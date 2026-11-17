Съединените щати се подготвят за възможни прекъсвания на електрозахранването, въпреки че няма признаци за непосредствена национална криза. Това заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс в интервю за Fox News с Лора Инграм.

По думите му подготовката е необходима заради различни възможни сценарии, а не заради конкретна информация за предстоящ срив. Ванс призова американците да имат аварийно радио, батерии, храна и вода. „Трябва да сте подготвени“, каза той, като уточни, че няма данни за непосредствено бедствие.

Спор за въздушния контрол

В интервюто Ванс заяви, че решаването на проблемите в системата за управление на въздушното движение не изисква значителни ресурси. Коментарът му идва след националното спиране на полетите на 13 ноември, когато технически проблеми засегнаха комуникациите и радарните сигнали в 17 от 22 регионални центъра.

Асошиейтед прес съобщи, че проблемът е започнал след инсталирането на нов маршрутизатор в Арканзас. Устройството е предизвикало поредица от прекъсвания в остарялата комуникационна инфраструктура на Федералната авиационна администрация. В резултат на това въздушното пространство беше затворено за повече от четири часа, а хиляди пътници бяха блокирани по летищата.

Твърдението на Ванс за ограничените ресурси се разминава с публично обявеното искане на администрацията за 50 милиарда долара за цялостно обновяване на системата. Транспортният министър Шон Дъфи настоя Конгресът да финансира модернизацията, след като аварията показа уязвимостите на мрежата.

Атака срещу демократите и позиция за Иран

Ванс обвини демократите, че използват скандала около Дженсън Хуанг, за да атакуват президента Доналд Тръмп. Хуанг, който беше начело на „Нvidia“, подаде оставка след публикации за лични отношения с жена, за която се твърди, че има връзки с китайското разузнаване. Твърденията не са представени като установен факт.

Тръмп защити Хуанг и заяви, че не е получил информация, която да доказва, че технологичният ръководител е китайски агент. Асошиейтед прес определи случая като част от по-широк спор за износа на американски чипове и отношенията с Китай.

По отношение на Иран Ванс заяви, че САЩ няма да позволят конфликтът да продължи години наред. „Хората, които искат тази война да се превърне във вечна, могат да ме атакуват колкото искат“, каза той пред Fox News.

Изявлението му идва на фона на разногласия в администрацията за бъдещето на военната операция и след междинните избори, на които демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената. Самият Ванс заяви по-рано, че войната е основната причина за поражението на републиканците.

Източници: apnews.com, foxnews.com