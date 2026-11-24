Обилен сняг е навалял сутринта край хижа „Мальовица“ в Рила. Българският туристически съюз публикува снимки и видео, на които се виждат заснежената хижа и районът около нея.

„Ето колко сняг има днес край хижа „Мальовица“! Добре, че успяхме да заредим хижата с дърва, докато времето беше хубаво“, съобщават от БТС. На снимките се вижда как дървата се разтоварват, а видеото показва актуалния вид на хижата след снеговалежа.

Въпреки зимните условия екипът на място продължава да пали камината и да посреща планинари. Посетителите могат да получат безплатен топъл чай.

Източници: novini.bg