Танкерът Med Emre, превозващ до 7000 тона дизелово гориво, се е преобърнал в ранните часове на 26 ноември на около 25 морски мили от Ибиса. Всички 17 души от екипажа са били спасени, но главният механик е починал в болница Can Misses на острова. Шестима други моряци са получили медицинска помощ за леки травми и хипотермия.

Корабът е под малтийски флаг, собственост е на турската компания YMN Tankers и е пътувал от Алхесирас към Барселона. На борда освен товара е имало и около 160 тона гориво, необходимо за работата на самия кораб.

Танкерът ще бъде откаран в Картахена

След подводна инспекция испанските власти са установили, че корпусът остава стабилен, а товарните резервоари са запазили целостта си. До момента не е открито видимо нефтено петно, но заради количеството гориво на борда е активиран Националният план за морско замърсяване на второ ниво.

Испанското Министерство на транспорта е избрало пристанището на Картахена, по-конкретно района Ескомбрерас, като място за операцията. Според ведомството това е единственото пристанище в района, което разполага с необходимата дълбочина, пространство и технически условия за приемането на преобърнатия кораб и източването на товара му. Очаква се той да пристигне на 30 ноември, ако състоянието на морето позволи операцията да продължи по план.

Временното решение предизвика възражения от властите в област Мурсия, които поискаха да бъде намерен друг вариант. Централното правителство обаче защити избора с технически аргументи. Танкерът се тегли в преобърнато положение, без предварително да бъде изправян в открито море. След пристигането му в защитени води около него трябва да бъде поставена заграждаща боновa система, а след това да започне източването на дизела.

Причината за инцидента още се изяснява

Испанските спасителни служби изпратиха специализирания кораб Clara Campoamor и въздухоплавателни средства за наблюдение на района. Представителят на балеарските власти Пабло Гарис заяви: „В момента изчакваме оценките и възможното развитие на този инцидент“.

Капитанът на морското пристанище във Валенсия Елена Делгадо посочи, че разследването на причините продължава. Сред разглежданите версии са силното вълнение и навлизането на вода в баластните танкове. Според местните власти в района са били измерени вълни с височина над четири метра, но окончателно заключение за причината за преобръщането все още няма.

Случаят отново насочи вниманието към риска от голямо замърсяване в испански води. През ноември 2002 г. танкерът Prestige потъна край Галисия, след което тежко гориво достигна стотици плажове в Испания и Франция. При Med Emre засега няма данни за подобен разлив, но властите определят преместването и източването на товара като операция с висок технически риск.

Източници: internazionale.it, afp.com, cadenaser.com