„Ад от горещини“ заплашва планетата: климатични активисти с тревожно предупреждение от Турция

Активисти от движението „Петъци за бъдеще“ организираха демонстрация по време на конференцията на ООН по изменението на климата КОП31 в Анталия, Турция. Те призоваха за по-амбициозни действия срещу глобалното затопляне.
В протеста се включиха около 20 души, сред които представители на Мексико, Перу и Тайван – държави, засегнати от последиците от климатичните промени. Участниците настояха правителствата да предприемат по-бързи и конкретни мерки.
Сред говорителите беше германската климатична активистка Луиза Нойбауер, един от основните организатори на „Петъци за бъдеще“ в Германия. Тя заяви, че не може да се разчита на хората, които участват в преговорите в залите на конференцията.„Те създадоха климатичен ад, който ние не приемаме. Отказваме да остареем в адска жега при повишение на температурите с 2,8 градуса по Целзий. Отказваме просто да приемем тяхната климатична антиутопия като единственото бъдеще, което ни е отредено“, каза Нойбауер.
Светът се насочва към затопляне от 2,8 градуса
Според последните изчисления на Програмата на ООН за околната среда при сегашните политики планетата се движи към затопляне от 2,8 градуса по Целзий до края на века. Това е значително над целта за ограничаване на повишението на средната глобална температура.
Паралелно с протеста в Анталия германското движение планира демонстрации на около 70 места в страната. Акциите са насочени към необходимостта от по-решителни действия за намаляване на емисиите и ограничаване на зависимостта от изкопаеми горива.
Преговорите продължават до следващия петък
В двуседмичните преговори участват около 190 държави. Разговорите са съсредоточени върху ограничаването на глобалното затопляне, както и върху осигуряването на повече финансова помощ за уязвимите държави.
Сред обсъжданите въпроси е подкрепата за страните, които трябва да се адаптират към последиците от изменението на климата. Конференцията трябва да приключи в следващия петък.
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