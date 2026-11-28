Стотици хиляди клиенти в САЩ останаха без електричество в петък, след като мощна буря връхлетя Източното крайбрежие по време на Деня на благодарността. Прекъсванията достигнаха над 900 000 в пиковия момент в четвъртък, а към петък вечерта броят им беше спаднал до около 360 000, съобщи Associated Press, позовавайки се на PowerOutage.us. Агенция Франс прес съобщи за близо 500 000 засегнати клиенти, което отразява разликата между отделните моменти на отчитане.

Най-тежко беше положението в Пенсилвания, Ню Джърси, Мериленд, Вирджиния, Мисури и щата Ню Йорк. По данни, цитирани от Ройтерс, в пиковия момент без ток са били над 207 000 клиенти в Пенсилвания, повече от 179 000 в Ню Джърси, 139 000 в Мериленд, 106 000 във Вирджиния, около 100 000 в Мисури и над 68 000 в щата Ню Йорк.

Вятър, наводнения и спасителни операции

Пориви до 112 км/ч повалиха дървета и електропроводи от Ню Хемпшир до Северна Каролина. Проливните дъждове наводниха крайбрежни райони, а съчетанието от силен вятър и необичайно високи приливи доведе до предупреждения за крайбрежни наводнения от Ню Джърси до Вирджиния.

Спасителни екипи са извършвали операции във вода между Ню Йорк и Вирджиния. Във Вирджиния Бийч част от рибарски кей се е срутил, заради което е затворен участък от около 4,8 километра, включително крайбрежната алея. В Оушън Сити, Ню Джърси, водата е обградила имот и е държала семейство вътре в продължение на шест часа.

„Тази огромна система ще се нуждае от време, за да отслабне“, заяви Националната метеорологична служба. Предупрежденията за крайбрежни наводнения останаха в сила, докато екипи продължиха да отстраняват повредите и да възстановяват електрозахранването.

Сняг в Средния запад и промени в пътуванията

Бурята донесе и зимни условия в части от Средния запад и Юга. В източната част на Мисури паднаха до 38 сантиметра сняг, а покривът на ледена арена в Уенцвил се срути, докато съоръжението е било празно. В Тенеси валежите преминаха от дъжд в мокър сняг, а в северните части на Нова Англия беше отчетен леден дъжд.

Лошото време наруши въздушния транспорт. В четвъртък са регистрирани 454 отменени и 2411 закъснели полета в САЩ, като най-силно са засегнати летищата около Вашингтон и Ню Йорк. Парадът на Мейси в Ню Йорк беше преместен за събота за първи път в 100-годишната му история заради дъжда и силния вятър.

Властите в Ню Джърси бяха подготвени за тежката обстановка. На 25 ноември губернаторът Мики Шерил обяви извънредно положение във всичките 21 окръга на щата, след като метеоролозите предупредиха за силен вятър, проливни дъждове и опасни приливи. Очаква се възстановителните дейности да продължат и след оттеглянето на бурята.

Източници: apnews.com, investing.com, afp.com