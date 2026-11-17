Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че чуждестранните медии представят Германия по-позитивно и добронамерено от германската преса. Той направи коментара си в Берлин по време на тържество по повод 120-годишнината на Съюза на чуждестранната преса.

„Образът на Германия, който срещам в медиите на други държави, обикновено е значително по-позитивен и добронамерен от образа, който създават германските медии“, каза Мерц, цитиран от epd медии.

Канцлерът предположи, че причината може да е по-голямата дистанция на чуждестранните кореспонденти към обектите на техните репортажи. По думите му те вероятно са и „малко по-малко увлечени от вълненията на политическото ежедневие“. Мерц добави, че понякога намира въпросите на журналистите от чуждите медии за по-интересни от тези на германските им колеги.

Кореспонденти, които оформят образа на Германия

Мерц подчерта значението на международните журналисти за начина, по който Германия е възприемана извън страната. Той ги определи като хроникьори на германската история и посочи, че чрез публикациите си те влияят върху представата за страната в други държави.

В края на речта си канцлерът отправи и пожелание към организацията: „Запазете за нас, германците, ясния поглед към собствената ни страна.“

Говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус също отбеляза различията между чуждестранната и местната преса. Според него международните медии имат „друг тон“, по-голяма дистанция и повече спокойствие при работата си, което често е полезно.

Организацията е създадена през 1906 г.

Съюзът на чуждестранната преса е основан в Берлин през 1906 г. и е сред най-старите журналистически организации в Германия. Чуждестранните кореспонденти са отразявали страната и в периоди на тежки политически кризи, включително по време на нацисткия режим.

Данните за броя на членовете се различават според източника. epd медии посочва над 350 членове от 63 държави, докато агенция dpa, цитирана от „Щутгартер нахрихтен“, говори за около 450 кореспонденти от над 60 държави.

Източници: medien.epd.de, stuttgarter-nachrichten.de