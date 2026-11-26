Нормален е трафикът на всички гранични пунктове с Румъния, Гърция, Турция, Северна Македония и Сърбия, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“. Временно не работи фериботната платформа Свищов–Зимнич. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават и товарни автомобили.

„Трафикът е нормален на всички гранични преходи“, посочва ГД „Гранична полиция“.

По автомагистралите движението е затруднено на отделни участъци заради ремонти и поддържащи дейности. На АМ „Тракия“ при Лозен, в посока София, е въведено преминаване между лентите заради ремонт на пътни знаци. В района между Боздуганово и Бенковски се работи по знаковата сигнализация в двете посоки, а между Загоре и Събрано към София скоростта е ограничена до 100 км/ч.

На АМ „Тракия“ се извършват още почистване на водостоци и поддръжка на канавки в района на Сливен. По АМ „Хемус“ има дейности по почистване и отпушване на шахти между Габърница, Кипра, Енево и Невша, както и временна организация при Коньовец и Шумен.

По АМ „Струма“ между Делян и Блатино се почистват дъждоприемни шахти и се изсичат храсти. На АМ „Марица“ в района на Свиленград движението се прехвърля между лентите заради ремонт на дилатационни фуги, като е въведено ограничение до 50 км/ч. АПИ предупреждава водачите да спазват временната сигнализация и да се движат с повишено внимание.

Условията в планините са зимни

Последните бюлетини на Планинската спасителна служба показват отрицателни температури по високите части. На връх Ботев е отчетена температура от минус 11 градуса, а на хижа „Васил Левски“ – минус 4 градуса. За избраните райони няма подадена актуална лавинна информация, но условията изискват зимна екипировка и повишено внимание. ПСС препоръчва туристите да не подценяват заледяванията и ограничената видимост във високите части.

Пожарната и КАТ с последните данни

За едно денонощие звената на пожарната са реагирали на 115 сигнала за произшествия и са ликвидирали 62 пожара. При 17 от тях са нанесени преки материални щети, включително при осем пожара в жилищни сгради и пет в транспортни средства. Извършени са 50 спасителни и помощни операции. При пожарите е загинал един човек, а двама са пострадали.

По данни на МВР за 24 ноември са регистрирани девет тежки пътнотранспортни произшествия с един загинал и осем ранени. От началото на годината броят на тежките катастрофи е 6150, загиналите са 452, а ранените – 7658.

В рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 15 421 моторни превозни средства и 16 481 водачи и пътници. Съставени са 5171 фиша и 331 акта. Установени са 17 водачи след употреба на алкохол и шестима след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

Източници: bezopasnost.avtoindex.bg, sofianews.bg