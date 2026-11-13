66-годишна адвокатка в Калининград получи 12 години за държавна измяна

Съд в руския Калининград осъди 66-годишната адвокатка Мария Бонцлер на 12 години затвор по обвинение в държавна измяна. Тя трябва да изтърпи наказанието в наказателна колония с общ режим, а към присъдата е добавено и ограничаване на свободата за още една година. Прокуратурата е настоявала за 15-годишна присъда.

Според руските власти Бонцлер е започнала да сътрудничи с представител на украинските служби през 2024 г. Обвинението твърди, че тя е събирала и предавала данни за служители на Федералната служба за сигурност, които са разследвали случаи на шпионаж, държавна измяна и тероризъм. Посочено е също, че адвокатката е предавала на украинската страна сведения по наказателни дела, станали ѝ известни в хода на професионалната ѝ работа.

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Обвинението е преквалифицирано

Бонцлер беше задържана през май 2025 г. Първоначално срещу нея беше повдигнато обвинение за конфиденциално сътрудничество с чужда държава, но по-късно то беше преквалифицирано в държавна измяна. По руското законодателство това е едно от най-тежките престъпления срещу държавата.

Адвокатите на Бонцлер отричат обвиненията. Те твърдят, че данните, за които прокуратурата я преследва, не са били секретни и са били огласявани в открити съдебни заседания. Мария Бонцлер е била известна с работата си по дела на обвиняеми по политически чувствителни казуси в Калининград.

„Моето административно и наказателно преследване произтича от професионалната ми работа в областта на защитата на човешките права и адвокатската практика. Това на практика е политическа разправа срещу мен“, е заявила Бонцлер в заключителното си изказване пред съда.

Процесът е проведен при закрити врата. Според правозащитния проект „Слово за защита“, цитиран от Ройтерс, Бонцлер и нейните адвокати не са могли да присъстват на съдебните заседания, като на обвиняемата е било позволено да направи само заключително изказване. Тя е съобщила и за влошаване на здравето си по време на задържането.

Правозащитници я определят като политически затворник

Правозащитната организация „Мемориал“ счита Бонцлер за политически затворник. Групата посочва, че делото е свързано с професионалната ѝ дейност като адвокат и с работата ѝ по защита на опозиционни активисти и други обвиняеми по политически дела.

Присъдата може да бъде обжалвана, но публично съобщение за предприети следващи процесуални действия от защитата не е посочено в наличната информация.

Източници: internazionale.it, themoscowtimes.com, interfax-russia.ru