване на огъня. Сред посочените елементи са американски ръководен механизъм за наблюдение на примирието, продължаваща военна помощ за украинската армия, многонационални сили и подкрепа при евентуално бъдещо руско нападение.

Разговорите в Абу Даби не доведоха до примирие

Изявлението на Рюте дойде след двудневните разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Те приключиха без значителен пробив по въпросите за прекратяването на огъня и териториалните спорове. Американският пратеник Джаред Къшнър заяви, че страните са постигнали съгласие по много от принципите, но остават разминавания по начина, по който да бъде постигнат мирът.

Като конкретен резултат беше обявено принципно съгласие за мащабна размяна на военнопленници, без да бъде посочен точният брой на участниците. Междувременно руският президент Владимир Путин заяви пред американските пратеници, че евентуално разполагане на европейски войски в Украйна след прекратяване на огъня би било неприемливо за Москва и би се разглеждало като заплаха.

Европейската позиция остава в процес на доизясняване

В съвместно изявление след срещата в Абу Даби Европейският съюз, Украйна, САЩ, НАТО и европейски партньори подкрепиха надеждни гаранции за сигурност, но описаха рамката като предмет на продължаваща работа. В документа се говори за практична и взаимно подсилваща се система, която да бъде част от бъдещо споразумение, а не за окончателно подписан договор.

В Дъблин участват лидерите на повече от 40 европейски държави, както и украинският президент Володимир Зеленски. Очаква се той да обсъди резултатите от разговорите в Абу Даби с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Източници: apnews.com, euronews.com