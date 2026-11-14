Новини
Свят »
Турция »
„Ад от горещини“ заплашва планетата: климатични активисти с тревожно предупреждение от Турция

„Ад от горещини“ заплашва планетата: климатични активисти с тревожно предупреждение от Турция

14 Ноември, 2026 11:23 548 12

  • климатични промени-
  • коп31-
  • анталия-
  • петъци за бъдеще-
  • луиза нойбауер

Демонстрацията на „Петъци за бъдеще“ в Анталия събра около 20 души. Движението настоява за по-амбициозни действия срещу глобалното затопляне

„Ад от горещини“ заплашва планетата: климатични активисти с тревожно предупреждение от Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Активисти от движението „Петъци за бъдеще“ организираха демонстрация по време на конференцията на ООН по изменението на климата КОП31 в Анталия, Турция. Те призоваха за по-амбициозни действия срещу глобалното затопляне.

В протеста се включиха около 20 души, сред които представители на Мексико, Перу и Тайван – държави, засегнати от последиците от климатичните промени. Участниците настояха правителствата да предприемат по-бързи и конкретни мерки.

Сред говорителите беше германската климатична активистка Луиза Нойбауер, един от основните организатори на „Петъци за бъдеще“ в Германия. Тя заяви, че не може да се разчита на хората, които участват в преговорите в залите на конференцията.

„Те създадоха климатичен ад, който ние не приемаме. Отказваме да остареем в адска жега при повишение на температурите с 2,8 градуса по Целзий. Отказваме просто да приемем тяхната климатична антиутопия като единственото бъдеще, което ни е отредено“, каза Нойбауер.

Светът се насочва към затопляне от 2,8 градуса

Според последните изчисления на Програмата на ООН за околната среда при сегашните политики планетата се движи към затопляне от 2,8 градуса по Целзий до края на века. Това е значително над целта за ограничаване на повишението на средната глобална температура.

Паралелно с протеста в Анталия германското движение планира демонстрации на около 70 места в страната. Акциите са насочени към необходимостта от по-решителни действия за намаляване на емисиите и ограничаване на зависимостта от изкопаеми горива.

Преговорите продължават до следващия петък

В двуседмичните преговори участват около 190 държави. Разговорите са съсредоточени върху ограничаването на глобалното затопляне, както и върху осигуряването на повече финансова помощ за уязвимите държави.

Сред обсъжданите въпроси е подкрепата за страните, които трябва да се адаптират към последиците от изменението на климата. Конференцията трябва да приключи в следващия петък.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания