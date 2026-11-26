България настоява кохезионната политика да остане сред основните елементи на бюджета на Европейския съюз, а Черноморският регион да получи конкретна финансова подкрепа. Това заяви премиерът Румен Радев в Брюксел при представянето на позицията на страната по новата финансова рамка.

„Три са важните стълба на нашите искания“, каза Радев. Той постави на първо място кохезията, която определи като основен инструмент за единството и икономическото развитие на ЕС.

Подкрепа за Черноморския регион

Втората позиция на България е свързана с необходимостта от ясно финансиране за Черноморския регион, а не само от неговото споменаване в бюджетните документи. По думите на премиера България и Румъния са ангажирани с действия в Черно море, включително заради атаките срещу търговски кораби.

Радев заяви, че тези ангажименти водят до съществени разходи, които трябва да бъдат отчетени при разпределението на средствата от бюджета на ЕС.

Собствените ресурси остават спорни

България се противопоставя на предложения за собствени ресурси на ЕС, основани на европейската система за търговия с емисии и на акцизите върху тютюна. Според Радев този подход е неприемлив, тъй като ощетява страната непропорционално.

Премиерът изрази скептицизъм, че споразумение по бюджета ще бъде постигнато веднага. Той обаче заяви, че разчита на волята и отговорността на държавите членки за намиране на консенсус.

Позицията на България е бюджетът да бъде договорен до края на годината, за да може новата финансова рамка да започне да се прилага от 2028 г.

Коментар за глобата заради свръхдефицита

Радев коментира и препоръката на Европейската комисия да бъде наложена глоба на България заради свръхдефицит. Той свърза случая с промяна в правилата за санкциониране и с факта, че българският бюджет е бил изготвен след изборите през април и сформирането на ново правителство.

Според премиера при старите правила санкциите са били с над 10 пъти по-висок таван, но до реално налагане на глоба не се е стигало. Той посочи, че при новата процедура таванът е 0,02 процента и че България е първата държава, която попада под нея със свръхдефицит.