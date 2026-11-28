Принц Уилям може да превърне кралските титли в привилегия, свързана с реално изпълнение на официални задължения, когато наследи британския престол. Твърдението е на автора Том Сайкс и е изложено в предстоящата му книга „Dukes of Hazard“, която трябва да излезе през февруари 2027 г.

Според Сайкс принцът на Уелс обмисля значително преструктуриране на монархията. При този модел титлата „принц“ или „принцеса“, както и обръщението „кралско височество“, няма да се възприемат само като наследствено право, а като знак за поети обществени ангажименти.

Това би засегнало най-вече принц Хари, Меган Маркъл и децата им Арчи и Лилибет. Двамата се отказаха от ролята си на работещи членове на кралското семейство през 2020 г. и вече не използват обръщението „кралско височество“, но запазват титлите херцог и херцогиня на Съсекс. Предлаганата от Сайкс промяна би отишла по-далеч, като отнеме и самите титли.

Авторът твърди още, че децата на Уилям - Шарлот и Луи - биха могли като пълнолетни да се откажат от титлите си, ако изберат професионален път извън монархията. Това би поставило въпроса не само за бъдещето на семейство Съсекс, но и за размера на самата кралска институция.

Експерт предупреждава за недостиг на работещи кралски особи

Кралският коментатор Ричард Фицуилямс предупреди пред „Дейли мейл“, че прекомерното свиване на монархията може да доведе до криза. „Това би било криза“, заяви той, като определи евентуалния бъдещ състав като „скелетен“.

По думите му монархията вече разполага с ограничен брой активни представители. Принцеса Ан, която е на 76 години, е сред най-натоварените членове на кралското семейство. Крал Чарлз III, който е на 78 години, също не може да реши дългосрочния кадрови проблем, тъй като продължава лечение от рак.

„С институцията в момента работят само двама кралски особи под 60 години“, каза Фицуилямс. Той посочи херцога и херцогинята на Единбург и принцеса Ан като важни фигури при евентуално преразпределение на задълженията.

Титлите вече могат да бъдат променяни

Дебатът има и конкретен прецедент. През ноември 2025 г. Андрю Маунтбатън-Уиндзор загуби правото да използва титлите „принц“ и „кралско височество“. Библиотеката на Камарата на общините посочи, че подобни промени могат да бъдат извършени чрез патенти, издадени от монарха, обикновено след съвет от правителството.

Правилата за титлите „принц“ и „принцеса“ произтичат от патенти, издадени от крал Джордж V през 1917 г. Те са разширени през 2012 г., така че да обхванат всички деца на най-големия син на принца на Уелс.

Сред възможните допълнителни представители на короната се обсъждат принцесите Беатрис и Юджини, както и Зара и Майк Тиндъл. Според Фицуилямс обаче включването им би създало отделни репутационни и организационни проблеми. Засега няма официално потвърждение от Бъкингамския дворец, че Уилям е взел решение за подобна реформа.