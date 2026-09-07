Далеч от руските дронове! ВСУ изтеглят танковете Abrams от фронтовата линия поради тежките загуби

Въоръжените сили на Украйна са били принудени да държат американските танкове М1А1 Abrams далеч от фронтовата линия, след като машините претърпели тежки загуби при руските удари, пише Military Watch Magazine, цитиран от Фокус.
Танковете Abrams, доставени на Украйна от Съединените щати, бяха използвани за първи път в бой през февруари 2024 г., но скоро претърпяха тежки загуби. Според оценка, публикувана от изданието в началото на юни 2025 г., към този момент украинските въоръжени сили са загубили 87 процента от тези танкове. Повечето са били унищожени, а някои – изоставени и пленени.
През 2025 г. Австралия достави на Украйна още 49 танка Abrams, които преди това бяха извадени от употреба в собствената ѝ армия. Решението да не се използват и те на фронтовата линия, според списание Military Watch, може да е следствие от опита с уязвимостта на този тип танк.
Украинските войници посочват големите му размери като една от основните слабости на Abrams.
"Той е много висок — и много голям — затова е трудно да се скрие“, посочва един от украинските войници.
Танковете от съветски дизайн, за разлика от Abrams, имат по-нисък профил, което ги прави по-трудни за забелязване.
Украинските екипажи дават висока оценка на точността и маневреността на Abrams, и по-специално на неговия двигател. Съветският Т-80 също използва този тип двигател и екипажите на двата танка подчертават неговите възможности при движение по труден терен, където други машини, като например германският Leopard, могат да заседнат.
Поддръжката също представлява проблем. Ходовата част на Abrams изисква чести проверки и обслужване, докато газотурбинният му двигател консумира големи количества гориво. Затова украинските танкове са модифицирани, за да могат да използват дизелово гориво вместо стандартното авиационно гориво JP-8.
Украински оператор с позивна "Кубик“ обясни защо танковете понастоящем не се използват по-близо до фронтовата линия.
"Засега вече не ги използваме — няма как... Врагът е развил значително своя дрон-компонент и засега нямаме средства да му противодействаме“, посочва "Кубик“.
Друг недостатък е липсата на системи за активна защита. Според доклада нито един танк в украинската армия не разполага с такава система, докато в западните армии те започнаха да влизат в експлоатация от средата на 2020-те години.
От 2024 г. Русия започна да въвежда системи за активна защита на танковете Т-90М и Т-72Б3, осигурявайки им известна степен на защита от оръжия, които атакуват цели отгоре, включително безпилотни летателни апарати и дрони.
Системата "Arena-M“ продължава да се модернизира, за да осигурява по-добра защита срещу атаки с дронове, докато танкът Abrams не разполага с подобна система, което списанието посочва като един от основните му недостатъци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
14:56 07.09.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #4
14:56 07.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 име
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Не може, бандерите нямат толкова нафта.
14:57 07.09.2026
5 Стоянчо Пуканката
Апропо, имиджовите загуби на кравунделите са колосални, Краваристан стана за посмешище..
14:58 07.09.2026
6 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
14:59 07.09.2026
7 Пламен
Коментиран от #11
14:59 07.09.2026
8 кина
15:00 07.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 бягат щото знаят
Коментиран от #19
15:01 07.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Зима
Чрез:
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Неспазване Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН.
Организиаране на Майдана
Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война.
Коментиран от #16
15:04 07.09.2026
13 име
15:04 07.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Зеленски
Коментиран от #48
15:06 07.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И Киев е Руски
До коментар #14 от "Ха ха ха":Щом ти се е похвалила добре .Бях и обещал да не казвам.АМА те
15:07 07.09.2026
18 симулация ,че се бият с танкове
15:08 07.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 име
До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Колко пъти да ти казваме, днес е втория ден, още не е свършил, а има и още един цял ден да бъхтят бандери. Сега ти ми кажи кой ден се пада от последния план за победа на наркоманчето, онзи 40 дневния.
15:12 07.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ти питай в метрото в Киев. Или вечер, към 10-11.Там Ги броят
Коментиран от #35, #44
15:13 07.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 евро прес тв сатилейшън
15:16 07.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #36
15:17 07.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 м даааа
До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":5та година Путин прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го показвате колко са безпомощни покровителите ви 🤣
15:21 07.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "За цивилните баби и дядовци ли":Доктора те Вика, хахахах
15:21 07.09.2026
41 2050г гадая на боб
15:22 07.09.2026
42 az СВО Победа 81
Прозападно настроените тук, ни проглушиха ушите за успехите, които очакали ВСУ с използването на танка Абрамс...
Е, мили ми наивни мозъчета, сега вашите ви го казват право в очите.... 🤣🤣🤣🤣
15:22 07.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Зеленски
15:25 07.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 оня с коня
До коментар #15 от "Зеленски":и моя дядо имаше 5 тоалетни във берлин ама като видя руснаците и се нассра на сред коридора
15:27 07.09.2026
49 Хаген Дас
15:28 07.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Шафьоро
Коментиран от #55
15:28 07.09.2026
52 хххх
15:29 07.09.2026
53 Ицо Нафтата
Коментиран от #60
15:29 07.09.2026
54 Хе хе...
15:29 07.09.2026
55 Цъ...
До коментар #51 от "Шафьоро":Ама пусна талони за бензин.
15:30 07.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 .......
15:31 07.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хохо Бохо
15:34 07.09.2026
60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #53 от "Ицо Нафтата":Кажи за Абрамсите първо.Не стават ли?
15:35 07.09.2026
61 охооо
15:35 07.09.2026
62 АРЕ А НЕ СЕ БА ЛАМО СВАМЕ
Сичко друго е...мижи а те ла жем
Ааааахахаха
15:35 07.09.2026