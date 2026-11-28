Съветникът на върховния лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей, Мохамад Мохбер, предупреди Ирак да не се превръща в „инструмент на Тръмп“ след затварянето на няколко гранични пункта между двете държави. Изявлението му е публикувано в социалната мрежа Екс.

„В най-тежките дни Иран с всички сили остана редом с иракския народ и доказа своето приятелство. Тази неразривна връзка изисква Багдад да бъде бдителен по въпроса за границите, за да не се превърне в инструмент в ръцете на враговете на исляма и да не следва политиката на престъпния президент на САЩ Доналд Тръмп“, написа Мохбер.

Затворени са пунктове към Иран

По-рано през седмицата иракските власти затвориха граничния пункт „Башта“, който се намира на границата с Иран и дотогава е бил под контрола на правителството на полуавтономния регион Иракски Кюрдистан. Затворени са и редица неофициални гранични пунктове.

Багдад представя действията като част от кампания срещу контрабандата и като стъпка към засилване на федералния контрол по международните граници. За затварянето на пунктовете не е посочена официална връзка с американската политика към Иран.

Багдад разширява контрола по границите

Решението беше взето на фона на спор за правомощията на федералното правителство в районите, управлявани от Иракски Кюрдистан. Федералният върховен съд на Ирак потвърди, че Багдад има право да разполага федерални сили по всички международни граници, включително в автономния регион.

Американската администрация настоява за ограничаване на сухопътните маршрути, които могат да се използват за прехвърляне на оръжия, санкционирани стоки и нелегални приходи към Иран. В същото време президентът Доналд Тръмп подкрепи усилията на иракското правителство да засили държавния контрол, да прекрати контрабандата на петрол и да постави оръжията под изключителна държавна власт.

Затварянето на пунктове в северната част на Ирак засилва напрежението между Багдад и Техеран, но към момента не е обявено решение за пълно прекъсване на сухопътното движение между Ирак и Иран. Основният спор остава дали мерките са вътрешна операция срещу контрабандата, както твърди Багдад, или са част от по-широкия натиск срещу Иран, както ги представя Техеран.

Източници: bta.bg, timesofisrael.com, apnews.com