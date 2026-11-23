Затворът в Бобов дол е официално закрит от 20 ноември. Около 200 лишени от свобода ще бъдат преместени поетапно в новия затворнически комплекс в село Самораново, а окончателното преместване на хората и служителите трябва да приключи до средата на декември.

Решението е част от управленската програма на правителството в раздел „Правосъдие“. Като причина Министерството на правосъдието посочва силно амортизираната сграда в Бобов дол и нецелесъобразността да се правят бъдещи инвестиции в нея. Организацията по преместването е съгласувана между администрациите на двата затвора, местните структури на Главна дирекция „Охрана“ и МВР.

„Със закриването се постигат и други резултати – от една страна, разходите и администрацията на ГДИН се оптимизират, от друга – изпълняват се международни ангажименти, поети от държавата“, заявява Министерството на правосъдието.

Комплексът в Самораново има 400 места

Новият затворнически комплекс в Самораново е изграден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм. Той включва затвор с капацитет за 400 лишени от свобода, административна сграда и учебен център за обучение и повишаване на квалификацията на служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

На територията му има още преходно отделение, училище, промишлени цехове, игрище и параклис. Предвиден е и социален център, насочен към социалната адаптация и устойчивата реинтеграция на лишените от свобода.

Залага се на динамична сигурност

Сред изискванията към новия комплекс е въвеждането на динамична сигурност. Методът съчетава физическите и организационните мерки с постоянно взаимодействие и активна комуникация между служителите и затворниците.

С преместването приключва функционирането на затвора в Бобов дол, докато капацитетът и инфраструктурата в Самораново ще позволят настаняването на повече лишени от свобода и провеждането на дейности, свързани с обучение, труд и подготовка за връщане в обществото.

Източници: btvnovinite.bg