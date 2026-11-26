„Асоциация общество и ценности“ поиска от Министерския съвет и Министерството на правосъдието документи и обяснения за позицията на България по делото „Шипов“. Сдружението е подало две заявления по Закона за достъп до обществена информация, с които търси правните основания, институционалните действия и оценките за последиците от позицията на държавата.

Повод е комуникация от името на България до Комитета на министрите на Съвета на Европа, публикувана на 13 октомври 2026 г. Тя съдържа допълнение към плана за действие по делото и се позовава на последвали решения на състави на Върховния касационен съд, допускащи промяна на вписания пол, имената и ЕГН в регистрите за гражданско състояние.

Според сдружението особено значение има изричното посочване, че тази съдебна практика се прилага и извън случаите, в които е упражнено право на свободно движение в Европейския съюз.

Въпросите към Министерството на правосъдието

От Министерството на правосъдието са поискани правните анализи и становища, въз основа на които е формирана позицията пред Съвета на Европа. Сдружението иска да бъдат посочени и звената и длъжностните лица, участвали в подготовката и съгласуването на комуникацията.

Поставени са въпроси и за обхвата на решението на Съда на Европейския съюз по дело C-43/24 „Шипов“ и за основанията то да бъде прилагано извън случаите, свързани със свободното движение в ЕС.

Съдът на ЕС се произнесе по делото на 12 март 2026 г. Той прие, че държава членка не може да отказва промяна на данните за пола на свой гражданин, упражнил правото си на свободно движение, когато отказът би създал пречка за това право. Решението е свързано с конкретната хипотеза на гражданин, който е използвал свободата на движение в ЕС.

В заявленията се иска информация и за оценките на последиците от националната съдебна практика върху брака и семейните отношения, правата на съпрузите и родителите, правния статус на майката и бащата и правата на децата. Сред поставените теми са още спортът, местата за лишаване от свобода и пространствата и услугите, предназначени само за жени.

Искат данни за решенията на ВКС и действията на властта

Сдружението настоява да получи броя на съдебните производства и актовете на ВКС по темата от началото на 2026 г., както и информация дали се подготвят законодателни или административни мерки.

До Министерския съвет са отправени въпроси за институциите и длъжностните лица, изготвили, съгласували и одобрили комуникацията до Съвета на Европа. Поискани са данни за проведените консултации, правните анализи и оценките на въздействието.

Отделно се пита дали е обсъждано съответствието между позицията на правителството и публично заявените на 12 юни 2026 г. позиции на парламентарната група на „Прогресивна България“ в подкрепа на традиционното семейство, конституционното разбиране за брака като съюз между мъж и жена, закрилата на майчинството и родителските права. Декларацията на групата беше прочетена от Слави Василев и предизвика публични реакции.

„Целта на двете заявления е да се изясни на какви правни основания държавата е формирала своята позиция, какви оценки на въздействието са направени и какви конкретни действия се предприемат“, заявяват от „Асоциация общество и ценности“.

Сдружението очаква институциите да предоставят наличните документи и изрично да посочат по кои въпроси не са изготвяни анализи или не са провеждани обсъждания. Към момента няма публично посочен отговор от Министерския съвет или Министерството на правосъдието по заявленията.