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Академия ЦСКА и Столичната лекарска колегия обединиха усилия

Академия ЦСКА и Столичната лекарска колегия обединиха усилия

12 Ноември, 2026 16:37 64 0

  • академия цска-
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  • деца

Сътрудничеството е поредна стъпка в последователните усилия на клуба за осигуряване на възможно най-добри условия за развитие на младите футболисти

Академия ЦСКА и Столичната лекарска колегия обединиха усилия - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Академия ЦСКА и Столичната лекарска колегия подписаха меморандум за сътрудничество, насочен към профилактиката и грижата за здравето на децата, занимаващи се със спорт, съобщиха от клуба.

Партньорството беше официално обявено днес на пресконференция, проведена в залата за пресконференции на стадион „Българска армия“. Основен акцент в съвместната инициатива ще бъдат организирането и провеждането на профилактични медицински прегледи на младите футболисти от Академия ЦСКА.

От страна на ЦСКА в събитието участваха ръководителят на Академията Бойко Величков и координаторът на Академия ЦСКА, ЦСКА II и ЦСКА III Петър Занев. Столичната лекарска колегия беше представена от своя председател д-р Ваньо Видков, д-р Асен Меджидиев - доскорошен председател на организацията и основател на програмата „Детско здраве“, както и д-р Явор Пукалски - детски ортопед-травматолог, началник на Отделението по детска ортопедия и травматология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и участник в програмата „Детско здраве“.

Сътрудничеството е поредна стъпка в последователните усилия на ЦСКА за осигуряване на възможно най-добри условия за развитие на младите футболисти. Клубът вярва, че грижата за подрастващите спортисти не се изчерпва единствено с тренировъчния процес и спортните резултати, а включва и отговорно отношение към тяхното здраве, правилното им развитие и профилактиката.

Чрез обединяването на опита и експертизата на двете организации ще бъдат създадени допълнителни възможности за медицинска грижа и превенция, защото здравето на децата винаги трябва да бъде на първо място.


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