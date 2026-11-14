„Ад от горещини“ заплашва планетата: климатични активисти с тревожно предупреждение от Турция

Активисти от движението „Петъци за бъдеще“ организираха демонстрация по време на конференцията на ООН по изменението на климата КОП31 в Анталия, Турция. Те призоваха за по-амбициозни действия срещу глобалното затопляне.

В протеста се включиха около 20 души, сред които представители на Мексико, Перу и Тайван – държави, засегнати от последиците от климатичните промени. Участниците настояха правителствата да предприемат по-бързи и конкретни мерки.

Сред говорителите беше германската климатична активистка Луиза Нойбауер, един от основните организатори на „Петъци за бъдеще“ в Германия. Тя заяви, че не може да се разчита на хората, които участват в преговорите в залите на конференцията.

Светът се насочва към затопляне от 2,8 градуса

„Те създадоха климатичен ад, който ние не приемаме. Отказваме да остареем в адска жега при повишение на температурите с 2,8 градуса по Целзий. Отказваме просто да приемем тяхната климатична антиутопия като единственото бъдеще, което ни е отредено“, каза Нойбауер.

Според последните изчисления на Програмата на ООН за околната среда при сегашните политики планетата се движи към затопляне от 2,8 градуса по Целзий до края на века. Това е значително над целта за ограничаване на повишението на средната глобална температура.

Паралелно с протеста в Анталия германското движение планира демонстрации на около 70 места в страната. Акциите са насочени към необходимостта от по-решителни действия за намаляване на емисиите и ограничаване на зависимостта от изкопаеми горива.

Преговорите продължават до следващия петък

В двуседмичните преговори участват около 190 държави. Разговорите са съсредоточени върху ограничаването на глобалното затопляне, както и върху осигуряването на повече финансова помощ за уязвимите държави.

Сред обсъжданите въпроси е подкрепата за страните, които трябва да се адаптират към последиците от изменението на климата. Конференцията трябва да приключи в следващия петък.