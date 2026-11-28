Иран няма да отвори Ормузкия проток и няма да позволи американската блокада на страната да продължи, заяви Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер Моджтаба Хаменей. „Ормузкият проток няма да бъде отворен и няма да позволим блокадата да остане в сила“, каза той според ирански държавни медии. Мохбер не представи подробности за действията, с които Техеран възнамерява да пробие блокадата.

Изявлението беше направено часове след като американското военно командване съобщи, че е обездвижило търговски кораб в Оманския залив. Според Централното командване на САЩ военен самолет е поразил с прецизни боеприпаси кърмата на плаващия под флага на Палау M/V Pacific Archer. Корабът е напуснал иранското пристанище Бандар Абас и е опитал да премине през блокадата. Двигателната му система е била извадена от строя, а цивилният екипаж не е пострадал.

Вашингтон засилва контрола върху корабоплаването

САЩ възстановиха военноморската блокада на иранските пристанища през юли. По данни на Асошиейтед прес американските военни са отклонили 158 търговски кораба, а най-малко 15 плавателни съда са били обездвижени от началото на операцията. Според Вашингтон корабите са били предупреждавани многократно преди предприемането на действия.

В началото на месеца САЩ обявиха и създаването на оперативна група „Айрън Гейт“, която трябва да ограничи движението на оръжия и санкционирани материали през сухопътните граници на Иран и Каспийско море. Блокадата вече се отразява на корабоплаването и на енергийните доставки. По оценка на Rystad Energy потоците на петрол през Ормузкия проток са намалели с около 20 процента през първите две седмици на ноември спрямо октомври.

Техеран твърди, че пристанищата работят

Командирът на иранските военноморски сили Шахрам Ирани заяви по държавната телевизия, че операциите за пробив на блокадата са започнали. „Нашите пристанища са активни, а морските ескорти продължават“, каза той, без да посочи конкретни маршрути, кораби или срокове.

Ирани обвини САЩ, че се опитват да прекъснат икономическите връзки на Иран, но заяви, че това не е постигнало целта си. Иран продължава да предупреждава корабите да не преминават през стратегическия воден път без разрешение от Техеран. Американските власти от своя страна определят преминаването на кораби от ирански пристанища като опит за заобикаляне на блокадата.

Различията между двете страни остават нерешени: Вашингтон прилага ограниченията върху корабоплаването, а Техеран настоява, че няма да отвори протока, докато блокадата продължава. Не е обявен конкретен график за промяна на режима в Ормузкия проток.

Източници: streetinsider.com, apnews.com