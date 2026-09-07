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Далеч от руските дронове! ВСУ изтеглят танковете Abrams от фронтовата линия поради тежките загуби
  Тема: Украйна

Далеч от руските дронове! ВСУ изтеглят танковете Abrams от фронтовата линия поради тежките загуби

7 Септември, 2026 14:53 1 374 62

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • танкове

От 2024 г. Русия започна да въвежда системи за активна защита на танковете Т-90М и Т-72Б3, осигурявайки им известна степен на защита от оръжия, които атакуват цели отгоре, включително безпилотни летателни апарати и дрони

Далеч от руските дронове! ВСУ изтеглят танковете Abrams от фронтовата линия поради тежките загуби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Въоръжените сили на Украйна са били принудени да държат американските танкове М1А1 Abrams далеч от фронтовата линия, след като машините претърпели тежки загуби при руските удари, пише Military Watch Magazine, цитиран от Фокус.

Танковете Abrams, доставени на Украйна от Съединените щати, бяха използвани за първи път в бой през февруари 2024 г., но скоро претърпяха тежки загуби. Според оценка, публикувана от изданието в началото на юни 2025 г., към този момент украинските въоръжени сили са загубили 87 процента от тези танкове. Повечето са били унищожени, а някои – изоставени и пленени.

През 2025 г. Австралия достави на Украйна още 49 танка Abrams, които преди това бяха извадени от употреба в собствената ѝ армия. Решението да не се използват и те на фронтовата линия, според списание Military Watch, може да е следствие от опита с уязвимостта на този тип танк.

Украинските войници посочват големите му размери като една от основните слабости на Abrams.

"Той е много висок — и много голям — затова е трудно да се скрие“, посочва един от украинските войници.

Танковете от съветски дизайн, за разлика от Abrams, имат по-нисък профил, което ги прави по-трудни за забелязване.

Украинските екипажи дават висока оценка на точността и маневреността на Abrams, и по-специално на неговия двигател. Съветският Т-80 също използва този тип двигател и екипажите на двата танка подчертават неговите възможности при движение по труден терен, където други машини, като например германският Leopard, могат да заседнат.

Поддръжката също представлява проблем. Ходовата част на Abrams изисква чести проверки и обслужване, докато газотурбинният му двигател консумира големи количества гориво. Затова украинските танкове са модифицирани, за да могат да използват дизелово гориво вместо стандартното авиационно гориво JP-8.

Украински оператор с позивна "Кубик“ обясни защо танковете понастоящем не се използват по-близо до фронтовата линия.

"Засега вече не ги използваме — няма как... Врагът е развил значително своя дрон-компонент и засега нямаме средства да му противодействаме“, посочва "Кубик“.

Друг недостатък е липсата на системи за активна защита. Според доклада нито един танк в украинската армия не разполага с такава система, докато в западните армии те започнаха да влизат в експлоатация от средата на 2020-те години.

От 2024 г. Русия започна да въвежда системи за активна защита на танковете Т-90М и Т-72Б3, осигурявайки им известна степен на защита от оръжия, които атакуват цели отгоре, включително безпилотни летателни апарати и дрони.

Системата "Arena-M“ продължава да се модернизира, за да осигурява по-добра защита срещу атаки с дронове, докато танкът Abrams не разполага с подобна система, което списанието посочва като един от основните му недостатъци.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    44 4 Отговор
    Киевски наркоман демострира тази сутрин публично колко е зависим и жалък. След срещата с Къшнър и Уитков заяви: "Днес вие, Уитков и Къшнър, се представихте по-добре от ПВО системата Патриот в защитата на нашите граждани и столица. Благодаря ви, идвайте по-често и така гражданите ни ще имат възможността да поживеят малко по-дълго."

    14:56 07.09.2026

  • 2 И Киев е Руски

    32 3 Отговор
    Да ги докарат в Безмер.Тука е рай за абрамси и кЕФ ки

    Коментиран от #4

    14:56 07.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    26 3 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Не може, бандерите нямат толкова нафта.

    14:57 07.09.2026

  • 5 Стоянчо Пуканката

    34 3 Отговор
    Шубето е голям страх...

    Апропо, имиджовите загуби на кравунделите са колосални, Краваристан стана за посмешище..

    14:58 07.09.2026

  • 6 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    30 3 Отговор
    След като Украйна няма да ползва тези танкове, защо Тагарев не изиска от тях поне да ги "предоставят" на България, така както ние "предоставихме" на Украйна толкова много оръжие, включително всички ракети от нашето ПВО?

    14:59 07.09.2026

  • 7 Пламен

    26 1 Отговор
    Цял свят видя , че танковете вече за нищо не стават, независимо какво производство са.

    Коментиран от #11

    14:59 07.09.2026

  • 8 кина

    22 2 Отговор
    Дай заднааа..Наркомани.

