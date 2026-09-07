Далеч от руските дронове! ВСУ изтеглят танковете Abrams от фронтовата линия поради тежките загуби

Въоръжените сили на Украйна са били принудени да държат американските танкове М1А1 Abrams далеч от фронтовата линия, след като машините претърпели тежки загуби при руските удари, пише Military Watch Magazine, цитиран от Фокус.

Танковете Abrams, доставени на Украйна от Съединените щати, бяха използвани за първи път в бой през февруари 2024 г., но скоро претърпяха тежки загуби. Според оценка, публикувана от изданието в началото на юни 2025 г., към този момент украинските въоръжени сили са загубили 87 процента от тези танкове. Повечето са били унищожени, а някои – изоставени и пленени.

През 2025 г. Австралия достави на Украйна още 49 танка Abrams, които преди това бяха извадени от употреба в собствената ѝ армия. Решението да не се използват и те на фронтовата линия, според списание Military Watch, може да е следствие от опита с уязвимостта на този тип танк.

Украинските войници посочват големите му размери като една от основните слабости на Abrams.

"Той е много висок — и много голям — затова е трудно да се скрие“, посочва един от украинските войници.

Танковете от съветски дизайн, за разлика от Abrams, имат по-нисък профил, което ги прави по-трудни за забелязване.

Украинските екипажи дават висока оценка на точността и маневреността на Abrams, и по-специално на неговия двигател. Съветският Т-80 също използва този тип двигател и екипажите на двата танка подчертават неговите възможности при движение по труден терен, където други машини, като например германският Leopard, могат да заседнат.

Поддръжката също представлява проблем. Ходовата част на Abrams изисква чести проверки и обслужване, докато газотурбинният му двигател консумира големи количества гориво. Затова украинските танкове са модифицирани, за да могат да използват дизелово гориво вместо стандартното авиационно гориво JP-8.

Украински оператор с позивна "Кубик“ обясни защо танковете понастоящем не се използват по-близо до фронтовата линия.

"Засега вече не ги използваме — няма как... Врагът е развил значително своя дрон-компонент и засега нямаме средства да му противодействаме“, посочва "Кубик“.

Друг недостатък е липсата на системи за активна защита. Според доклада нито един танк в украинската армия не разполага с такава система, докато в западните армии те започнаха да влизат в експлоатация от средата на 2020-те години.

От 2024 г. Русия започна да въвежда системи за активна защита на танковете Т-90М и Т-72Б3, осигурявайки им известна степен на защита от оръжия, които атакуват цели отгоре, включително безпилотни летателни апарати и дрони.

Системата "Arena-M“ продължава да се модернизира, за да осигурява по-добра защита срещу атаки с дронове, докато танкът Abrams не разполага с подобна система, което списанието посочва като един от основните му недостатъци.