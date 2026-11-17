Американските власти са арестували 2210 души, определени от администрацията като терористи, от началото на втория мандат на Доналд Тръмп, заяви министърът на вътрешната сигурност Марквейн Мълин. По думите му задържаните са влезли в САЩ по време на управлението на бившия президент Джо Байдън.

„При президента Тръмп досега сме арестували 2210 терористи в тази страна“, каза Мълин в интервю за подкаста „Ruthless“. Той подчерта, че според него това не са просто хора, фигуриращи в списък за наблюдение, а лица, които американските служби са определили като терористи.

По-рано Министерството на вътрешната сигурност съобщи за над 2150 арестувани лица, описани като „известни или заподозрени терористи“. Посоченият период обхваща времето от 20 януари 2025 г. до 9 септември 2026 г., а арестите са извършени от имиграционните власти.

Същото съобщение говори и за над 2000 депортирани лица от тази категория.

Мълин използва данните, за да защити имиграционната политика на администрацията на Тръмп и да обвини предходното управление, че е допуснало опасни лица да останат в страната. Той свързва арестите с по-широката операция на имиграционните служби срещу хора, които според властите са влезли незаконно или са били освободени след задържане на границата.

Източници: foxnews.com, washingtonexaminer.com, arkansaspublicadvocate.com