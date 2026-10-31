Мексико отхвърли претенциите на Тексас към 9 острова

Мексико отхвърли претенциите на Тексас към девет острова в река Рио Гранде, известна в Мексико като Рио Браво, и заяви, че международната граница не може да бъде променяна с решение на щатско правителство. Позицията е изложена в официална нота на мексиканското външно министерство.

„Границата между Мексико и Съединените щати не може да бъде променяна с решение на щатско правителство. Нейните граници се определят от критериите, установени в международен договор“, се посочва в документа.

Спорът започна, след като Тексаската служба за управление на земите, ръководена от комисаря Доун Бъкингам, обяви девет острова за собственост на щата. Решението е взето след запитване на американската Служба за митническа и гранична защита относно 28 острова в реката, чиято собственост не е била окончателно установена.

В писма от 26 октомври Бъкингам е разрешила на Департамента за обществена безопасност и на Военния департамент на Тексас да получат достъп до деветте острова. Това дава възможност за патрулиране, разчистване на растителността и други действия, свързани с охраната на южната граница. Общата площ на островите е около 66 акра, или приблизително 27 хектара.

Тексаските власти твърдят, че островите могат да бъдат използвани от престъпни групи за контрабанда и незаконен превоз на мигранти. Бъкингам свързва решението с предишни действия на щатските власти на остров Фронтон, където през 2023 г. беше извършено разчистване на растителността в рамките на операция „Флат Топ“.

Какво предвижда договорът от 1970 г.

Мексиканското външно министерство посочва, че съгласно Договора за границите от 1970 г. линията по Рио Гранде минава през центъра на нормалното корито на реката. Именно този критерий определя суверенитета върху земите от двете страни, независимо от предишната им собственост.

По силата на договора Международната комисия по границите и водите е органът, упълномощен от правителствата на Мексико и САЩ да прилага договореностите и да определя към коя държава принадлежи всеки остров. „Нито една щатска власт не разполага с такива правомощия“, заявява мексиканското външно министерство.

Мексиканската страна допълва, че нито една от двете държави не може да изгражда съоръжения, които комисията прецени като способни да възпрепятстват естествения отток на реката. Договорът от 23 ноември 1970 г. е създаден именно за уреждане на гранични спорове и за запазване на Рио Гранде и река Колорадо като международни граници.

Мексико заяви, че ще следи действията в граничната зона и ще настоява за спазване на двустранните договори. Следващите стъпки по въпроса трябва да бъдат обсъдени чрез установените механизми между двете държави, включително Международната комисия по границите и водите.

Източници: elpais.com, jornada.com.mx, texianpartisan.com