    15:00 07.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 бягат щото знаят

    30 2 Отговор
    Какво ги чака. Гледайте внимателно последните видеа на бандерите от атаки по руски танкове, кадрите прекъсват на метри от танковете, които вече са с активна броня и радар. Когато радара засече приближаващ дрон, се взривява активната броня и унищожава дрона във въздуха. Резултата е, че за да се извади от строя един танк сега са нужни десетки дронове. Наскоро руснаците бяха пратили танк-миночистач източно от Доброполя и машината се прибра в базата си след 40 удара. Ако преди бяха нужни 4-5 удара с дрон, сега са нужни десетки. Операторите на дронове трябва ходят пеша към фронта, да мъкнат дронове, батерии и муниции. Сега са нужни екип от трима оператори за да спрат евентуално един танк. На американците им е ясно, че руските танкове идват и няма да се оправят срещу тях. А украинската армия решения не взима, тя само изпълнява.

    Коментиран от #19

    15:01 07.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зима

    25 3 Отговор
    Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН.
    Организиаране на Майдана
    Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война.

    Коментиран от #16

    15:04 07.09.2026

  • 13 име

    3 18 Отговор
    Издърпаха ли Арматата от Червеният площад?Ако не са да ходим да бутаме?

    15:04 07.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Зеленски

    18 2 Отговор
    Изтегляме космическите кораби и терминаторите.Руснаците с лопатите идват.

    Коментиран от #48

    15:06 07.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И Киев е Руски

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ха ха":

    Щом ти се е похвалила добре .Бях и обещал да не казвам.АМА те

    15:07 07.09.2026

  • 18 симулация ,че се бият с танкове

    10 1 Отговор
    Бандеркиииии ще се спасим от вас.

    15:08 07.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 име

    11 0 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Колко пъти да ти казваме, днес е втория ден, още не е свършил, а има и още един цял ден да бъхтят бандери. Сега ти ми кажи кой ден се пада от последния план за победа на наркоманчето, онзи 40 дневния.

    15:12 07.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ти питай в метрото в Киев. Или вечер, към 10-11.Там Ги броят

    Коментиран от #35, #44

    15:13 07.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 евро прес тв сатилейшън

    8 0 Отговор
    Медиите да се изтеглят и изгорят всички материали уличаващи ги в измама с информация използвана срещу Русия.Руснаците идват.

    15:16 07.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    6 2 Отговор
    Само яко бомбене по терористите от киевската хунта и фашагите от ж@лкия ес които ги подкрепят,никаква милост за тази и3мет!Слава на Русия която отново ще спаси света от нацистите 🇷🇺👏

    Коментиран от #36

    15:17 07.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 м даааа

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    5та година Путин прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го показвате колко са безпомощни покровителите ви 🤣

    15:21 07.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "За цивилните баби и дядовци ли":

    Доктора те Вика, хахахах

    15:21 07.09.2026

  • 41 2050г гадая на боб

    1 1 Отговор
    кпсс-бкп,и така 3 пъти,после путин и радев се прегръщат,връща се казармата,българия излиза от нато и ес,връща се социализма,но дотогава българите ще избягат,или измрат!

    15:22 07.09.2026

  • 42 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор
    Поредното развенчано вундервафе.

    Прозападно настроените тук, ни проглушиха ушите за успехите, които очакали ВСУ с използването на танка Абрамс...

    Е, мили ми наивни мозъчета, сега вашите ви го казват право в очите.... 🤣🤣🤣🤣

    15:22 07.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Зеленски

    1 0 Отговор
    Край изтеглям ги на части в Брюксел.Лятото пак....

    15:25 07.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Зеленски":

    и моя дядо имаше 5 тоалетни във берлин ама като видя руснаците и се нассра на сред коридора

    15:27 07.09.2026

  • 49 Хаген Дас

    0 1 Отговор
    Калас моли да се предостави на Украйна техника с отпаднала необходимост! Ето това е такава техника която не може да достигне до фронт! Дайте и патрони с мокър барут!

    15:28 07.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Шафьоро

    2 0 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #55

    15:28 07.09.2026

  • 52 хххх

    0 0 Отговор
    Танковете не важат в съвременната война. Скъп метален гроб за екипажа, нищо друго. Направо да ги връщат на тоя дето им ги е дал да си ги направи на трактори.

    15:29 07.09.2026

  • 53 Ицо Нафтата

    1 0 Отговор
    Цистерната с бензин пристигна ли от Индия?

    Коментиран от #60

    15:29 07.09.2026

  • 54 Хе хе...

    0 0 Отговор
    Що бе, кво стана? Нали уж бяха неуязвими ибрахимите, вундервафе? Нали газеха наред и едвам след Владивосток се спряха?

    15:29 07.09.2026

  • 55 Цъ...

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Шафьоро":

    Ама пусна талони за бензин.

    15:30 07.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 .......

    0 0 Отговор
    .......

    15:31 07.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Да имаш танк и да то държиш в гаража е същото като да нямаш танк

    15:34 07.09.2026

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ицо Нафтата":

    Кажи за Абрамсите първо.Не стават ли?

    15:35 07.09.2026

  • 61 охооо

    1 0 Отговор
    най-евтиния и кух трол пак блесна с евр0гейски интелект,нищо че го трият,на къде сме без полираното му до блясък мозъче

    15:35 07.09.2026

  • 62 АРЕ А НЕ СЕ БА ЛАМО СВАМЕ

    0 0 Отговор
    Я некой БЕЗ казармен надничар на Пияната а ни даде дата за парада на педофила ..у Йло и Ким Газо у... Киев и а се...разтураме!
    Сичко друго е...мижи а те ла жем
    Ааааахахаха

    15:35 07.09.2026

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